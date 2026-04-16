Body Lift: ultimul pas dintr-o transformare care nu se vede doar în kilograme

Există un moment, după o slăbire majoră, despre care se vorbește mai puțin. Nu este despre cântar și nici despre ambiția care te-a adus până aici. Este momentul acela liniștit, în fața oglinzii, în care îți dai seama că, deși ai ajuns unde ți-ai dorit, imaginea nu s-a așezat încă pe deplin în realitatea ta.

Corpul s-a schimbat, dar nu complet. Iar excesul de piele rămas devine, pentru mulți pacienți, nu doar o chestiune estetică, ci o formă subtilă de disconfort – fizic, dar și emoțional. Nu este dureros în mod acut, dar este constant. Este acolo, zi de zi, amintindu-ți de o etapă pe care ai depășit-o.

În astfel de contexte, body lift-ul nu mai este perceput ca o intervenție „opțională”, ci ca o continuare firească a procesului început cu mult timp în urmă.

„De multe ori, pacienții ajung în cabinet după ce au bifat deja partea cea mai grea. Au slăbit, și-au schimbat stilul de viață, dar simt că nu pot închide complet acest capitol”, explică Ina Petrescu, medic chirurg estetician.

„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
Intervenția în sine este complexă – și, în același timp, profund personală. Body lift-ul presupune îndepărtarea excesului de piele și remodelarea zonelor afectate, fie că vorbim despre abdomen, coapse, fese sau zona lombară. Dar, dincolo de această definiție, este vorba despre restabilirea unei coerențe între cum te simți și ceea ce vezi.

Pentru că, în realitate, mulți pacienți nu își doresc un corp „perfect”. Își doresc un corp care să nu îi mai incomodeze. Care să nu le limiteze mișcările, alegerile vestimentare sau starea de confort în situații simple.

Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Pliurile de piele care provoacă iritații, hainele care nu se așază cum ar trebui, senzația constantă de disconfort în timpul sportului – sunt detalii care nu apar în fotografii „before & after”, dar care cântăresc enorm în viața de zi cu zi.

„Există o schimbare foarte clară în felul în care pacienții își trăiesc corpul după intervenție. Nu mai este vorba doar despre cum arată, ci despre cât de natural se simte totul”, spune dr. Ina Petrescu.

Poate cel mai interesant este că beneficiile cele mai importante nu sunt întotdeauna cele vizibile imediat. Ele apar în timp, aproape discret. În felul în care te ridici dimineața fără acel mic disconfort. În felul în care alegi o haină fără să te gândești dacă „ascunde” ceva. În naturalețea cu care începi să te miști.

Body lift-ul nu este o intervenție standardizată și nici nu ar putea fi. Fiecare pacient vine cu propria istorie, cu propriul ritm de slăbire, cu propriile așteptări. Din acest motiv, planul operator este întotdeauna adaptat – nu doar anatomic, ci și emoțional.

Pentru că relația dintre medic și pacient devine, în astfel de cazuri, mai mult decât una tehnică. Este o colaborare în care încrederea joacă un rol esențial.

„Este foarte important să înțelegem ce își dorește pacientul cu adevărat. Nu ce crede că ar trebui să își dorească, ci ce îl va face să se simtă bine pe termen lung”, subliniază dr. Petrescu.

Apoi vine partea mai puțin spectaculoasă, dar absolut esențială: recuperarea. Nu este rapidă și nici ușoară în primele săptămâni. Există disconfort, senzația de tensiune, oboseala care apare firesc după o intervenție complexă. Este o perioadă care cere răbdare și disciplină – poate, într-un fel, asemănătoare cu procesul de slăbire în sine.

Rezultatele, însă, nu întârzie să apară. Și nu sunt doar despre fermitate sau contur. Sunt despre un tip de liniște pe care pacienții o descriu greu în cuvinte, dar o recunoști imediat când o vezi.

Este liniștea aceea în care nu mai simți că e ceva „în plus” sau „în minus”. În care nu mai există diferență între efortul depus și imaginea reflectată.

Momentul potrivit pentru un body lift nu ține doar de stabilizarea greutății, deși aceasta este esențială. Ține și de claritatea deciziei. De acel punct în care nu mai este vorba despre presiune externă sau standarde, ci despre tine și felul în care vrei să te simți mai departe.

„Este o alegere matură, care vine, de obicei, după un proces lung. Iar atunci când este făcută la momentul potrivit, rezultatele sunt nu doar estetice, ci profund transformatoare”, concluzionează dr. Ina Petrescu.

Poate că body lift-ul nu este despre schimbare, în sensul clasic. Poate că este, mai degrabă, despre încheiere. Despre momentul în care transformarea ta nu mai are nevoie de explicații – pentru că, în sfârșit, se simte completă.

Frații Velea, băieții Antoniei și ai lui Alex Velea, au lansat prima lor piesă, „Mamacita”. Reacții pro și contra online: „Au dat hitul ăla mare” / „Total nepotrivită vârstei lor”
O recunoști? Este una din cele mai cunoscute cântărețe, dar fanii o compară cu o culturistă, după ce trupul ei a suferit o transformare spectaculoasă: „Mușchii ei mă descurajează”
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Noi imagini cu Puya la țară. Cum arată curtea și casa renovată: „Costă foarte puțin”
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
Erdogan amenință Israelul cu intervenția: Tensiunile dintre Ankara și Ierusalim escaladează
Paștele devine tot mai scump. Bugete de până la 1.000 de lei per familie și semne de încetinire economică
Ella Vișan de la Insula Iubirii ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs! Imaginea ce i-a pus pe mulți pe gânduri
Visul neîmplinit al lui Mircea Lucescu. Dezvăluirile emoționante făcute de Matei Lucescu: „A insistat să venim, dar n-am apucat”
Dana Roba, mesaj dur pentru Ema Oprișan, după divorțul de Răzvan Kovacs: „Măcar dacă erai deșteaptă”
Sarah Dumitrescu, schimbare de look. Cum arată fiica cea mică a Anamariei Prodan
Ceanu Zheng a părăsit Survivor România. Care a fost primul lucru pe care l-a făcut după ce a ajuns în țară: „A fost simplu, dar foarte important pentru mine” / Exclusiv
Staţiunile în care s-au amenajat plaje noi. Unele lucrări, gata în 2027
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd. Ca pe niște gunoaie...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Situație de criză la un mare spital din Capitală! Pacienții de la ATI, oxigenați manual din cauza unei defecțiuni / Anchetatorii suspectează că la mijloc ar fi o mână criminală
Cancerul „tăcut” care lovește tot mai des: 3 semne ignorate de bărbați pot face diferența între viață și moarte
Dr. Mihaela Bilic dezvăluie combinația de trucuri care ajută la reducerea poftei de mâncare: „Funcționează garantat!”
Semnal de alarmă: 1,8 miliarde de oameni vor face această boală până în 2050!
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Adela Popescu, album emoționant cu 20 de imagini de la Șușani: „Tradiția se păstrează și copiii cresc cu aceste amintiri”. Cum arată acum casa de vacanță
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Boala autoimună de care suferă Naba Salem. I s-a făcut rău în timpul probelor de la Survivor: „M-a luat panica și am început să tremur rău”
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată de Irina Columbeanu
Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Contestația liderului mercenarilor a fost respinsă
Péter Magyar a vizitat Palatul Prezidențial și l-a zărit pe Viktor Orbán la balconul vecin: „Ca-n filme”
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
