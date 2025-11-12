Black Friday 2025 continuă la Notino, cu oferte săptămânale

Reducerile de Black Friday 2025 la Notino rulează pe tot parcursul lunii noiembrie, cu drop-uri și oferte noi în fiecare săptămână. Săptămână aceasta, codul „notino” îți aduce până la 30% discount pe site, iar codul „mobile” până la 33% în aplicație, la produse selectate.

Notino operează în 27 de țări europene și deservește peste 30 de milioane de clienți anuali. Anul trecut, sistemul logistic a procesat 300.000 de comenzi într-o singură zi de Black Friday.

În cadrul ediției din an acest an, catalogul Notino Black Friday acoperă toate categoriile de beauty: parfumuri pentru femei, bărbați și unisex, seturi cadou gata ambalate pentru orice ocazie și buget, skincare cu formule dermato-cosmetice, makeup profesional, șampoane și tratamente intensive pentru păr, uscătoare ionice, epilatoare IPL și gadgeturi de beauty, lumânări parfumate și difuzoare de arome pentru acasă și tot felul de cadouri de sărbători pentru colegi, prieteni, familie sau nașe.

Instrumente și servicii care simplifică alegerea:

Try it First – primești o mostră alături de parfumul comandat, testezi acasă, și dacă nu rezonezi cu el, îl returnezi gratuit în termen de 90 de zile

– primești o mostră alături de parfumul comandat, testezi acasă, și dacă nu rezonezi cu el, îl returnezi gratuit în termen de 90 de zile Oglinda Virtuală – testează live nuanțe de makeup prin camera telefonului, fără să ieși din casă

– testează live nuanțe de makeup prin camera telefonului, fără să ieși din casă Fragrance Finder – propune parfumuri bazate pe un chestionar despre preferințele tale olfactive

– propune parfumuri bazate pe un chestionar despre preferințele tale olfactive Shade Finder în magazine – scanează rapid tonul pielii și recomandă exact ce produse sunt compatibile

– scanează rapid tonul pielii și recomandă exact ce produse sunt compatibile Gravare laser – adaugi un mesaj personalizat pe sticlă direct la checkout

– adaugi un mesaj personalizat pe sticlă direct la checkout Ambalare premium – cutii elegante cu panglici de atlas și cartonașe pentru dedicații

Calendarele de Advent Cosmetice au revenit cu ediții limitate care ascund 24 de surprize zilnice: produse mini pentru față, corp și păr de la branduri internaționale. Unele calendare includ și vouchere de 520 RON pentru cumpărături viitoare pe Notino, perfecte pentru Moș Nicolae sau pentru prima jumătate a lunii decembrie.

În perioada campaniei există și un concurs în care te poți înscrie din aplicația Notino: programezi orice procedură de beauty la saloanele partenere, scrii cuvântul „Korea” la observații și intri automat în cursa pentru premii cu produse coreene în valoare de 3.490 RON. Câștigătorii se anunță la începutul lui decembrie.

De asemenea, dacă vrei să încerci lucruri noi, Notino îți vine la îndemână cu o propunere personalizată. Discovery Box-ul meu funcționează simplu: alegi 5 mostre de produse pentru 30 RON, le testezi acasă și doar după aia decizi dacă merită investiția în formatul full size.

Când vine vorba de cadouri și nu ești sigură ce să alegi, voucherul cadou Notino poate fi soluția salvatoare! Voucherul cadou se trimite instant pe email sau se oferă fizic, lasă destinatarul să-și aleagă produsele dorite și este valabil timp de 12 luni de la activare.

Newsletter-ul Notino te va anunța cu privire la noile oferte înainte ca acestea să devină publice, iar paginile de Facebook și Instagram publică, pe lângă promoții, numeroase tutoriale și ghiduri, pentru a-ți oferi un plus de inspirație. Aplicația cu notificări pornite rămâne cea mai rapidă metodă de a vedea când prețul articolelor din wishlist scade.Nu uita: Ziua de vârf a acestei campanii de Black Friday la Notino va fi pe 28 noiembrie, dar drop-urile continuă să apară săptămânal, până la final de lună.

Sursa foto: Notino

