Brad de Crăciun natural sau artificial? Alegerea este clară!

Mulți dintre noi percep căutarea unui brad de Crăciun natural ca fiind o afacere costisitoare și care necesită mult timp. Nu toată lumea are timp să meargă pe la magazine în căutarea unui tip potrivit sau cheful de a alege.

În plus, un brad natural poate începe să se ofilească, iar acele să cadă în timpul Crăciunului. După o perioadă de căutare a bradului de Crăciun perfect, vine perioada „de despodobire” după Crăciun și bradul de Crăciun devine inutil și nefolosit. Întrebarea care apare este ce să facem cu el? Căutarea opțiunilor și a soluțiilor este un lucru de care puțini dintre noi sunt preocupați. Și astfel, soarta lor este clară, iar brazii ajung abandonați lângă coșul de gunoi.

Brazii de Crăciun artificiali moderni și realiști

Nu, nu ne referim la acei brazi artificiali care arătau ca niște cozi de mătură și nici măcar nu semănau cu un brad viu cu ambii ochi întredeschiși. Acea epocă este demult apusă, iar astăzi puteți cumpăra un brad de Crăciun artificial care nu poate fi distins de unul natural.

Dacă sunteți un fan al bradului natural pentru mirosul său proaspăt de ace, trebuie să recunoașteți că uneori acesta aduce mai multe probleme decât bucurii. Gospodinele o vor ști, sunt ace căzute peste tot, seva se scurge când îl mutați, ca să nu mai vorbim de decorarea mai grea, care nu se poate face fără mâini înțepate de acele ascuțite.

Sunteți încă în dilemă cu alegerea bradului de Crăciun? Vedeți cu ochii voștri că și un brad de Crăciun artificial poate fi în centrul atenției și poate crea o atmosferă unică de Crăciun în casa dumneavoastră.

O gamă largă de brazi artificiali autentici

Astăzi, piața oferă brazi artificiali care îi imită perfect pe cei vii. Aspectul lor este garantat să cucerească pe toată lumea și să creeze o atmosferă magică în fiecare casă. Puteți alege din tipuri clasice precum brad, molid sau pin. Puteți alege între brazii clasici verzi, argintii înghețați sau brazii albi și înzăpeziți care sunt la modă. Căutați brazi din PVC care sunt foarte încercați și testați, brazi 3D moderni sau brazi de lux FULL 3D? Nicio problemă! Există zeci de varietăți pentru a alege bradul de vis pentru fiecare.

Cum ar fi să vă bucurați de un Crăciun fără griji? Luminați-vă casa cu un brad artificial modern cu iluminare LED care a devenit literalmente un hit. Decorarea bradului dvs. de Crăciun nu a fost niciodată mai ușoară.

Brazii artificiali practici în ghivece sunt foarte populari și vor înveseli atmosfera de Crăciun cu aspectul lor natural. Garantat, vor ieși în evidență oriunde vă decideți să îi amplasați.

Criteriul cheie – prețul

Prețul joacă un rol important atunci când alegeți un brad de Crăciun și este nul dintre cei mai importanți factori. Este cunoscut faptul că criteriul pe care clienții îl iau cel mai des în considerare și de care sunt interesați este prețul bradului de Crăciun. Se pune întrebarea, cât mă va costa?

La prima vedere, poate părea că prețul unui brad artificial este mai mare. Acest lucru depinde de materialele folosite, de tipul și de înălțimea acestuia. Chiar dacă investiția de la început este mai mare, aceasta este pe termen lung, deoarece veți folosi bradul artificial timp de mai mulți ani.

Comparativ cu prețurile brazilor naturali, care cresc în fiecare an, achiziționarea unui pom de Crăciun artificial este mult mai avantajoasă din punct de vedere financiar. Brazii artificiali au o durată de viață de până la 10 ani, astfel încât veți economisi bani pe termen lung.

Manipularea unui brad de Crăciun nu a fost niciodată atât de ușoară

Avantajul unui brad artificial este o manipulare și depozitare ușoară. În funcție de înălțime, brazii artificiali sunt compuși din mai multe piese și sunt ambalați într-o cutie, astfel încât pot fi transportați acasă fără mare efort.

Înainte de Crăciun, vă puteți pregăti bradul artificial după bunul plac, deoarece, spre deosebire de un brad natural, ramurile pot fi modelate, astfel încât vă puteți personaliza bradul după gustul dvs.

După Crăciun, este ușor să îl puneți înapoi în cutie și să îl depozitați gata să aștepte pentru anul viitor.Deci, v-am convins? Nu e de mirare că brazii artificiali devin din ce în ce mai populari. Alegeți un brad artificial și vă veți putea convinge singuri cum se poate crea atmosfera unui Crăciun tradițional și cum poate deveni o parte integrantă a interiorului dumneavoastră de Crăciun.

Sursă foto: lumeabrazilor.ro

