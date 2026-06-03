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Bazin pentru copii cu sau fără pompă electrică – ce alegi

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În zilele de vară, un bazin pentru copii poate deveni cea mai simplă metodă de distracție pentru cei mici. Îl pui în curte, pe terasă sau chiar la bunici în grădină și gata – copilul are propriul lui loc de joacă și bălăceală.

Totuși, atunci când alegi un bazin pentru copii în Chișinău, vrei, nu vrei te gândești și la cât de greu se montează și dacă, pentru asta, ai nevoie de o pompă electrică?

Într-adevăr, unele modele de piscine gonflabile pot fi umflate destul de repede și ușor cu o pompă manuală. În timp ce altele, mai mari, se umflă mai greu și necesită o pompă electrică, dacă vrei ca montarea lor să nu-ți ia toată ziua. 

În continuare îți explicăm ce diferențe există între cele două tipuri de pompe, când merită să investești într-o pompă electrică și de ce fel de pompă ai nevoie pentru diferite modele de bazine.

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Pompă manuală vs electrică: ce variantă este mai practică? 

Atât pompa manuală, cât și cea electrică au avantaje și dezavantaje. Hai să vedem cum funcționează, cât de simple sunt în utilizare și care este mai practică.

Pompa manuală este, de obicei, mai ieftină, e mai compactă și ușor de transportat. Nu ai nevoie de electricitate și o poți folosi oriunde. Tot ce trebuie să faci pentru a umfla o piscină gonflabilă, e să pompezi. Partea rea e că această pompă funcționează manual, iar asta înseamnă timp și efort. Drept urmare, pentru piscinele mici, pompa manuală e o soluție perfectă. Iar dacă vorbim de o piscină mai mare, umflarea și montarea acesteia cu o pompă manuală ar dura prea mult și ar necesita un efort prea mare.

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Pompa electrică, la rândul ei, costă mai mult și are nevoie de electricitate pentru a funcționa. Deci nu poate fi folosită oriunde. În schimb, face aproape toată treaba singură. Conectezi, apeși un buton și piscina începe să se umfle în doar câteva minute. Astfel, pentru piscinele mari, pompa electrică este o opțiune mult mai comodă.

În ce situații nu ai nevoie de o pompă electrică 

Nu ai nevoie de o pompă electrică pentru bazinele mici sau medii. Astfel de modele pot fi montate destul de ușor și cu o pompă manuală. De exemplu, piscinele gonflabile pentru bebeluși sau copiii de 1-3 ani se umflă foarte repede. Au dimensiuni compacte, puține camere de aer și nu necesită mult efort.

Dacă folosești piscina doar din când în când sau pleci des cu ea la țară, în vacanță ori la picnic, o pompă manuală este foarte practică. Nu depinzi de priză și o poți lua ușor cu tine. În plus, după cum am mai menționat, o pompă manuală este, de obicei, mai ieftină și ocupă foarte puțin spațiu de depozitare. 

Totuși, trebuie să iei în calcul și timpul. Dacă ai un copil nerăbdător, care vrea să intre imediat în apă, pompatul manual poate deveni obositor după câteva utilizări.

În ce situații merită să investești într-o pompă electrică

Pentru montarea piscinelor mari, cel mai bine e să folosești o pompă electrică.  În loc să pierzi 20-30 de minute umflând pereții piscinei cu o pompă manuală, poți folosi o pompă electrică și tot procesul să nu dureze decât 5 minute.

Așadar, merită să investești într-o pompă electrică dacă: 

  • ai o piscină mare, pentru întreaga familie;
  • ai ales un model cu mai multe camere de aer;
  • folosești un bazin cu tobogane sau accesorii gonflabile;
  • montezi și demontezi piscina aproape în fiecare zi.

Un alt avantaj al pompelor electrice este că multe modele sunt compatibile și cu alte produse gonflabile: saltele, colaci, mingi de plajă sau bărci pentru copii. Drept urmare, cu siguranță, nu vei cheltui banii pe un obiect care să strângă praful și o vei folosi la mai multe lucruri.

În concluzie, atât pompele manuale, cât și cele electrice sunt utile și practice, doar că depinde pentru ce model de piscină optezi. Pentru un bazin mic, cum ar fi, de exemplu, modelul „Ananas”, cu dimensiunile de 102×94 cm, e suficient să ai o pompă manuală. Dacă însă vrei o piscină mai mare, cum ar fi piscina cu delfini și palmieri de la Intex, cu dimensiunile de 262x160x46 cm și capacitatea de 700 de litri, o pompă electrică va face montarea piscinei mult mai rapidă și mai simplă.

Cum să alegi un bazin pentru copii în Chișinău: Top 5 piscine gonflabile perfecte pentru joacă și bălăceală

Dacă ești în căutarea unui bazin pentru copii în Chișinău, atunci s-ar putea să te pierzi prin multitudinea de variante: piscine mici și mari, în forme standard sau în forme de diferite animăluțe, care mai de care colorate și atractive pentru cei mici. 

Ca să nu pierzi prea mult timp pe căutări, am selectat aici 5 piscine gonflabile pentru copii numai bune pentru vara care vine.

1. Piscina gonflabilă „Ananas” de la Intex

Acest model este potrivit pentru copiii de 1-3 ani. Are dimensiunile de 102 x 94 cm și o bază moale, confortabilă pentru cei mici. Se umflă rapid și poate fi folosit fără probleme cu o pompă manuală.

2. Piscina gonflabilă „Unicorn” de la Intex

Recomandată copiilor de peste 2 ani, această piscină are o capacitate de aproximativ 45 de litri și dimensiunile de 127 x 102 x 69 cm. Este prevăzută cu un acoperiș care oferă protecție împotriva soarelui. Poate fi umflată atât manual, cât și cu o pompă electrică.

3. Piscina „Prințesa Moana” de la Bestway

Modelul acesta este destinat copiilor de peste 2 ani și are dimensiunile de 122 x 30 cm. Este format din 3 inele gonflabile și se montează destul de rapid. Acest tip de bazin poate fi montat destul de ușor cu o pompă manuală.

4. Easy Set de la Intex

Această piscină este potrivită pentru copiii mai mari de 3 ani și pentru întreaga familie. Are dimensiuni generoase și o capacitate mare de apă. Drept urmare, pentru montarea acestui model, utilizarea unei pompe electrice este mult mai practică.

5. Fast Set de la Bestway

Un model foarte popular pentru familii este Fast set de la Bestway. Piscina are dimensiunile de 305 x 66 cm și o capacitate de aproximativ 3 800 de litri. Acest model este recomandat copiilor mai mari de 3 ani. Și deoarece este destul de mare, pentru o montare mai rapidă a acestui bazin, e nevoie de o pompă electrică.

Ce variantă ți se potrivește cel mai bine 

Dacă ai un copil mic și alegi un bazin simplu pentru câteva ore de joacă în curte, te descurci de minune cu o pompă manuală. Aceasta costă mai puțin, e ușor de folosit și nu ocupă mult spațiu. Dacă însă alegi o piscină mare sau știi că o vei folosi foarte des în timpul verii, o pompă electrică va simplifica mult lucrurile. Cu o astfel de pompă umflarea bazinului va dura mai puțin și nu va necesita niciun efort din partea ta.

Cel mai important este să alegi un bazin pentru copii în Chișinău potrivit pentru vârsta copilului și pentru spațiul pe care îl ai acasă. Astfel, piscina va deveni locul de joacă preferat al copilului, iar tu te vei simți împlinită să-l vezi fericit și în siguranță.

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Povestea Gabrielei Drâmbă, românca care a fost căsătorită cu un președinte african și cu Gheorghe Dinică. Bijuteriile sale vor fi scoase la licitație în București
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