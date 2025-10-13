Breville a lansat noua gamă Barista cu un show de latte art

Breville a sărbătorit 10 ani de prezență în România prin lansarea noii game de espressoare Barista la Slow Coffee Festival – unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii cafelei din România.

Standul Breville s-a remarcat prin aroma boabelor proaspăt măcinate , demonstrații live și o experiență completă de barista, trăită alături de pasionații de cafea.

Show-ul de lansare a fost susținut de barista trainer-ul Adrian Cărădean, care a pregătit espresso-uri perfecte la noile modele Barista Slimline, Barista Classic și Barista Sense, iar atmosfera a fost completată de o demonstrație spectaculoasă de latte art realizată de dublul campion național Dragoș Magdici. Întreg workshop-ul a fost prezentat de MC-ul Alex Grecu și a adus în fața espressoarelor atât influenceri, cât și vizitatori.

Noua gamă Barista este deja prezentă pe site-ul Breville, cu trei modele perfecte pentru cei care apreciază gustul și aroma unei cafele impecabile.

Barista Slimline. Compact și puternic

Barista Slimline este alegerea ideală pentru cei care dețin o bucătărie cu spațiu limitat, dar nu își doresc să facă compromisuri la gust. Cu doar 15 cm lățime, aparatul ocupă un spațiu redus și păstrează toate elementele care fac diferența într-un espresso artizanal.

Filtrele cu perete dublu Italian Crema creează contrapresiune pentru a obține o cremă densă și aurie, în timp ce funcția Auto Shot Control dozează automat cafeaua pentru una sau două cești. Preinfuzarea cafelei umezește ușor boabele înainte de extracție, intensificând aroma. La final, duza de abur rece la atingere produce microspumă catifelată pentru băuturi cu lapte.

Întreaga curățare se face simplu, printr-o apăsare de buton, în mai puțin de 5 minute. Barista Slimline este aparatul care oferă gust, într-un format compact și prietenos.

Barista Classic. Echilibrul între simplitate și control

Cei care apreciază controlul complet asupra dozei și măcinării vor avea o experiență personalizată cu noul espressor Barista Classic. Cu un design minimalist și robust, Barista Classic este expresia clară a echilibrului dintre simplitate și libertatea de a controla fiecare detaliu.

Râșnița conică integrată cu 30 de niveluri de granulație macină cafeaua direct în portafiltru, la o simplă atingere, prin funcția Tap & Go. Poți alege între Single Shot, Double Shot sau apă fierbinte, adaptând fiecare băutură la gustul tău.

Duza de abur cu exterior rece oferă o spumă de lapte fină și stabilă, perfectă pentru cappuccino sau latte art. Tehnologia anti-statică face ca resturile de cafea măcinată să rămână în tavă, în loc să cadă pe blatul din bucătărie.

Barista Sense. Experiența completă, tehnologie inteligentă

Cu o tehnologie inovativă dedicată preparării cafelei, Barista Sense este espressorul care oferă funcții inteligente și confort total.

Tehnologia TempSense controlează cu precizie spumarea laptelui și oprește automat procesul când temperatura optimă este atinsă. Oferă patru presetări pentru diferite tipuri de lapte și două moduri manuale, pentru texturi personalizate – atât pentru lapte de origine animală, cât și vegetal.

Duza dedicată pentru apă fierbinte este perfectă pentru un americano echilibrat sau o infuzie de ceai, fără a întrerupe extracția. Râșnița integrată cu 30 de trepte de granulație, funcțiile automate pentru One Shot, Double Shot sau Manual și programul de autocurățare fac din Sense un partener de încredere pentru orice pasionat de cafea.

Barista Signature. Performanță profesională, acasă

Vârf de gamă cu tehnologie Dual Thermoblock, Barista Signature permite prepararea cafelei și spumarea laptelui simultan. Râșnița integrată dispune de 30 de niveluri de granulație și oferă feedback pentru dozaj optim pentru 1 sau 2 espresso.

Dispune de timer pentru extracție, funcție de preinfuzare și spumare cu 2 setări pentru lapte iar ecranul digital intuitiv transformă fiecare pas într-o experiență simplă și plăcută.

Include program de autocurățare, tehnologie antistatică care reduce resturile de măcinare și funcție de oprire automată pentru siguranță și eficiență energetică.

Experiența de barista

Indiferent de model, experiența este aceeași: o cafea autentică, cu gust intens și aromă desăvârșită.

Fiecare dintre ele a fost conceput în Marea Britanie de experți barista, pentru cei care știu că detaliile asigură calitatea. De la microspuma pentru latte art, la crema densă a unui espresso scurt, gama Breville Barista aduce acasă experiența unei cafenele autentice.

Noua gamă Breville Barista este mai mult decât o serie de espressoare. Este o invitație la ritualul cafelei, trăit cu pasiune și precizie, zi de zi.

Sursa foto: Breville

Urmărește-ne pe Google News