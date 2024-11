Billie Eilish, Drake, Kendrick Lamar, Shawn Mendez și Dua Lipa pe scena UNTOLD 2025?

Ce super-artiști ar putea avea super show-uri pe Cluj-Arena la ediția aniversară UNTOLD X?

Ediția aniversară a festivalului UNTOLD, UNTOLD X, promite o experiență legendară, iar vara anului 2025 ar putea aduce la Cluj-Napoca un lineup de vis.

Privind la turneele europene anunțate pentru vara viitoare, ne putem imagina cum ar putea arăta lineup-ul perfect pentru această ediție specială și zvonurile indică spre o vară memorabilă pentru muzică.

Cu un val de turnee europene anunțate pentru marii artiști pop, rock și rap, ne putem imagina orice.

Dua Lipa ar putea ajunge vara viitoare pe scena principală a festivalului UNTOLD. Câștigătoare a 3 premii GRAMMY și 7 premii BRIT, Dua Lipa a anunțat un turneu mondial în 2025 pentru “Radical Optimism Tour”, cu peste 40 de noi date în Australia, Noua Zeelandă, America de Nord, Europa și Marea Britanie. Turneul “Radical Optimism” va începe toamna aceasta, cu show-uri în Asia. Anul viitor turneul va debuta pe 25 martie în în Melbourne, Australia, la Rod Laver Arena, și include show-uri live în Sydney, Auckland, Madrid, Hamburg, Paris, Amsterdam, Londra, Dublin, Toronto, Chicago, New York, Miami, Los Angeles și multe altele, înainte de a se încheia în Seattle, pe 16 octombrie, la Climate Pledge Arena.

După ce și-a lansat cel de-al treilea album din carieră, „HIT ME HARD AND SOFT„, care a apărut pe data de 17 mai 2024, Billie Eilish a dezvăluit datele turneului său care se va desfășura pe marile arene ale lumii, intitulat HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR, produs de Live Nation. Turneul a început în septembrie 2024, cu o serie de evenimente în America de Nord și va dura până la sfârșitul lui decembrie 2024. În februarie 2025, Eilish își va continua turneul în Australia, înainte de a ajunge în Europa, Regatul Unit și Irlanda.

Shawn Mendes are planuri mari pentru 2025 și a anunțat un turneu internațional care marchează revenirea sa pe scenă după o pauză semnificativă. Artistul își va lansa noul album auto-intitulat, „Shawn„, pe 15 noiembrie 2024, fiind primul său album din ultimii patru ani. Mendes a confirmat un turneu mondial extins în America de Nord, America de Sud și Europa pe parcursul anului 2025​. Turneul său include concerte pe arene importante din Europa, precum L’Olympia din Paris și AFAS Live din Amsterdam, și este de așteptat să ajungă în mai multe orașe mari europene. Sunt șanse ca artistul de origine canadiană să-și sărbătorească ziua de naștere, pe 8 august, alături de fanii UNTOLD.

Fanii rap și hip-hop ar putea fi și ei răsfățați dacă Drake și Kendrick Lamar ar face o oprire la Cluj. Drake, cunoscut pentru piesele cu care domină topurile la nivel global, a oferit primele detalii despre turneul mondial Certified Legend Tour in 2025. Raper-ul canadian va începe un nou turneu european în vara lui 2025, cu show-uri planificate în Londra, Paris, Berlin, și Madrid.

Kendrick Lamar va începe un turneu pe marile stadioane în 2025, iar în luna februarie va avea un show live exclusivist în cadrul Super Bowl Halftime.

Lamar este recunoscut nu doar ca rapper, ci ca o „voce” culturală puternică. Albumele sale premiate, inclusiv good kid, m.A.A.d city, To Pimp a Butterfly, și DAMN., explorează teme complexe despre rasism, identitate și rezistență socială. Kendrick a devenit primul artist hip-hop care a câștigat un premiu Pulitzer pentru muzică cu „HUMBLE.” de pe albumul DAMN., marcând un moment important în istoria muzicii. Turneul de anul viitor, care se preconizează a fi unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale lui Kendrick Lamar, va include concerte în Statele Unite și în principalele orașe europene.

Anul viitor, festivalul UNTOLD își invită fanii să celebreze cea mai spectaculoasă ediție de până acum, pentru care au fost vândute deja peste 50.000 de abonamente. Cea de-a 10-a ediție UNTOLD va avea loc în perioada 7-10 august 2025, iar organizatorii vor anunța în curând primele nume confirmate pentru ediția de anul viitor.

