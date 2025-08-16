Bistro Patio – gusturi fine și acel “je ne sais quoi” care te face să revii

Într-o lume în care timpul pare să curgă tot mai repede, Bistro Patio aduce o invitație la încetinire, la bucuria de a te opri din goană și de a te conecta cu tine însăți, cu prietenii sau cu cei dragi.

Numele nu este întâmplător ales. „Patio” înseamnă, în spaniolă, o curte interioară pavată, unde familia și prietenii se adună la povești și mese lungi, pline de savoare. Exact această vibrație de intimitate și convivialitate o regăsești și aici, în nordul Bucureștiului – la Bistro Patio, locul care transformă fiecare masă într-un mic moment de vacanță urbană.

„Ne-am dorit un spațiu în care fiecare să se simtă în largul lor – să-și savureze cafeaua în tihnă, să ia un brunch sau să se bucure de o cină relaxantă după o zi plină. Un loc cald, primitor, dar cu un strop de eleganță inspirată de Riviera Franceză”, spune Andrei Popa, co-proprietar și sufletul acestui proiect.

Un meniu în stil Bistronomie – echilibru între simplitate și rafinament

Meniul de la Bistro Patio este o adevărată declarație de dragoste pentru ingredientele de sezon și pentru gusturile autentice. Inspirat de conceptul de Bistronomie – un stil culinar care îmbină mâncarea confortabilă a bistrourilor cu tehnicile rafinate ale gastronomiei – meniul propune preparate cunoscute, dar reinterpretate cu creativitate și grijă pentru detalii.

De la ouă poșate cu somon afumat și sos olandez catifelat, până la salate cu legume coapte sau deserturi fine cu fructe de sezon, fiecare farfurie este gândită pentru a-ți bucura toate simțurile. Iar brunch-urile tematice din weekend sunt ocazia perfectă de a explora noi combinații de arome și texturi, alături de un pahar de spumant atent ales.

Oaza urbană care îți aduce echilibru

Situat la parterul clădirii One Herăstrău Towers, Bistro Patio este gândit ca o extensie a stilului tău de viață – cu un design semnat de echipa Urban Caves și accente de mobilier din colecțiile Patriciei Urquiola pentru Moroso, spațiul te cucerește de la primul pas. Terasa, inspirată de grădinile elegante din sudul Franței, este locul ideal pentru o dimineață cu soare sau o cină sub lumina felinarelor.

Interiorul păstrează echilibrul între aerul contemporan și senzația de “acasă”, cu accente naturale, tonuri calde și detalii care îți oferă confort și liniște.

Un brunch nu e complet fără muzică, vin bun și… povești

Detaliile fac diferența, iar muzica este unul dintre cele mai plăcute surprize de la Bistro Patio. Radio Patio, postul de muzică propriu, completează perfect atmosfera cu o selecție atent curatoriată – de la tonuri fresh de dimineață până la ritmuri blânde de seară, totul este gândit să îți contureze o stare de bine.

La toate acestea se adaugă evenimentele tematice – brunch-uri cu stridii și spumante, cine gourmet și degustări de vinuri – momente în care locul vibrează de conversații, râsete și arome care îți rămân în minte.

Final cu gust de revenire

Bistro Patio este genul de loc care îți rămâne în minte – fie prin designul modern și minimalist care inspiră calm și rafinament, fie prin meniul surprinzător, unde fiecare preparat spune o poveste. Este acel bistro urban unde brunch-ul devine o experiență, iar detaliile – de la lumina caldă a terasei, până la notele muzicale care însoțesc mesele – sunt atent gândite pentru a-ți oferi un moment complet.

Dacă încă nu ai trecut pragul lui, acum e momentul. Fie că vii pentru o cafea de specialitate, o întâlnire relaxată sau o cină care se transformă într-un plan de weekend, Bistro Patio promite nu doar gust, ci și emoție. Și, cel mai probabil, vei reveni cu drag. Este despre acea oră în care nu trebuie să faci nimic, doar să fii. Despre o cafea savurată în tihnă, despre un brunch prelungit într-o duminică lungă sau despre un pahar de vin savurat după agitația zilei.

Sursa foto: Patio Bistro

