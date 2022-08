Brașov Jazz & Blues Festival aniversează 10 ani alături de prieteni vechi și noi

La Brașov, luna august nu vine doar cu zile lungi de vară și cu o zi liberă în plus, ci și cu seri răcoroase pe ritmuri de jazz și blues. De pe 11 și până pe 15 august 2022, toți cei care se găsesc în Brașov – localnici, dar și turiști, sunt invitați să participe la cea de-a X-a ediție Brașov Jazz & Blues Festival.

Festivalul va avea loc în acest an în perioada 11-15 august și va oferi tuturor iubitorilor de muzică bună un sfârșit de vară notabil. Evenimentele din cadrul Brașov Jazz & Blues Festival vor avea loc în Piața Sfântul Ioan (scena principală), Piața Brassaï (scena Raiffeisen), dar și în Parcul Central Nicolae Titulescu și la Cinema Astra.

La ceas de seară te așteptăm la concerte și în grădină la JUNO sau la Jam Session în Deans Irish Pub & Grill.

Ediția aniversară din acest an este un prilej perfect de a celebra prieteniile pe care le-am legat în acești 10 ani, dar și de a invita la Brașov nume noi și artiști excepționali. Acesta este și conceptul care stă la baza ediției din anul 2022, care se va regăsi atât în line-up-ul festivalului, cât și în activitățile conexe extrem de numeroase care vor completa experiența festivalului, o experiență pentru întreaga familie și o sărbătoare pentru Brașov.

Pe scena principală din Piața Sf. Ioan vor urca peste 30 de artiști din 8 țări, și pentru că vorbim de o ediție aniversară, festivalul va fi deschis de doi dintre artiștii rezidenți Brasov Jazz & Blues Festival, prezenți la Brașov în calitate de artiști și organizatori de masterclass-uri: Berti Barbera și Lars Kutschke Band (DE/HU).

Caracterul aniversar al evenimentului este ranforsat și de prezența în festival a legendarului Jan Akkerman aflat într-un turneu de promovare 75 – o compilație exclusivă care celebrează 75 de ani de la nașterea chitaristului care a influențat generații întregi de artiști. De altfel, Jan Akkerman nu este străin de Brașov și de festivalul nostru, artistul fiind prezent în 2013 în calitate de headliner al primei ediții.

Având un palmares redutabil (colaborând pe parcursul carierei sale cu numeroși artiști de prestigiu, printre care se numără BB King, Ice T, Cozy Powell sau Clau Ogerman), Akkerman promite un spectacol memorabil la Brașov în prima seară a festivalului.

Ce-a de-a doua seară este rezervată unor artiști de jazz aflați în premieră în fața publicului din Brașov, și chiar din România.

Carlos Bica este unul dintre cei mai prolifici contrabasiști portughezi și vine la Brașov alături de proiectul de succes AZUL (alcătuit din superchitaristul berlinez Frank Möbus şi imprevizibilul baterist newyorkez Jim Black). Rădăcinile culturii portugheze își pun amprenta pe temperamentul muzical al lui Carlos Bica și AZUL, grupul care a reușit să scoată pe piață cel mai bun album de jazz portughez al tuturor timpurilor. Concertul este organizat în parteneriat cu Centrul Cultural German Brașov.

Seara va fi încheiată de Michael Olivera (Cuba) cu un concert ce se va concretiza într-o experiență unică și irepetabilă pe care o vom împărtăși cu muzica cubaneză de ieri și de azi. Michael Olivera & THE CUBAN JAZZ SYNDICATE, este o trupă solidă de muzicieni cubanezi conduși de talentatul baterist Michael Olivera. Câștigători și nominalizați la premiile Latin Grammys, fiecare dintre ei are propria sa istorie și traiectorie muzicală, cântând cu artiști precum Chucho Valdez, Celia Cruz, Paquito D Rivera, printre mulți alții.

”Concertul lui Michael Olivera din cadrul Braşov Jazz & Blues Festival e realmente un eveniment ce nu ar trebui ratat de către fanii Latino Jazz-ului, combinând visceralitatea ritmurilor originare şi frazarea deschisă, specifică improvizaţiei experimentale, într-un produs cultural plin de culoare, vervă şi imaginaţie.”declară Ioan Big, director artistic al festivalului.

Ultimele seri ale festivalului vor fi dedicate blues-ului, atât de iubit de publicul larg. Pe scenă vor urca trei dintre cei mai apreciați artiști de blues ale edițiilor anterioare (Raphael Wressnig, Kirk Fletcher și Sharrie Williams), dar și nume noi ale blues-ului internațional, precum John Nemeth.

Raphael Wressnig (Austria) este considerat unul dintre cei mai virtuozi organiști din lume la această oră, talentul său fiind răsplătit cu mai multe nominalizări la categoria “best organ player of the year” de către Downbeat Critics Poll.

De această dată, Raphael Wressnig revine pe scena din Brașov alături de Gisele Jackson (SUA). Gisele și-a început cariera în corul lui Ray Charles și în trupele Donnei Summer și a lui James Brown. Diva internațională și apreciatul organist aduc muzica soul, blues și funk într-o lume modernă și vor oferi publicului un nou mod de a experimenta aceste genuri muzicale.

Kirk Fletcher (USA) are reputația unui performer ce nu trebuie ratat. Viziunea sa unică asupra blues-ului tradițional este în aceeași măsură modernă și autentică. Recunoscut la nivel mondial de critici și public deopotrivă ca unul dintre cei mai buni chitariști de blues din lume, a câștigat de patru ori Blues Music Award și în 2015 British Blues Award, iar cel mai recent album al său My Blues Pathway a fost nominalizat la Blues Music Awards 2021.

Sharrie Williams. The Princess of Gospel Rockin’ Blues se întoarce la Brașov pe 14 august 2022. Sharrie Williams este cotată printre primii 15 interpreți de blues din Statele Unite. În jurul ei s-au creat şi alte trupe foarte cunoscute în domeniul blues-ului, toţi fac parte din topul celor mai buni interpreți de blues la ora actuală. A fost premiată şi nominalizată aproape la tot ceea ce se putea, toate premiile şi distincţiile din branşa blues-ului internaţional.

Un motiv în plus pentru orice iubitor de blues să fie prezent la această ediție de festival este prezența la Brașov a super-muzicianul american JOHN NÉMETH. Faptul că în 2021 a fost nominalizat la premiul B.B. King Entertainer of the Year în cadrul prestigioaselor Blues Music Awards, iar în 2022 a câștigat premiul Cel mai bun vocalist și a fost nominalizat și la categoria Cel mai bun interpret la muzicuță, spune multe despre experiența memorabilă pe care o oferă publicului în concert John Németh, ce va cânta, în premieră în România, pe data de 13 august.

În programul festivalului sunt anunțate, pe lângă artiștii de renume internațional, și trupe locale, ateliere creative și masterclass-uri pe teme muzicale, conferințe și dezbateri, proiecții de filme în aer liber, activități pentru copii și familie, dar și un târg de discuri de vinil, ca să îți iei muzica preferată acasă. Așa cum îi stă bine unui festival de asemenea calibru, serile de muzică se vor prelungi în noapte la concertele de tip jam session ce vor avea loc la Deanes Irish Pub & Grill.

Parcul Muzical care s-a bucurat de un mare succes în rândul celor mici, dar și de recunoaștere, va continua și în 2022, și se va întregi cu câteva noi instalații spre bucuria copiilor și părinților deopotrivă.

Biletele și abonamentele pentru concertele din Piața Sf. Ioan au fost puse în vânzare online pe www.biletebrasov.ro.

Mai multe informații despre festival sunt disponibile pe site-ul oficial al festivalului sau pe pagina de pe Facebook.