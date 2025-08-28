BIG LITTLE FESTIVAL – Un weekend dedicat familiilor

  MENIU  
Cel mai mare festival din Europa de Est dedicat exclusiv familiilor, Big Little Festival este gata să înceapă lângă București. 

De vineri până duminică, începând cu ora 10:00, Big Little Festival așteaptă familiile cu chef de distracție la Palatul Mogoșoaia. 

Cum muzica este un limbaj înțeles de toate generațiile, Big Little Festival aduce artiști de toate genurile în cele 3 zile de festival. 

Pe Scena Mare vor urca vineri Gabriel Basco, apoi Iuliana Beregoi, sâmbătă Trupa BASS în deschidere pentru Smiley, iar duminică revine Gabriel Basco în deschidere pentru Theo Rose. 

Scena Folk aduce ritmurile îndrăgite de toate generațiile prin vocile artiștilor de ieri și azi, cum ar fi Mircea Vintilă, Ducu Bertzi, Alina Manole, Cristi Dumitrașcu și Planul B, Sunt un frate tânăr, Țapinarii și Fără Zahăr. 

Dar muzica nu se va auzi doar pe scene, ci prin întreg festivalul. 

Famiile se pot întâlni la pas cu Trupa BASS, tinerii care au cucerit internetul și care vor aduce cele mai tari refrene de cântat la festival. 

Cele 7 zone de festival aduc nu doar distracție și joacă, dar și descoperire, relaxare, știință și competiție. Fiecare zonă este gândită pentru a crea amintiri și pentru a celebra timpul petrecut în familie – atât de important pentru fiecare dintre noi. 

Toate acestea și multe alte surprize așteaptă familiile în perioada 29 – 31 august la Palatul Mogoșoaia, la Big Little Festival. 

Bilete și informații pe www.biglittlefestival.com 

