Beauty trends. Noutăți de toamnă-iarnă 2023 de la Catrice

Noutățile Catrice toamna/iarna 2023 nu lasă nimic de dorit: în acest sezon, accentul se pune pe produse de înaltă performanță, care sunt distractiv de purtat și se potrivesc fiecărui buget. Culorile vibrante, ingredientele de înaltă calitate și finisajele de lungă durată creează look-uri care sărbătoresc fiecare moment al vieții! Fidel motto-ului Nu este magie. Este machiaj, noile frumuseți sunt adevărate all-rounders și creează fără efort finisaje unice. Și valorile interioare sunt convingătoare: de la începutul anului 2023, întreaga gamă Catrice a fost 100% lipsită de microplastice și constă exclusiv din ingrediente vegane.

Un lucru este sigur: iubitorii de beauty vor iubi noile produse. Machiajul nu a fost niciodată atât de inovator, practic și frumos. Iată cele patru tendințe care dau tonul noului sezon:

Mai presus de toate, machiajul ar trebui să fie distractiv! Cu texturi unice, nuanțe colorate și efecte surprinzătoare, The Energy of Joy aduce distracție în rutina ta de frumusețe. Încălcați regulile? Absolut încurajat!

Cel mai bun rezultat posibil cu cel mai mic efort: Lazy is the new smart este crezul sezonului. Cu produsele multifuncționale, puteți crea fără efort finisaje cu un efect wow în cel mai scurt timp. De ce să complici lucrurile când pot fi simple?

În aceste vremuri în care portofelele noastre sunt sub presiune, acest trend este exact ceea ce avem nevoie: Budget Beauty înseamnă produse multifuncționale cu un raport preț-performanță excelent, care ne fac viața de zi cu zi mai frumoasă. Acum putem face tratamente de înfrumusețare din confortul propriilor case!

My skin is my castle – iar cheia sunt produsele de înfrumusețare eficiente cu ingrediente valoroase care hrănesc și răsfață pielea și buzele. Pentru că atunci când ne simțim bine, arătăm bine și noi!

The energy of joy!

Machiajul ar trebui să fie distractiv și să reflecte cine suntem! De la look-uri extravagante pentru ochi la rujuri colorate și finisaje strălucitoare, look-urile unice ne permit să ne reinventăm și să ne exprimăm bucuria de a trăi! Tendința Energy of Joy se referă la încălcarea regulilor: au dispărut zilele look-urilor unice. Să sărbătorim diversitatea frumuseții cu produse care ies în evidență prin culorile lor vibrante, efectele surprinzătoare și texturile inovatoare!

Benzi pentru unghii Neon Blast

Nu doar că îți vor face doar unghiile să strălucească, benzile de unghii Catrice Neon Blast asigură unghii cu adevărat wow! Benzile sunt autoadezive și vin în opt dimensiuni diferite, care sunt rapid și ușor de aplicat. Douăsprezece benzi roz și douăsprezece galbene pot fi modelate în forma dorită folosind o pilă de unghii – asta este tot ce trebuie pentru a crea un aspect atrăgător și de lungă durată!

Preț lei 19,50 * // 010 Neon Explosion

Paletă cu fard de obraz și iluminator Cheek Affair

O potrivire perfectă pentru obrajii tăi: două nuanțe perfect coordonate se reunesc în paleta Catrice Cheek Affair Blush &; Highlighter. Un iluminator delicat, cu un finisaj metalic, perlat și un fard de obraz delicat evocă un aspect proaspăt. Texturile catifelate-moi flatează pielea, sunt construibile și ușor de amestecat. Disponibilă în trei nuanțe diferite, există o paletă potrivită pentru toate gusturile.

Preț lei 27,00 *

Primer Endless Pearls

Este timpul strălucirii! Primerul luxos Catrice Endless Pearls Beautifying Primer de înaltă calitate, îmbunătățește luminozitatea naturală a pielii cu numărul său infinit de perle roz pal, care reflectă lumina. Datorită texturii transparente și ușoare a gelului, primerul pregătește perfect pielea pentru machiaj și asigură un ten cu aspect sănătos! Ambalajul elegant și drăguț asigură, de asemenea, momente orbitoare în rutina ta de frumusețe.

Preț lei 48,50 *

Ulei pentru unghii Magic Repair Berry Nail Oil

Uleiul de unghii Catrice Magic Repair Berry este format din două faze și asigură repararea intensivă a unghiilor cu ajutorul ingredientelor hrănitoare. Textura fără greutate este îmbogățită cu ulei din semințe de căpșuni, ulei de migdale dulci, ulei de macadamia și glicerină pentru hidratarea, hrănirea și regenerarea atât a unghiilor, cât și a cuticulelor. Uleiul de unghii vine în roz și galben colorate – făcând manichiura de două ori mai distractivă!

Preț lei 18,50 *

Mini paletă de farduri pentru pleoape WOW In A Box

Machiaj distractiv și care se potrivește în fiecare geantă: paleta de farduri pentru pleoape Catrice WOW in A Box Mini are nuanțe perfect aliniate și cinci texturi și efecte diferite pentru a menține lucrurile interesante. De la strălucitor la mat și crom duo, cele cinci farduri de pleoape creează un aspect unic al ochilor într-un stil „perfect peach”

Preț lei 24,50 * // 010 Peach Perfect

Mascara CURL IT Volume & Curl

Next Level Lashes: Mascara Catrice CURL IT Volume & Curl asigură ultra-volum și oferă fiecărei gene individuale o curbură perfectă. Peria de silicon special curbată separă cu precizie genele. Datorită formulei de curbare fără acumulări de tuș, mascara menține genele curbate timp de până la 24 de ore.

Preț lei 27,00 * // 010 Deep Black

Paletă de farduri pentru pleoape Colour Blast

All Eyes on Me! Paletele de farduri pentru pleoape Catrice Colour Blast nu sunt convingătoare doar din exterior cu culorile lor interesante și super strălucitoare: nuanțele mate moi, cele metalice puternice și o nuanță activată de apă asigură fiecare un aspect uimitor al ochilor. În culori reale, acestea creează look-uri absolut în tendințe pentru ochi, împreună cu pensula integrată. În combinație cu apa, acestea se transformă într-o consistență cremoasă, lichidă: look-urile colorate de tuș sunt garantate! Paletele cu texturi de fard pentru pleoape foarte pigmentate, care se potrivesc tuturor tonurilor de piele, sunt ușor de amestecat și de construit și vin în două scheme de culori: verde lime și albastru, precum și portocaliu și violet.

Preț lei 34,00 *

Gene false false 3D Wild Curl & Gene false 3D High Lift

Spune adio extravagantelor lash lift! Aceste gene false, accesibile, adaugă o notă expresivă oricărui aspect al ochilor. Genele 3D Catrice Faked sunt ultra-ușoare, ușor de aplicat și super rezistente! Dispunerea tridimensională, multistratificată a firelor de păr conferă genelor un volum excepțional. Genele High Lift au un efect de ridicare, în timp ce Wild Curl creează un aspect suplimentar seducător. Genele sunt, de asemenea, reutilizabile – mini lipici inclus.

Preț lei 22,00 *

Max It Up Lip Booster Extreme

Garantat va fi noul tău luciu de buze preferat! Max It Up Lip Booster Extreme by Catrice nu numai că face buzele să arate voluminoase, dar le oferă și un finisaj extraordinar de lucios. Disponibil în patru nuanțe diferite, amestecul unic de ingrediente active creează efecte vizibile de buze pline. În combinație cu uleiul hrănitor de jojoba și vitamina E, luciul de buze lasă buzele mai pline și mai strălucitoare – pentru momente strălucitoare oricând și oriunde.

Preț lei 19,50 *

Balsam de buze Glitter Glam Glow

Strălucește ca un diamant! Nicio problemă cu balsamul de buze Catrice Glitter Glam Glow. Particulele strălucitoare de sclipici adaugă un finisaj strălucitor. Textura care își schimbă culoarea reacționează la valoarea individuală a pH-ului buzelor pentru un rezultat roz. Bonus de îngrijire: Textura cu unt de shea hrănește intens buzele.

Preț lei 27,00 * // 010 Oh My Glitter!

Cremă bronzantă Melted Sun

Noua cremă bronzantă Catrice Melted Sun Cream este ușor de aplicat și de amestecat pentru un ten însorit. Finisajul este rezistent și natural, deoarece textura cremoasă cu acoperire construibilă practic se topește în piele. Disponibil în două nuanțe diferite, bronzerul creează un aspect mat și neted.

Preț lei 24,50 *

Lacuri pentru unghii – DREAM IN SOFT GLAZE, DREAM IN JELLY SPARKLE și top coat DREAM IN PURE GLITTER

Lacurile de unghii Catrice Dream In creează manichiuri la modă într-o clipă. Ojele de lungă durată vin într-o varietate de nuanțe și texturi: două lacuri perlate în alb și roz sunt inspirate de gogoșile glazurate ale lui Hailey Bieber și creează un efect de glazură moale. Cele două lacuri de unghii jelly translucide în lavandă și roz, cu fulgi mari de sclipici în textură, creează un aspect de ‘jelly sparkle’ Pentru și mai mult WOW: Top Coat-ul transparent Catrice Dream In Pure Glitter este îmbogățit cu particule strălucitoare de sclipici și conferă fiecărui design de unghii acea notă specială. Pur și simplu aplicați-l pe unghia naturală sau pe lacul de unghii colorat – gata, manichiura perfectă cu efect „Pure Glitter” este gata! Cu aceste look-uri, nimic nu poate sta în calea unghiilor la modă, atrăgătoare!

Preț lei 18,50 *

Balsam de buze lichid Marble-licious

Balsamul lichid de buze Catrice Marble-licious este combinația perfectă de culoare și îngrijire! Nu numai că creează un aspect lucios, dar catifelează pielea buzelor și le acoperă ca o peliculă protectoare. Textura marmorată cu ulei de cocos este o adevărată atracție și se topește într-o culoare delicată pe buze. Cinci nuanțe diferite, inclusiv trei cu particule de sclipici, creează un aspect superb al buzelor.

Preț lei 22,00 *

Ulei de buze nuanțat Glossin’ Glow

The gamechanger pentru fiecare look: Uleiurile de buze nuanțate Catrice Glossin’ Glow combină finisajul lucios al unui luciu de buze cu proprietățile intens hrănitoare ale unui balsam de buze, făcându-le combinația perfectă pentru utilizarea de zi cu zi. Disponibilă în cinci nuanțe, textura reacționează la valoarea naturală a pH-ului buzelor – pentru un finisaj roz unic, moale. Formula cu ulei de cireșe și rodii oferă un impuls hrănitor suprem

Preț lei 21,00 *

LAZY is the new SMART

Trișezi? Absolut! În industria frumuseții, Lazy is the new smart – cu alte cuvinte, obțineți cele mai bune rezultate cu un efort minim! De ce să petreci ore întregi în fața unei oglinzi când poți arăta impecabil într-o clipă? Lazy Perfection înseamnă produse care sunt opusul complicatului: nume simple, beneficii evidente și aplicare rapidă și ușoară! Produse durabile, de înaltă performanță, pentru un aspect care arată ca și cum ar fi fost creat de un make-up artist, dar necesită puțin efort. Produse de înfrumusețare regândite pentru a fi multifuncționale, individuale și de lungă durată.

Pudră Soft Glam Filter

Această pudră de față care perfecționează pielea oferă un efect de „filtru glam moale” pentru un finisaj natural radiant și moale. Cu un amestec echilibrat de nuanțe, pudra Catrice Soft Glam asigură un aspect sănătos și este potrivită pentru toate tonurile pielii.

Preț lei 27,00 * // 010 Beautiful You

Întăritor de unghii Iron Power

Pentru unghii puternice: Întăritorul de unghii Catrice Iron Power întărește și protejează unghiile pentru o unghie rezistentă și oferă un finisaj strălucitor. Textura transparentă este îmbogățită cu ulei de sâmburi de caise și hexanal, se usucă rapid și poate fi folosită și ca strat de bază sub lac colorat.

Preț lei 17,00 * // 010 Go Hard Or Go Home

Lichid filtrant Soft Glam

Pentru fotografii de beauty fără cameră: textura cremoasă și ușoară a fluidului filtrant Catrice Soft Glam creează un efect de filtru în viața reală. Fluidul de față ușor colorat, iluminator, conferă feței tale un efect de „soft glam filter” pentru un ten moale, perfecționat și radiant. Și este un adevărat all-rounder: lichidul poate fi aplicat singur, ca bază de machiaj sau peste machiaj sau pentru a stabili evidențierile vizate. În plus, formula cu vitamina E și squalan hrănește și hidratează pielea.

Preț lei 39,00 *

Lac pentru unghii Sheer Beauties

Pentru unghii naturale, bine îngrijite ca un profesionist! Acționează ca un filtru pentru unghii. Popularele lacuri de unghii „More than Nude” își sărbătoresc relansarea și impresionează cu o textură curată, nuanțe noi și bestselleruri existente – dar într-un aspect nou, modern, cu un capac de efect care reflectă textura. Datorită efectului de corectare a culorii, unghiile bine îngrijite și sănătoase nu au fost niciodată atât de ușoare. Cele opt nuanțe nude echilibrează vizibil culoarea unghiilor cu o strălucire albăstruie și sunt transparente, astfel încât unghia naturală să poată străluci în continuare.

Preț lei 18,50 *

Mascara gel pentru sprâncene Colour &Fix

Pentru sprâncene stilizate precis, cu o notă de culoare: mascara Catrice Colour & Fix Brow Gel aduce cantitatea perfectă de textură pe sprâncene datorită unei pensule speciale din silicon. Pensula acoperă cu culoare fiecare fir individual în trei nuanțe diferite: blond, maro mediu și maro închis. Formula de fixare stilizează sprâncenele cu precizie cu un efect de lungă durată.

Preț lei 18,50 *

Mascara pentru sprâncene Clear & Fix Transparent Brow Gel

Doar câțiva pași simpli pentru a fixa perfect sprâncenele? Cu mascara Catrice Clear & Fix Transparent Brow Gel, puteți crea sprâncene wow în cel mai scurt timp. Pensula integrată din silicon captează fiecare fir de păr mic cu textura transparentă a gelului și le aduce în formă. Formula se usucă rapid și asigură un aspect de lungă durată, fără reziduuri.

Preț lei 18,50 * // 010 Transparent

Mascara Pure Volume Magic Brown

Pentru un aspect natural: mascara Catrice Pure Volume Magic Brown creează gene lungi cu volum intens. Nuanța maro este perfectă pentru machiajul subtil în timpul zilei. În plus, formula este îmbogățită cu ulei de ricin și construibilă.

Preț lei 19,50 * // 010 Burgundy Brown

Tuș Calligraph Pro Precise 20H Matte

Take it Lazy: Deoarece cu Catrice Calligraph Pro Precise 20H Matte Liner cu vârf moale, vei obține un aspect perfect de tuș – de fiecare dată! Finisajul negru mat este impresionant și durează până la 20 de ore. Textura solubilă în apă este, de asemenea, ușor de îndepărtat ulterior.

Preț lei 17,00 * // 010 Intense Black

Mascara Pure False Lash Beyond Black

Un efect de gene false în câteva secunde? Da, vă rog! Mascara rezistentă Catrice Pure False Lash Beyond Black acoperă fiecare genă în parte cu textură datorită periei sale curbate din fibre pentru a crea un efect instantaneu de gene false. Pentru un plus de impuls, formula neagră profundă este îmbogățită cu fibre de alungire și colagen vegan.

Preț lei 22,00 * // 010 Fiber Black

BUDGET Beauty

A arăta grozav este scump? Nu! Mai ales în aceste vremuri tulburi, tendința se îndreaptă spre Budget Beauty. Accentul se pune pe consumul inteligent, fără o conștiință vinovată. Absolutele must-have-uri sunt produse multifuncționale și de bază, cu un raport preț-performanță corect. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te descurci fără formule luxoase și performanțe ridicate. Ne putem scuti de tratamente scumpe de înfrumusețare: Cu noile produse, liftingul genelor, coafarea sprâncenelor, manichiura și tratamentele faciale se pot face acasă ușor și la prețuri accesibile – cu rezultate fabuloase!

Magic Perfectors Brow Shaper

Pentru sprâncene în formă: Catrice Magic Perfectors Brow Shaper stilizează delicat firele de păr ale sprâncenelor datorită lamelor sale de înaltă calitate – fără nicio smulgere dureroasă. Firele de păr nedorite sunt pur și simplu rase. Rezultatul este o piele netedă, fără iritații. Datorită designului practic, inclusiv a unui capac de protecție, accesoriul se va potrivi perfect în orice geantă!

Preț lei 17,00 *

Creion duo Highlighting Hero

Acest creion multifuncțional este în deplină concordanță cu trendul Budget Beauty: creionul Catrice Highlight Hero Duo creează un aspect versatil pentru ochi și față datorită vârfului său mat și strălucitor – indiferent dacă îl folosești ca fard de pleoape sau pentru evidențiere țintită. Acest creion este eroul printre creioanele Jumbo! Textura cremoasă este ușor de aplicat și amestecat. Trei nuanțe de auriu, rosé și argintiu oferă o acoperire ridicată convingătoare și un finisaj de lungă durată – ce ai putea cere mai mult?

Preț lei 19,50 *

Magic Shaper Contur & Glow Stick

One Stick Wonder: Catrice Magic Shaper Contour & Glow Sticks nu lasă nimic de dorit pentru machiajul tău. Stick-ul practic, cu două capete, vine în diferite nuanțe și combină nuanțe mate, mai întunecate de conturare și iluminatoare strălucitoare, care sunt construibile și ușor de amestecat. Rezultatul? Un finisaj cu aspect natural, perfect conturat!

Preț lei 27,00

Glowlights Highlighter

Pentru o zi plină de evidențieri: iluminatorul în două tonuri Catrice Glowlights face pielea să strălucească! Cu o textură moale, foarte pigmentată, pudra creează o strălucire subtilă într-o nuanță caldă de șampanie. Designul în sine este, de asemenea, atrăgător și vine cu un model 3D delicat.

Preț lei 24,50 * // 010 Rosy Nude

Săpun stick pentru sprâncene Brow Fix

Un lifting rapid și ușor al sprâncenelor: săpunul inovator Catrice Brow Fix este cel mai simplu mod de a vă ridica și repara vizibil sprâncenele. Pensula siliconică integrată modelează perfect firele de păr, iar textura cerată lasă în urmă un finisaj transparent ca un profesionist.

Preț lei 21,00 * // 010 Transparent

Bandă cosmetică Magic Perfectors

Tușul perfect nu a fost niciodată aplicat mai ușor: datorită benzii cosmetice Catrice Magic Perfectors, texturile dermatografului și fardului de pleoape pot fi aplicate cu precizie – în câteva secunde. Banda autoadezivă este ușor de îndepărtat și nu va lăsa reziduuri pe piele. În plus, puteți face selfie-uri frumoase cu banda de design cu imprimeu inversat – say cheese!

Preț lei 19,50 *

MY SKIN is MY CASTLE

Hydro Hyaluronic Face Mist

Îngrijirea pielii poate fi atât de simplă: Catrice Hydro Hyaluronic Face Mist este impulsul suprem de hidratare atunci când ești în mișcare. Pur și simplu pulverizați pe față înainte sau după aplicarea machiajului. Formula cu ingrediente de origine naturală 95% este îmbogățită cu acid hialuronic și pantenol pentru a oferi douăsprezece ore de hidratare – garantat! Textura transparentă, ultra-ușoară este, de asemenea, potrivită pentru pielea sensibilă și oferă răcorirea ideală în timpul zilei.

Preț lei 24,50 *

Ser de buze Lip Lovin’ Caring

Stare de bine pentru buze: Serul de buze Catrice Lip Lovin’ Caring asigură buze ultra-catifelate! Formula este îmbogățită cu uleiuri hrănitoare și vitamina E, în timp ce textura lichidă și transparentă creează un finisaj lucios. Aplicatorul integrat pentru pensule îl face ușor de aplicat oricând doriți!

Preț lei 24,50 * // 010 Daily Darling

Exfoliant pentru buze Lip Lovin’ Smoothing

Buzele noastre sunt, de asemenea, o parte importantă a rutinei noastre de îngrijire a pielii și trebuie răsfățate! Aici intervine noul scrub de buze Catrice Lip Lovin’ Smoothin: exfoliantul pentru buze lasă buzele moi și răsfățate – și le pregătește perfect pentru ruj. Uleiul de caise, untul de shea, ceara hrănitoare și particulele de zahăr sunt puterea supremă de îngrijire și vin într-un format practic de stick – pentru îngrijirea buzelor din mers.

Preț lei 19,50 * // 010 Soft Sweetie

Pore Instant Matte Stick

Pentru toți Skintellectuals! Catrice Pore Instant Matte Stick este un adevărat allrounder și matifiază tenul, reduce nivelul de sebum după doar 7 zile de utilizare regulată și ascunde porii cu o singură aplicare! Rezultatul este un finisaj natural și sănătos. Textura cremoasă, transparentă, fără parfum, poate fi folosită atât înainte, cât și după machiaj. Un adevărat schimbător de jocuri în rutina ta zilnică de frumusețe!

Preț lei 30,00 *

Primer Vitamina C Fresh Glow

Primerul perfect pentru un aspect proaspăt și sănătos: Noul Catrice The Vitamin C Fresh Glow Primer este o bombă vitaminică pentru piele cu derivat de vitamina C 2%, extract de fructe kiwi și ulei de piersici! Primerul strălucitor oferă hidratare și revitalizează pielea – pentru un ten proaspăt și radiant. Primerul de culoarea piersicii cu parfum fructat echilibrează vizibil tonul pielii.

Preț lei 24,50 *