  MENIU  
Home > Advertorial > Bistro Patio – gusturi fine și acel “je ne sais quoi” care te face să revii

Bistro Patio – gusturi fine și acel “je ne sais quoi” care te face să revii

Bistro Patio – gusturi fine și acel “je ne sais quoi” care te face să revii
.  Actualizat 16.08.2025, 09:41

Într-o lume în care timpul pare să curgă tot mai repede, Bistro Patio aduce o invitație la încetinire, la bucuria de a te opri din goană și de a te conecta cu tine însăți, cu prietenii sau cu cei dragi.

Numele nu este întâmplător ales. „Patio” înseamnă, în spaniolă, o curte interioară pavată, unde familia și prietenii se adună la povești și mese lungi, pline de savoare. Exact această vibrație de intimitate și convivialitate o regăsești și aici, în nordul Bucureștiului – la Bistro Patio, locul care transformă fiecare masă într-un mic moment de vacanță urbană.

„Ne-am dorit un spațiu în care fiecare să se simtă în largul lor – să-și savureze cafeaua în tihnă, să ia un brunch sau să se bucure de o cină relaxantă după o zi plină. Un loc cald, primitor, dar cu un strop de eleganță inspirată de Riviera Franceză”, spune Andrei Popa, co-proprietar și sufletul acestui proiect.

Un meniu în stil Bistronomie – echilibru între simplitate și rafinament

Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Recomandarea zilei

Meniul de la Bistro Patio este o adevărată declarație de dragoste pentru ingredientele de sezon și pentru gusturile autentice. Inspirat de conceptul de Bistronomie – un stil culinar care îmbină mâncarea confortabilă a bistrourilor cu tehnicile rafinate ale gastronomiei – meniul propune preparate cunoscute, dar reinterpretate cu creativitate și grijă pentru detalii.

De la ouă poșate cu somon afumat și sos olandez catifelat, până la salate cu legume coapte sau deserturi fine cu fructe de sezon, fiecare farfurie este gândită pentru a-ți bucura toate simțurile. Iar brunch-urile tematice din weekend sunt ocazia perfectă de a explora noi combinații de arome și texturi, alături de un pahar de spumant atent ales.

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei
Bistro Patio – gusturi fine și acel “je ne sais quoi” care te face să revii

Oaza urbană care îți aduce echilibru

Situat la parterul clădirii One Herăstrău Towers, Bistro Patio este gândit ca o extensie a stilului tău de viață – cu un design semnat de echipa Urban Caves și accente de mobilier din colecțiile Patriciei Urquiola pentru Moroso, spațiul te cucerește de la primul pas. Terasa, inspirată de grădinile elegante din sudul Franței, este locul ideal pentru o dimineață cu soare sau o cină sub lumina felinarelor.

Interiorul păstrează echilibrul între aerul contemporan și senzația de “acasă”, cu accente naturale, tonuri calde și detalii care îți oferă confort și liniște.

Un brunch nu e complet fără muzică, vin bun și… povești

Detaliile fac diferența, iar muzica este unul dintre cele mai plăcute surprize de la Bistro Patio. Radio Patio, postul de muzică propriu, completează perfect atmosfera cu o selecție atent curatoriată – de la tonuri fresh de dimineață până la ritmuri blânde de seară, totul este gândit să îți contureze o stare de bine.

La toate acestea se adaugă evenimentele tematice – brunch-uri cu stridii și spumante, cine gourmet și degustări de vinuri – momente în care locul vibrează de conversații, râsete și arome care îți rămân în minte.

Bistro Patio – gusturi fine și acel “je ne sais quoi” care te face să revii

Final cu gust de revenire

Bistro Patio este genul de loc care îți rămâne în minte – fie prin designul modern și minimalist care inspiră calm și rafinament, fie prin meniul surprinzător, unde fiecare preparat spune o poveste. Este acel bistro urban unde brunch-ul devine o experiență, iar detaliile – de la lumina caldă a terasei, până la notele muzicale care însoțesc mesele – sunt atent gândite pentru a-ți oferi un moment complet.

Dacă încă nu ai trecut pragul lui, acum e momentul. Fie că vii pentru o cafea de specialitate, o întâlnire relaxată sau o cină care se transformă într-un plan de weekend, Bistro Patio promite nu doar gust, ci și emoție. Și, cel mai probabil, vei reveni cu drag. Este despre acea oră în care nu trebuie să faci nimic, doar să fii. Despre o cafea savurată în tihnă, despre un brunch prelungit într-o duminică lungă sau despre un pahar de vin savurat după agitația zilei.

Sursa foto: Patio Bistro

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
În ce relații sunt Jorge și fosta soție, Alina Laufer, la 13 ani de la divorț: „Asta ne-am dorit”. Cu cine seamănă fiica lor, Karina, și cum se înțelege cu tatăl vitreg, Ilan Laufer
În ce relații sunt Jorge și fosta soție, Alina Laufer, la 13 ani de la divorț: „Asta ne-am dorit”. Cu cine seamănă fiica lor, Karina, și cum se înțelege cu tatăl vitreg, Ilan Laufer
Victor Slav, în vacanță alături Sofia, fiica lui și a Biancăi Drăgușanu. Cum se înțelege micuța cu iubita tatălui
Victor Slav, în vacanță alături Sofia, fiica lui și a Biancăi Drăgușanu. Cum se înțelege micuța cu iubita tatălui
Proiecte speciale
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Andra și Cătălin Măruță trăiesc într-un palat de 1 milion de euro, dar stai să vezi ce vilă au în Spania! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus
Andra și Cătălin Măruță trăiesc într-un palat de 1 milion de euro, dar stai să vezi ce vilă au în Spania! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus
Janine Sârbu, viață de lux la Paris! Uite cum trăiește fosta soție a lui Adrian Sârbu și cu ce se ocupă acum! Puțini o mai recunosc, dar tot frumoasă e
Janine Sârbu, viață de lux la Paris! Uite cum trăiește fosta soție a lui Adrian Sârbu și cu ce se ocupă acum! Puțini o mai recunosc, dar tot frumoasă e
Elle
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
La un an de la nuntă, Răzvan Simion și Daliana Răducan au făcut marele anunț despre copil. Ce au declarat cei doi: „Fără calcule algoritmice...”
La un an de la nuntă, Răzvan Simion și Daliana Răducan au făcut marele anunț despre copil. Ce au declarat cei doi: „Fără calcule algoritmice...”
Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că „a deconectat aparatele” care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie. Ce susțin actele de la tribunal
Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că „a deconectat aparatele” care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie. Ce susțin actele de la tribunal
DailyBusiness.ro
Fructele au devenit un motiv major pentru care România a văzut o creștere a inflației în iulie
Fructele au devenit un motiv major pentru care România a văzut o creștere a inflației în iulie
Zeci de români, țepuiți pentru o vacanță în Zanzibar. Au plătit în jur de 73.000 de euro: „Nu a existat niciodată intenția de a fi organizată”
Zeci de români, țepuiți pentru o vacanță în Zanzibar. Au plătit în jur de 73.000 de euro: „Nu a existat niciodată intenția de a fi organizată”
A1.ro
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Din ce cauză a murit artista Emilia Istvan. Care a fost ultimul mesaj lăsat de Mili de la Timișoara
Din ce cauză a murit artista Emilia Istvan. Care a fost ultimul mesaj lăsat de Mili de la Timișoara
Marius Elisei s-a împăcat cu Gabriela, iubita lui. Cei doi au mers împreună în vacanță
Marius Elisei s-a împăcat cu Gabriela, iubita lui. Cei doi au mers împreună în vacanță
Irina Loghin, apariție emoționantă după moartea soțului ei. Cine este persoana care a făcut-o să zâmbească din nou
Irina Loghin, apariție emoționantă după moartea soțului ei. Cine este persoana care a făcut-o să zâmbească din nou
Descoperirea făcută de Dan Negru din pură întâmplare: „Aici se află înmormântată mama lui Arsenie Boca”. Unde este locul
Descoperirea făcută de Dan Negru din pură întâmplare: „Aici se află înmormântată mama lui Arsenie Boca”. Unde este locul
Observator News
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
Libertatea pentru Femei
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Video de acum câteva minute! Ilie Bolojan, victima unui gest fără precedent! Totul s-a întâmplat în fața a mii de oameni! Tensiune maximă e puțin spus!
Video de acum câteva minute! Ilie Bolojan, victima unui gest fără precedent! Totul s-a întâmplat în fața a mii de oameni! Tensiune maximă e puțin spus!
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Viva.ro
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
De ce nu a participat Niccușor Dan la Ziua Marinei. Este o premieră în ultimii 10 ani
De ce nu a participat Niccușor Dan la Ziua Marinei. Este o premieră în ultimii 10 ani
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Val de enterovirusuri la copii: cum să îi protejezi de infecții periculoase
Val de enterovirusuri la copii: cum să îi protejezi de infecții periculoase
Epidemia de țânțari din Europa: cum ne afectează virusul West Nile, febra dengue și chikungunya
Epidemia de țânțari din Europa: cum ne afectează virusul West Nile, febra dengue și chikungunya
Horoscop Urania 16–22 august: pregătește-te pentru o săptămână plină de emoții, decizii și oportunități surprinzătoare
Horoscop Urania 16–22 august: pregătește-te pentru o săptămână plină de emoții, decizii și oportunități surprinzătoare
Doliu în medicina românească: s-a stins din viață unul dintre cei mai îndrăgiți medici ai țării „Plecarea sa lasă un gol imens”
Doliu în medicina românească: s-a stins din viață unul dintre cei mai îndrăgiți medici ai țării „Plecarea sa lasă un gol imens”
TV Mania
Crina Mardare și Mișu Cernea, poveste atipică de dragoste. Se iubesc de peste două decenii, dar nu locuiesc împreună
Crina Mardare și Mișu Cernea, poveste atipică de dragoste. Se iubesc de peste două decenii, dar nu locuiesc împreună
Cum arată casa din Corbeanca în care locuiesc Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu
Cum arată casa din Corbeanca în care locuiesc Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu
Delia Matache a făcut furori pe internet după ce s-a fotografiat în bikini minusculi. „Se vinde goliciunea”
Delia Matache a făcut furori pe internet după ce s-a fotografiat în bikini minusculi. „Se vinde goliciunea”
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o siluetă de invidiat, la aproape 50 de ani
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o siluetă de invidiat, la aproape 50 de ani
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton