  MENIU  
Home > Advertorial > Brad de Crăciun natural sau artificial? Alegerea este clară!

Brad de Crăciun natural sau artificial? Alegerea este clară!

Brad de Crăciun natural sau artificial? Alegerea este clară!
.  Actualizat 21.10.2025, 10:42

Mulți dintre noi percep căutarea unui brad de Crăciun natural ca fiind o afacere costisitoare și care necesită mult timp. Nu toată lumea are timp să meargă pe la magazine în căutarea unui tip potrivit sau cheful de a alege.

În plus, un brad natural poate începe să se ofilească, iar acele să cadă în timpul Crăciunului. După o perioadă de căutare a bradului de Crăciun perfect, vine perioada „de despodobire” după Crăciun și bradul de Crăciun devine inutil și nefolosit. Întrebarea care apare este ce să facem cu el? Căutarea opțiunilor și a soluțiilor este un lucru de care puțini dintre noi sunt preocupați. Și astfel, soarta lor este clară, iar brazii ajung abandonați lângă coșul de gunoi.

Brazii de Crăciun artificiali moderni și realiști

Nu, nu ne referim la acei brazi artificiali care arătau ca niște cozi de mătură și nici măcar nu semănau cu un brad viu cu ambii ochi întredeschiși. Acea epocă este demult apusă, iar astăzi puteți cumpăra un brad de Crăciun artificial care nu poate fi distins de unul natural.

Ce ascunde firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Detaliul incredibil descoperit de autorități
Ce ascunde firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Detaliul incredibil descoperit de autorități
Recomandarea zilei

Dacă sunteți un fan al bradului natural pentru mirosul său proaspăt de ace, trebuie să recunoașteți că uneori acesta aduce mai multe probleme decât bucurii. Gospodinele o vor ști, sunt ace căzute peste tot, seva se scurge când îl mutați, ca să nu mai vorbim de decorarea mai grea, care nu se poate face fără mâini înțepate de acele ascuțite.

Sunteți încă în dilemă cu alegerea bradului de Crăciun? Vedeți cu ochii voștri că și un brad de Crăciun artificial poate fi în centrul atenției și poate crea o atmosferă unică de Crăciun în casa dumneavoastră.

„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor
Recomandarea zilei
Brad de Crăciun natural sau artificial? Alegerea este clară!

O gamă largă de brazi artificiali autentici

Astăzi, piața oferă brazi artificiali care îi imită perfect pe cei vii. Aspectul lor este garantat să cucerească pe toată lumea și să creeze o atmosferă magică în fiecare casă. Puteți alege din tipuri clasice precum brad, molid sau pin. Puteți alege între brazii clasici verzi, argintii înghețați sau brazii albi și înzăpeziți  care sunt la modă. Căutați brazi din PVC care sunt foarte încercați și testați, brazi 3D moderni sau brazi de lux FULL 3D? Nicio problemă!  Există zeci de varietăți pentru a alege bradul de vis pentru fiecare.

Cum ar fi să vă bucurați de un Crăciun fără griji? Luminați-vă casa cu un brad artificial modern cu iluminare LED care a devenit literalmente un hit. Decorarea bradului dvs. de Crăciun nu a fost niciodată mai ușoară.

Brazii artificiali practici în ghivece sunt foarte populari și vor înveseli atmosfera de Crăciun cu aspectul lor natural. Garantat, vor ieși în evidență oriunde vă decideți să îi amplasați.

Criteriul cheie – prețul

Prețul joacă un rol important atunci când alegeți un brad de Crăciun și este nul dintre cei mai importanți factori. Este cunoscut faptul că criteriul pe care clienții îl iau cel mai des în considerare și de care sunt interesați este prețul bradului de Crăciun. Se pune întrebarea, cât mă va costa?

La prima vedere, poate părea că prețul unui brad artificial este mai mare. Acest lucru depinde de materialele folosite, de tipul și  de înălțimea acestuia. Chiar dacă investiția de la început este mai mare, aceasta este pe termen lung, deoarece veți folosi bradul artificial timp de mai mulți ani.

Comparativ cu prețurile brazilor naturali, care cresc în fiecare an, achiziționarea unui pom de Crăciun artificial este mult mai avantajoasă din punct de vedere financiar. Brazii artificiali au o durată de viață de până la 10 ani, astfel încât veți economisi bani pe termen lung.

Brad de Crăciun natural sau artificial? Alegerea este clară!

Manipularea unui brad de Crăciun nu a fost niciodată atât de ușoară

Avantajul unui brad artificial este o manipulare și depozitare ușoară. În funcție de înălțime, brazii artificiali sunt compuși din mai multe piese și sunt ambalați într-o cutie, astfel încât pot fi transportați acasă fără mare efort.

Înainte de Crăciun, vă puteți pregăti bradul artificial după bunul plac, deoarece, spre deosebire de un brad natural, ramurile pot fi modelate, astfel încât vă puteți personaliza bradul după gustul dvs.

După Crăciun, este ușor să îl puneți înapoi în cutie și să îl depozitați gata să aștepte pentru anul viitor.Deci, v-am convins? Nu e de mirare că brazii artificiali devin din ce în ce mai populari. Alegeți un brad artificial și vă veți putea convinge singuri cum se poate crea atmosfera unui Crăciun tradițional și cum poate deveni o parte integrantă a interiorului dumneavoastră de Crăciun.

Sursă foto: lumeabrazilor.ro

Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce a pățit Mihaela Bilic la un supermarket unde a mers să facă unele cumpărături: „Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată”
Ce a pățit Mihaela Bilic la un supermarket unde a mers să facă unele cumpărături: „Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată”
Fanatik
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a mișcat mai repede!”. Culisele aducerii lui Hagi în Ghencea
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a mișcat mai repede!”. Culisele aducerii lui Hagi în Ghencea
GSP.ro
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Click.ro
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce bilet a primit Adela Popescu de la fiul ei, Alexandru. Actrița a fost emoționată până la lacrimi
Ce bilet a primit Adela Popescu de la fiul ei, Alexandru. Actrița a fost emoționată până la lacrimi
Mihaela Prigoană, mărturisiri emoționante la un an de la decesul afaceristului. "Voi face toată viața acest lucru!" Ce spune despre băieții lui Silviu Prigoană
Mihaela Prigoană, mărturisiri emoționante la un an de la decesul afaceristului. "Voi face toată viața acest lucru!" Ce spune despre băieții lui Silviu Prigoană
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Elle
Andrei Zaharescu, viață complet schimbată după divorțul de Andreea Berecleanu. S-a recăsătorit și trăiește în Africa de Sud. Imagini RARE cu soția lui și copilul lor. Foto
Andrei Zaharescu, viață complet schimbată după divorțul de Andreea Berecleanu. S-a recăsătorit și trăiește în Africa de Sud. Imagini RARE cu soția lui și copilul lor. Foto
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
Carmen Grebenișan, confesiuni despre experiența alăptării. Cu ce probleme s-a confruntat: „Frustrantă treabă uneori, dar…”
Carmen Grebenișan, confesiuni despre experiența alăptării. Cu ce probleme s-a confruntat: „Frustrantă treabă uneori, dar…”
DailyBusiness.ro
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
A1.ro
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Ce relație are Bianca Drăgușanu cu familia lui Gabi Bădălău. Vedeta a dat din casă: „Toată familia e fericită”
Ce relație are Bianca Drăgușanu cu familia lui Gabi Bădălău. Vedeta a dat din casă: „Toată familia e fericită”
Gheorghe Ifrim din „Las Fierbinți” a divorțat în secret și s-a recăsătorit. Imagini de la nunta actorului cu soția mai tânără
Gheorghe Ifrim din „Las Fierbinți” a divorțat în secret și s-a recăsătorit. Imagini de la nunta actorului cu soția mai tânără
Dan Ciotoi iubește din nou, după divorț: „E povestea noastră de suflet”
Dan Ciotoi iubește din nou, după divorț: „E povestea noastră de suflet”
Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Observator News
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
Libertatea pentru Femei
S-a dus și el! L-au găsit mort pe uriașul nostru artist. Lumea muzicii românești, în stare de șoc total! Nimeni nu se aștepta la o asemenea veste! Maestrul a frânt inimile tuturor!
S-a dus și el! L-au găsit mort pe uriașul nostru artist. Lumea muzicii românești, în stare de șoc total! Nimeni nu se aștepta la o asemenea veste! Maestrul a frânt inimile tuturor!
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Nicușor Dan, reacție fulger după explozia din Rahova! Președintele nostru a intervenit personal după tragedia care a zguduit Bucureștiul! Ce a putut zice despre Bolojan și Arafat
Nicușor Dan, reacție fulger după explozia din Rahova! Președintele nostru a intervenit personal după tragedia care a zguduit Bucureștiul! Ce a putut zice despre Bolojan și Arafat
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Taxă pe oxigen din 2027?! Am putea plăti lunar pentru simplul fapt că respirăm. Un europarlamentar avertizează
Taxă pe oxigen din 2027?! Am putea plăti lunar pentru simplul fapt că respirăm. Un europarlamentar avertizează
Mircea Badea, după tragedia din Rahova: „Asta nu-i țară, e carnaval. Noi ne atacam pe noi, de proști ce suntem”
Mircea Badea, după tragedia din Rahova: „Asta nu-i țară, e carnaval. Noi ne atacam pe noi, de proști ce suntem”
Femeile care nu iau acest supliment pot fi mai expuse riscului de Alzheimer
Femeile care nu iau acest supliment pot fi mai expuse riscului de Alzheimer
Suplimentul „uitat” care ar putea încetini îmbătrânirea și sprijini sănătatea inimii și a creierului
Suplimentul „uitat” care ar putea încetini îmbătrânirea și sprijini sănătatea inimii și a creierului
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton