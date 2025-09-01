  MENIU  
BIG LITTLE FESTIVAL 2025: Trei zile pline de magie pentru întreaga familie

Ultimul weekend al verii calendaristice a transformat Palatul Mogoșoaia într-un tărâm al imaginației, bucuriei și conexiunii autentice dintre părinți și copii. Cea de-a doua ediție Big Little Festival a reunit peste 30.000 de familii venite din toate colțurile țării pentru a trăi o experiență completă – cel mai mare festival în Europa de Est, dedicat exclusiv familiilor.

În mijlocul celor 30.000 de familii prezente, una s-a bucurat de o experiență cu totul specială: Familia VIP, câștigătoarea concursului desfășurat de-a lungul anului 2025, a fost invitată să trăiască festivalul în cele mai bune condiții. Cu transport asigurat, cazare premium și acces complet la toate zonele, membrii familiei au fost tratați ca niște adevărate vedete – participând la activități speciale, întâlnindu-se cu artiștii și bucurându-se de fiecare moment fără griji.

Timp de trei zile, personajele emblematice ale festivalului – Mascota Big Little Festival, Ghidul Imaginației, Șoricica și prietenii lor – au adus la viață povești, jocuri și momente de neuitat în cele 7 zone tematice, atent construite pentru a hrăni curiozitatea, creativitatea și dorința de explorare a copiilor, dar și a adulților.

Pe timpul zilei, festivalul a fost animat de o multitudine de activități:

copiii au construit, au desenat și au create diferite obiecte în Laboratorul de Creație, au dansat și s-au întrecut în spumă la Zona Disco, au pășit în lumi fantastice în Lumea Poveștilor, s-au transformat în muzicieni în Tabăra de Muzică HaHaHa, iar părinții au intrat în jocurile lor cu același entuziasm, regăsindu-și curajul și pofta de joacă.

În același spirit de susținere a creativității și a talentului autentic, Big Little Festival a oferit o rampă de lansare pentru artiștii debutanți, tineri interpreți care au câștigat, prin preselecții și recomandări, ocazia de a cânta pe o scenă profesionistă în fața unui public numeros. Acești artiști au demonstrat că visurile prind contur atunci când sunt încurajate, iar aplauzele primite au fost dovada unei generații cu potențial artistic imens.

La Arena de Gaming, competițiile s-au ținut lanț, în timp ce Academia de Curaj, realizată în parteneriat cu Jandarmeria Română, a provocat micii eroi să încerce tiroliene, exerciții de salvare și demonstrații cu cai și câini dresați. În plus, Refugiul de Liniște și Scena Folk au oferit un colț tihnit pentru povești și relaxare, iar zona „Mama și Copilul” a fost un spațiu dedicat celor mai mici participanți – sigur, cald și primitor.

Seara, festivalul a prins și mai multă viață, odată cu ritmurile și energia artiștilor prezenți pe scenă. Atmosfera a fost incendiară la concertele susținute de Smiley, Theo Rose, Iuliana Beregoi, Trupa BASS și Gabriel Basco, iar Scena Folk a adus emoție și nostalgie cu recitaluri de la artiști îndrăgiți precum Mircea Vintilă, Ducu Bertzi, Țapinarii, Fără Zahăr și Sunt Un Frate Tânăr.

Trei familii norocoase au avut șansa unică de a urca pe scenă alături de Smiley, devenind backing vocals în timpul concertului său live. Emoția și bucuria trăite de părinți și copii pe aceeași scenă cu unul dintre cei mai iubiți artiști din România au fost, cu siguranță, unele dintre cele mai memorabile clipe ale festivalului.

Unul dintre cele mai iubite momente a fost, fără îndoială, Copacul Dorințelor, unde fiecare copil și-a lăsat scrisă o dorință – o promisiune de visuri și speranțe care, poate, vor prinde viață până la ediția viitoare.

„Ne-am dorit să construim un loc unde părinții nu doar își aduc copiii, ci rămân și ei copii. Big Little Festival nu este doar un festival, ci un spațiu de reconectare între generații. Este despre joacă, iubire și timpul petrecut împreună, fără grabă. Ne bucură să vedem cum familiile transformă aceste momente în amintiri durabile, poate chiar în tradiții.”— Vero Căliman, Director Creativ Big Little Festival

Cu o abordare educațională, culturală și artistică, festivalul pune accent pe timpul de calitate petrecut în familie, joaca activă, imaginația fără limite și construirea unor legături puternice între părinți și copii.

Ne vedem și la anul, cu și mai multă magie!

Big Little Festival este cel mai mare festival din Europa de Est, dedicat exclusiv familiilor. 

Ce-a de-a doua ediție de la Palatul Mogoșoaia nu ar fi putut fi posibilă fără partenerii festivalului. 

Parteneri media: VOYO, Europa FM, unica.ro, LIBERTATEA, Totul despre Mame

Partener principal: DIGI 

Partener bancar: Banca Transilvania 

Parteneri: Terapia, Signal Iduna, PC Garage, Dr. Oetker, Enayati Medical City, Mega Image, Kandia, AQUA Carpatica, Dove, BIC Kids, Glulam, Primăria Capitalei, Proedus 

Parteneri de mobilitate: Suzuki, Provide Cars Rent

Partener de tehnologie: tada 

Sursa foto: Big Little Festival

