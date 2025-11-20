Black Friday la PieseFord.ro: cum poți economisi inteligent la piesele auto pentru mașina ta Ford

Pentru multe femei, mașina nu este doar un mijloc de transport. Este parte din rutina zilnică: duci copiii la școală, mergi la birou, la cumpărături, la sală, pleci în weekend la munte sau la mare. De aceea, orice problemă tehnică – fie ea mică sau mare – devine o bătaie de cap.

Iar când vine vorba de reparații sau întreținere, costurile pot să crească rapid. Din fericire, există o perioadă în an când poți economisi fără compromis la calitate: Black Friday.

Anul acesta, PieseFord.ro, cel mai mare magazin specializat în piese Ford din România, a pregătit reduceri de până la 40% la mii de repere. Campania are loc între 28 noiembrie și 1 decembrie 2025, în intervalul 00:00–23:59, exclusiv online.

De ce ar trebui să profiți?

Pentru că un Ford bine întreținut înseamnă:

siguranță pentru tine și cei dragi ,

, costuri mult mai mici pe termen lung,

un consum redus de combustibil,

o mașină care funcționează fără emoții, la orice drum.

Iar în perioada Black Friday, prețurile scad la:

frâne (plăcuțe, discuri),

piese de suspensie și direcție,

filtre (aer, polen, ulei, motorină/benzină),

senzori,

piese de caroserie,

elemente pentru sistemul de răcire sau climatizare.

Indiferent că ai un Ford Focus, Fiesta, Kuga, Puma, Ranger, Mondeo sau Transit, există reduceri dedicate fiecărui model.

Grijă pentru buget și siguranță: cum alegi piesele potrivite și cum profiți de ofertele Black Friday

Știm deja cât de important este să găsești piesele corecte pentru mașina ta, fără stres, fără bătăi de cap și fără riscul de a cumpăra ceva nepotrivit.

PieseFord.ro rezolvă asta foarte simplu:

identificarea pieselor după seria de șasiu (VIN).

Introduci VIN-ul, iar echipa îți recomandă exact piesele compatibile cu modelul tău Ford. Rapid, sigur și fără greșeli.

Magazinul oferă trei variante, pentru toate tipurile de nevoi:

Piese originale Ford – cele mai recomandate pentru durabilitate și siguranță.

– cele mai recomandate pentru durabilitate și siguranță. Motorcraft – raport excelent calitate-preț, cu garanție serioasă.

– raport excelent calitate-preț, cu garanție serioasă. Aftermarket premium – opțiune accesibilă, fără compromis la calitate.

Iar în Black Friday, toate cele trei game beneficiază de reduceri.

Când e cel mai bine să comanzi?

Deși campania durează patru zile, specialiștii recomandă să comanzi cât mai devreme, mai ales dacă ai un model popular. Piesele pentru Focus, Fiesta, Kuga și Puma se vând foarte repede, mai ales la frâne și suspensie.

Cum profiți de reduceri: câteva sfaturi pentru posesorii de Ford

Pregătește din timp lista de piese

Dacă știi că ai de făcut o reparație sau o revizie mai mare, discută cu mecanicul sau verifică devizul și notează codurile pieselor sau cel puțin denumirile lor. Folosește identificarea după VIN

PieseFord.ro oferă posibilitatea identificării pieselor după seria de șasiu. Astfel, riscul de a comanda piese incompatibile scade dramatic. Verifică prioritățile de siguranță

Începe cu frâne, direcție, suspensie, anvelope, elemente de iluminare și vizibilitate. Abia apoi treci la confort și estetică. Profită de promoțiile pentru piesele de uzură

Filtrele, plăcuțele de frână, discurile, bucșele, amortizoarele, furtunurile și curelele sunt piese care se uzează constant. Dacă le prinzi la 30–40% reducere, economiile pot fi consistente.

Grijă de mașină = liniște pentru familie

Nu trebuie să fii „expertă în mașini” ca să faci alegerile corecte. Tot ce contează este să ții mașina în siguranță, pentru tine și cei dragi. Iar Black Friday îți oferă șansa de a face asta cu un buget mult mai mic.

PieseFord.ro — Black Friday 2025

28 noiembrie – 1 decembrie, ora 23:59

Reduceri de până la 40% la mii de piese Ford, în limita stocurilor disponibile.

