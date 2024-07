Beach, Please! 2024: un festival fenomen și un nou orizont pentru 2025

Cea de-a treia ediție a festivalului ,, Beach, please!” se încheie, după o seară așteptată de întreaga Românie, în care Travis Scott a strâns peste 120.000 de festivalieri, în fața unei singure scene. Organizatorii anunță că ediția din acest an a fost un succes și se pregătesc deja pentru următoarea ediție. Tot în această dimineață s-a încheiat și prima sesiune de pre-sale pentru ediția din 2025. Peste 50 de mii de bilete au fost vândute în avans pentru ediția de anul viitor.

“Vreau sa încep prin a mulțumi tuturor participanților. Sunt impresionat de devotamentul publicului și emoționat să văd că, în doar trei ani, am ajuns în acest punct. Nu ar fi zis nimeni că stațiunea Costinești va ajunge polul muzicii urbane mondiale. Pentru noi a fost o premieră să avem atât de mulți oameni într-un singur loc, mai ales bine într-o locație nouă pe care nu am avut ocazia să o testăm până acum. După un an de munca, am avut foarte multe emoții, dar iată-ne la final cu un eveniment foarte reușit și vă anunțăm că nu ne oprim aici. Lucrăm deja la ediția de anul viitor, care o să fie și mai mare și mai tare.” A declarat Andrei Șelaru ( Selly), Co-fondator al festivalului

Anitta, Yeat, Swae Lee, French Montana, Whiz Khalife, 6ix9ine, Nle Chopa și Rich the Kid sunt doar o parte dintre artiștii care au electrizat Costineștiul între 10 și 14 iulie, la BEACH, PLEASE!2024. In medie, peste 100.000 de festivalieri au venit în fiecare zi la festival, iar popularitatea fiecărui artist s-a văzut și în numărul de oameni aflați simultan la main stage. De exemplu, 60.000 de oameni l-au ascultat live pe Yeat, în timp ce 90.000 de fani au savurat show-ul Anittei, iar Wiz Khalifa a bucurat peste 100.000 de persoane. Recordul de audiență a rămas la Travis Scott. Superstarul american deși a intarziat aproape 3 ore din cauza transportului aerian, s-a revansat fata de fidelul public Beach Please: a cântat si incantat simturile a peste 120.000 de festivalieri, aflați simultan la scenă. Cifra însumează capacitatea a două stadioane naționale de fotbal.

Și artiștii s-au declarat impresionați de atmosfera de la BEACH, PLEASE! Regina twerk-ului brazilian a spus că publicul român a cucerit-o:,,Romania, you’ve stolen my heart! Thanks for all the love last night”, a scris ANITTA pe rețelele ei de socializare. Jumătate român, rapper-ul YEAT le-a spus festivalierilor: ,,România, te iubesc! (momentul ilustrat aici: https://www.instagram.com/reel/C9TEInEIbEV/?igsh=MTVxYzZkY2t6NzEwYg== )

Organizatorii au anunțat că experiența de festival va fi și mai intensă anul viitor. Peste 50 de mii de bilete au fost vândute deja, în cele trei zile disponibile pentru pre-sale. Cei care își doresc să se bucure de festival în 2025 au putut să își cumpere bilete la prețurile cele mai mici posibile, cuprinse între 399 si 499 de lei.

,,Dacă anul acesta am plătit șapte milioane de euro pentru artiștii din festival, în 2025 plusăm cu 30% și urcăm bugetul la 10 milioane de euro. Vrem ca experiența de festival să fie de neuitat, chiar mai bună decât ediția din 2024, pentru că ne dorim să evoluăm cu fiecare an. Avem idei nelimitate!” Spune Andrei Șelaru (Selly), Co-fondator al festivalului

Zona de festival din acest an s-a desfășurat pe un teren de 21 de hectare, fiind cel mai mare festival ca întindere din România. Totodată, parcarea făcută special pentru eveniment are peste 50 de hectare. Totodată, peste 2.000 de oameni au lucrat în cadrul festivalului, pe parcursul desfășurării acestuia.

Festivalul, care a pornit ca o petrecere pe plajă în Costinești în 2022, s-a transformat într-un fenomen pentru tineri și a devenit cel mai mare festival urban din Estul Europei. Investiția din acest an se ridică la 14 milioane de euro, dintre care șapte milioane sunt alocate exclusiv pentru artiști.

,,Beach, please!” a devenit și un fenomen online. Canalele de social media ale festivalului au explodat în timpul evenimentului! Contul de Tiktok @beachplease a depășit un milion de urmăritori, în timp ce, pe Instagram, aproape jumătate de milion de internauți au dat fallow, devenind astfel cel mai mare cont, ca număr de abonați, al unui festival, din România. Mai mult, zilnic, cei care nu au ajuns fizic la festival, au putut să urmărească transmisiunea live pe canalul oficial de Youtube.

