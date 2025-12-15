Bio Junior & Goldie devin ajutoarele lui Rudolf și Moș Crăciun în cea mai magică campanie a iernii

În luna în care magia prinde viață în ochii celor mici, Bio Junior și Goldie devin ajutoarele lui Rudolf și Moș Crăciun. O inițiativă jucăușă și plină de bucurie, menită să transforme pregătirile pentru sărbători în momente delicioase, curate și pline de lumină. O poveste de sărbătoare în care Goldie, mascota jucăușă Bio Junior prinde viață. În această iarnă, Goldie, mascota iubită a brandului Bio Junior, pornește într-o aventură magică alături de cei mici: îi ajută să pregătească ghetuțele pentru Moș Nicolae, îl însoțește pe Rudolf în sanie și îl sprijină pe Moș Crăciun în marea distribuție de cadouri. Bio Junior devine astfel companionul de încredere pentru gustările festive ale copiilor — naturale, ecologice, fără aditivi și perfecte pentru momentele de emoție și surpriză din luna decembrie.

Gustări Bio pentru bucurii reale

Bio Junior își reafirmă misiunea: să ofere copiilor gustări sigure, sănătoase și delicioase, într-o perioadă în care tentațiile dulci sunt peste tot. Sortimentele Bio Junior — sticksuri, biscuiți, cereale și snackuri — devin „gustările oficiale ale micuților reni”, perfecte pentru un plus de energie în aventurile lor zilnice. „Luna decembrie este despre emoție, surpriză și timp petrecut în familie. Ne-am dorit să aducem copiilor un personaj vesel, pozitiv și prietenos în această perioadă, iar Goldie este exact energia de care aveau nevoie. Cu ajutorul lui Moș Nicolae și al lui Moș Crăciun, Bio Junior devine parte din povestea fiecărei familii, oferind gustări curate și sigure pentru cei mici.” — Adelina Pasat, cofondator Nutrivita

Ce ajutor aduc Bio Junior și Goldie?

Gustări dulci și sărate – biscuiți cu ciocolată și lapte, cereale bulgărași cu miere, petale cu cacao, inimioare cu cheddar sau sticksuri fără gluten, ideale pentru orice moment al zilei.

Ingrediente ecologice – atent selecționate, pentru un plus de siguranță, calitate și echilibru în alimentația celor mici.

Ambalaje colorate și prietenoase – care transformă fiecare gustare într-o experiență distractivă și atrăgătoare pentru copii.

Bio Junior si Goldie oferă emoție, promovează timp dedicat familiei și ritualurilor de iarnă și urmărește să aducă inspirație pentru părinți în alegerea gustărilor pentru cei mici, să celebreze ritualurile de familie: împodobirea bradului, lustruirea ghetuțelor, pregătirea cadourilor, să ofere copiilor momente de magie autentică, în care Goldie devine parte din povestea sărbătorilor și nu în ultimul rând să creeze o comunitate de părinți care aleg calitatea și naturalețea pentru copiii lor.

Despre Bio Junior

Bio Junior este brandul dedicat copiilor activi și curioși, parte din portofoliul Nutrivita. Cu o gamă variată de biscuiți, cereale și gustări organice, Bio Junior transformă momentele de zi cu zi în experiențe gustoase și echilibrate, susținându-i pe cei mici să crească sănătos și fericiți.

