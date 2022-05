Beneficiile mangustanului, de la valori nutritive, până la sănătatea pielii tale

Dacă ți-ai propus ca în acest an să încerci lucruri noi, poate că ar fi bine să îți îndrepți atenția către mangustan. Fructul poate fi găsit în sud-estul Asiei, în anumite părți ale Indiei și în alte zone tropicale precum Columbia, Puerto Rico, chiar și Florida. Chiar dacă mangustanul are numele asemănător mangoului, aceste fructe nu sunt înrudite. Iată beneficiile care te-ar putea determina ca în acest an să încerci mangustan pentru prima dată.

Număr mic de calorii și multe, multe vitamine

Departamentul de Agricultură al Statelor Unite menționează că 196 de grame de mangustan la cutie oferă 143 de calorii, 35g de carbohidrați, 3.5g de fibre, 1 gram de grăsime și 1 gram de proteine.

Pe lângă acestea, consumatorii acestui fruct exotic mangustan se bucură și de Vitamina C, B1, B2 și B9, dar și de magneziu. Acestea sunt foarte benefice în caz de contracturi musculare, grăbirea vindecării rănilor, imunitate și sănătate a nervilor.

Un antioxidant pe care te poți baza

Poate că unul dintre cele mai importante atribute ale mangustanului este calitatea sa antioxidant unic. Antioxidanții sunt compuși care pot neutraliza efectele dăunătoare ale moleculelor potențial dăunătoare numite radicali liberi, care sunt legate de diverse boli cronice.

Mangustanul conține mai mulți nutrienți cu capacitate antioxidantă, cum ar fi vitamina C și acidul folic. În plus, acesta furnizează xantone – un tip unic de compus vegetal cunoscut pentru proprietățile antioxidante puternice.

În mai multe studii, activitatea antioxidantă a xantonelor a dus la efecte antiinflamatorii, anticancerigene, anti-îmbătrânire și antidiabetice. Astfel, xantonele din mangustan pot fi responsabile pentru multe dintre potențialele sale beneficii pentru sănătate. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe cercetări pe oameni înainte de a putea trage concluzii definitive.

Poate avea proprietăți antiinflamatorii

Xantonele care se găsesc în mangustan pot juca un rol în reducerea inflamației. Studiile sugerează că xantonele au un efect antiinflamator și pot reduce riscul de boli inflamatorii, cum ar fi cancerul, bolile de inimă și diabetul.

Mangustanul este, de asemenea, bogat în fibre, care oferă diverse beneficii. De exemplu, unele cercetări pe animale indică faptul că o dietă mai bogată în fibre poate ajuta la reducerea răspunsului inflamator al organismului tău. Deși aceste date sunt încurajatoare, sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege mai bine modul în care mangustanul afectează inflamația și evoluția bolii la om.

Poate avea proprietăți anticancerigene

Studiile arată că dietele bogate în legume și fructe precum mangustanul sunt asociate cu o incidență redusă a cancerului. Compușii vegetali specifici din mangustan – inclusiv xantonele – au efecte antioxidante și antiinflamatorii, care pot ajuta la combaterea dezvoltării și răspândirii celulelor canceroase.

Mai multe studii arată că xantonele pot inhiba creșterea celulelor canceroase, inclusiv în țesutul mamar, stomacal și pulmonar. În mod similar, un număr mic de studii au observat că acest compus poate încetini progresia cancerului de colon și de sân la șoareci. Deși aceste rezultate sunt promițătoare, nu au fost efectuate suficiente cercetări la om.

Un nivel sănătos al zahărului din sânge

Atât studiile în eprubetă, cât și cele pe animale arată că compușii xantonei din mangustan pot ajuta la menținerea unui nivel sănătos al zahărului din sânge.

Un studiu recent, de 26 de săptămâni, efectuat pe femei obeze a constatat că cele care au primit zilnic 400 mg de supliment de extract de mangustan au avut reduceri semnificative ale rezistenței la insulină – un factor de risc pentru diabet – în comparație cu grupul de control.

Fructul este, de asemenea, o sursă bună de fibre, un nutrient care poate ajuta la stabilizarea glicemiei și la îmbunătățirea controlului diabetului. Combinația dintre conținutul de xantone și fibre din mangustan poate ajuta la echilibrarea zahărului din sânge. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe cercetări.

Ajută sistemul imunitar

Fibrele și vitamina C – ambele se găsesc în mangustan – sunt importante pentru un sistem imunitar sănătos. Fibrele susțin bacteriile intestinale sănătoase – o componentă esențială a imunității. Pe de altă parte, vitamina C este necesară pentru funcționarea diferitelor celule imunitare și are proprietăți antioxidante. Acestea se regasesc si in alte fructe exotice precum pomelo sau rambutan.

În plus, unele cercetări sugerează că anumiți compuși vegetali din mangustan ar putea avea proprietăți antibacteriene – ceea ce ar putea fi benefic pentru sănătatea imunitară prin combaterea bacteriilor potențial dăunătoare.

Într-un studiu de 30 de zile efectuat pe 59 de persoane, cei care au luat un supliment care conține mangustan au înregistrat o reducere a markerilor de inflamație și o creștere semnificativ mai mare a numărului de celule imunitare sănătoase, comparativ cu cei care au luat un placebo.

Sistemul imunitar are nevoie de mulți nutrienți diferiți pentru a funcționa în mod optim. Mangustanul poate fi o alegere sănătoasă pentru a fi inclus alături de alte alimente dense în nutrienți, ca parte a unei diete echilibrate.

Ajută la menținerea unei pieli sănătoase

Deteriorarea pielii în urma expunerii la soare este un fenomen comun la nivel mondial și un factor important care contribuie la apariția cancerului de piele și a semnelor de îmbătrânire.

Un studiu efectuat pe șoareci tratați cu supliment de extract de mangustan a observat un efect protector împotriva radiațiilor ultraviolete B (UVB) la nivelul pielii.

Mai mult, un mic studiu uman, pe durata a 3 luni a constatat că persoanele tratate cu 100 mg de extract de mangustan zilnic au experimentat o elasticitate semnificativ mai mare a pielii și o mai mică acumulare a unui anumit compus cunoscut ca fiind cel care contribuie la îmbătrânirea pielii (23Trusted Source).

Cercetătorii afirmă că principalul motiv pentru aceste efecte de protecție a pielii stau în capacitatea antioxidantă și antiinflamatoare a mangustanului, însă sunt necesare mai multe studii în acest domeniu.