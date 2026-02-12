  MENIU  
Business online în 2026? Ce urmează pentru site-uri și eCommerce, între incertitudine, profitabilitate și AI ?

12.02.2026, 11:54

Datorită contextului economic, social și geopolitic tot mai complex, ultimii ani au cerut reacții rapide, decizii clare și adaptare reală. Dacă 2025 a fost anul în care disciplina și viteza de execuție au făcut diferența, 2026 vine ca o continuare logică: schimbări „din mers”, reguli care se rescriu, tehnologii care accelerează și consumatori tot mai atenți la experiență și la brand.

La noi în țară, online-ul a devenit un amestec de oportunitate și presiune: fiscalitatea și birocrația comprimă bugetele, marketplace-urile cresc competiția, iar costurile de achiziție a traficului fluctuează într-un ritm care obligă companiile să fie mai eficiente, nu doar mai vizibile. Avantajul nu mai stă în „planul perfect”, ci în capacitatea de a ajusta rapid strategia, de a optimiza constant și de a livra rezultate măsurabile.

Anul 2025 a recalibrat piața: din goana după creștere spre eficiență și conversie

Pentru multe companii, 2025 a fost anul schimbării de focus: de la „creștere cu orice preț” la eficiență, marjă, procese clare și conversii mai bune. În practică, antreprenorii au devenit mai prudenți și mai calculați cu investițiile: au început să ceară justificări solide, cifre, tracking corect și rezultate măsurabile.

Aldea Constantin (Founder ITeXclusiv & SEO Expert) punctează această idee printr-o comparație puternică și o ancorare în experiența de business:

“Ca și companie de Web Developemnt / Marketing Digital, situația economică globală din 2025 nu ne-a ingrijorat foarte mult, pentru că avem experința anului 2008 – când am pus bazele agenției, an bine cunoscut ca unul foarte greu (criza globală din 2008-2009).

Dacă noi am reușit în acea perioadă foarte grea, perioadă în care nu aveam performanța tehnologiei de astăzi nici la jumătate, cu siguranță antreprenorii sau clienții noștri ce vor înțelege claritatea în business, vor reuși în domeniul lor de activitate.

Cel puțin piața de eCommerce crește constant, are potențial mare, iar accesul la tehnologie și know-how e mai bun ca niciodată.”

Dincolo de optimismul realist, se conturează și principalele presiuni care au modelat piața:

– volatilitatea economică și fiscală (bugete mai prudente, investiții mai greu de aprobat)
– competiția tot mai dură din partea marketplace-urilor globale
– ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice, mai ales în zona de AI și automatizare

În această atmosferă, companiile care au investit corect în digitalizare (site performant, magazin online optimizat, funnel, promovare coerentă, automatizări) au reușit să rămână competitive și chiar să crească. Dar “corect” a început să însemne mai mult decât prezență online: înseamnă viteză, UX, conversie, date și optimizare continuă.

Pentru noi, echipa ITeXclusiv, asta a însemnat cerere mai mare pentru:

  • site-uri rapide și orientate pe conversie
  • optimizări UX/UI
  • automatizări și integrarea AI în fluxuri (de la suport la marketing)
  • decizii bazate pe date (tracking, rapoarte, optimizare continuă)

Pe lângă instabilitatea geopolitică și accelerarea AI, presiunea majoră va fi pe profitabilitate și pe schimbarea comportamentului de consum. Atenția e fragmentată, costurile cresc, iar regulile de achiziție a traficului se modifică rapid.

În eCommerce, miza principală va fi diferențierea: vor câștiga cei care îmbină inteligent tehnologia, datele și experiența clientului într-un sistem coerent, stabil și ușor de susținut pe termen lung.

În 2026, devin esențiale scalarea serviciilor și a echipei, procesele mai eficiente și livrarea mai rapidă, dar și integrarea AI și a automatizărilor în proiecte — de la site-uri și magazine online, până la suport și marketing.

Aldea Constantin (Founder ITeXclusiv & SEO Expert):

“Așa cum am menționat la inceput, indiferent dacă 2026 o să semene cu anii 2008-2009, noi suntem pregătiți să creăm parteneriate și pachete complete de web design / development și promovare cu rezultate palpabile și mentenanță web, deci totul orientat pe rezultate clare! ”

Tehnologie web 2026: mai mult AI, aceeași regulă — strategia decide

Enache A. Stefan (Co-Founder ITeXclusiv & Web Project Manager) pune accent pe un adevăr pe care piața îl simte din ce în ce mai clar: AI amplifică tot, inclusiv lipsa de strategie.

“Anul 2025 a venit cu un val masiv de noutăți legate de AI, dar lecția principală a fost alta: AI nu înlocuiește strategia, o penalizează dacă lipsește. Mutarea majoră pe care brandurile trebuie să o facă este renunțarea la gândirea fragmentată pe canale și adoptarea strategiilor de marketing complet”

„În trecut am dezvoltat diverse CRM-uri cu rol de administrare și depozitare de date. Astăzi, ajutați de Inteligența Artificială, CRM-ul a ajuns precum un organism viu, un  sistem activ, ce recomandă acțiuni și susține deciziile echipei businessului / antreprenorului.”

“Acum aproape 20 ani, web designerii scriau linii în CSS … acum agenții AI integrați în website-uri și CRM-uri califică lead-uri, oferă suport utilizatorilor, prioritizează oportunitățile și sprijină echipele companiilor.”

În practică, asta înseamnă mai puține acțiuni “pe bucăți” (azi postăm, mâine băgăm ads, poimâine facem email), mai multă coerență (mesaj unitar, funnel, retenție, date centralizate), 

integrare între site, CRM, marketing, suport și raportare

Pe partea de eCommerce, automatizarea conținutului va accelera: descrieri, categorii, texte de produs, structurare. Dar tocmai aici se va face diferența: dacă toată lumea poate genera repede conținut, câștigă cine are:

  • un brand autentic și recognoscibil (ton, valori, promisiune clară)
  • un mesaj construit pe nevoia reală a clientului
  • o experiență fără fricțiune (UX + încredere + livrare + suport)
  • retenție și relație pe termen lung (nu doar “vânzare o dată”)

Reconfigurarea publicității: dominația Google/Meta continuă, dar atenția se împarte

Google și Facebook (Meta) rămân jucătorii principali, dar peisajul se reconfigurează. OpenAI a anunțat că va testa reclame în ChatGPT pentru utilizatorii Free și Go în SUA (inițial), cu anunțuri marcate clar și afișate separat de răspunsurile organice.

Asta înseamnă că, dincolo de canalele clasice, antreprenorii trebuie să urmărească noile „suprafețe” de distribuție și felul în care intenția utilizatorilor se mută spre interfețe conversaționale.

În același timp, 2026 pornește prudent: multe companii prioritizează optimizarea costurilor în locul creșterii accelerate, chiar și când vânzările arată bine. În acest context, câștigă cei care își construiesc mixul pe:

  • eficiență 
  • branding (diferențiere reală)
  • date (decizii rapide, optimizare continuă)
  • sisteme (site + CRM + automatizări + suport)

România online: conectivitate bună, însă încrederea și conversia rămân greu de câștigat

România este astăzi în topul țărilor la acces digital, însă pe ultimele locuri la conversia comercială, asta pentru că neîncrederea în tranzacțiile digitale este mare, adică 1 din 3 comenzi online sunt plătite la livrare.

Indiferent de cifrele exacte la nivel de industrie, ideea de fond rămâne extrem de relevantă pentru strategia 2026: încrederea devine un KPI. Iar încrederea se construiește prin:

  • transparență (transport, retur, termene)
  • design credibil și conținut clar (nu “template generic”)
  • recenzii, dovezi sociale, garanții
  • suport rapid, bine integrat (inclusiv AI, dar supravegheat)

Autorități, fiscalitate și realitatea pe care nu o poți controla
(dar o poți gestiona)

Aldea Constantin punctează o poziție matură: nu controlezi regulile, dar poți controla claritatea și disciplina din business:

“Indiferent de climatul tehnologic în schimbare rapidă, trebuie să înțelegem că marketingul a funcționat mereu doar când acesta a fost aliniat cu un business sănătos și o viziune clară.

De multe ori noi antreprenorii, nu putem decide măsurile fiscale ce vor veni din partea autorităților sau ce tehnologii o să implementeze marile companii din domeniu. Totuși dacă te simți uneori foarte copleșit de atâtea schimbări apărute peste noapte și nu știi ce să faci, iată vestea bună: și concurența ta simte la fel!”

În 2026, predictibilitatea rămâne “aur” pentru IMM-uri: reguli clare, comunicate din timp, astfel încât companiile să poată planifica pe termen mediu și lung. Iar acolo unde predictibilitatea lipsește, devin cruciale: planificarea pe scenarii (optimist / realist / defensiv), 

eficiența operațională (procese, automatizări, reducerea risipei) și controlul indicatorilor. 

Așteptarea principală rămâne predictibilitatea și
măsurile reale pentru digitalizare

Mediul de afaceri are nevoie de reguli clare, anunțate din timp, care să permită planificarea pe termen mediu și lung. În același timp, sunt necesare măsuri care să susțină digitalizarea reală, nu doar „pe hârtie”, și un cadru competitiv echilibrat, în care IMM-urile să poată investi predictibil, fără să fie zdruncinate de fiecare schimbare majoră.

Investiția în echipă rămâne un avantaj competitiv major

În paralel cu tehnologia, 2026 va fi și despre oameni: echipele bune fac diferența în livrare, calitate, retenție și inovație. Direcția sănătoasă cel puțin pentru noi, este ca ITeXclusiv să rămână un loc în care profesioniștii cresc, învață și se simt parte dintr-un proiect real, pentru că performanța sustenabilă se construiește cu oameni buni, nu doar cu tool-uri bune.

Business online în 2026? Ce urmează pentru site-uri și eCommerce, între incertitudine, profitabilitate și AI ?

Puncte tari și slabe în mediul de business românesc, generațiile noi și schimbările în publicitate

Puncte tari (România / antreprenori online)

  • Antreprenori adaptabili, tot mai digitalizați: se vede o maturizare clară în modul în care companiile cer soluții complete, urmăresc KPI-uri și înțeleg importanța automatizării, nu doar “prezenței online”.
  • eCommerce în creștere și cu potențial ridicat: cumpărăturile online se normalizează, iar multe nișe încă sunt sub-exploatate (mai ales în zona de brand-uri locale puternice).
  • Acces mai bun la tehnologie și know-how: instrumentele sunt mai accesibile ca oricând, iar educația practică (cursuri, comunități, exemple) reduce timpul necesar până la rezultate.

Puncte slabe (blocaje care frânează scalarea)

  • Instabilitate legislativă și fiscală + birocrație: lipsa predictibilității “taie” curajul investițional, mai ales la IMM-uri, și mută focusul din creștere în supraviețuire.
  • Decalaj de maturizare față de Vest: se văd diferențe în strategie, execuție și consistență. Nu neapărat la nivel de talent, ci la nivel de procese, disciplină de testare și standarde operaționale.

În final, anul 2026 rămâne un an provocator în online, însă oportunitățile sunt și mai mari pentru cei care se adaptează rapid și lucrează disciplinat. Antreprenorii care investesc în site-uri și magazine online performante, în experiența clientului, în date și automatizări pot transforma incertitudinea într-un avantaj competitiv. AI-ul va accelera execuția, dar diferența reală o vor face brandurile autentice și strategiile coerente. Cu procese mai bune, retenție mai puternică și echipe solide, companiile pot crește sănătos chiar și într-un context instabil.

