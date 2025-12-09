  MENIU  
Home > Advertorial > Bateriile pentru stocarea energiei – cheia independenței energetice în 2025

Bateriile pentru stocarea energiei – cheia independenței energetice în 2025

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Independența energetică nu mai este un concept îndepărtat, ci o realitate accesibilă în 2025 datorită progreselor rapide în tehnologiile de stocare. Tot mai multe locuințe echipate cu panouri fotovoltaice descoperă avantajele bateriilor, care permit folosirea energiei solare oricând, nu doar în timpul zilei. Această combinație transformă modul în care gospodăriile consumă electricitate, reducând dependența de rețea și oferind o stabilitate energetică mult mai mare.

Ce sunt bateriile pentru stocarea energiei și de ce sunt importante

Bateriile pentru stocarea energiei funcționează ca un rezervor inteligent. Ele păstrează energia produsă în exces de panourile fotovoltaice în timpul zilei și o pun la dispoziție atunci când consumul este ridicat sau în perioadele fără soare. Practic, energia captată nu se mai pierde, ci este folosită la momentul optim, ceea ce crește semnificativ eficiența oricărui sistem fotovoltaic.

Această tehnologie joacă un rol important mai ales în casele care urmăresc reducerea facturilor și obținerea unei autonomii cât mai mari. Prin stocarea energiei, locuința poate fi alimentată seara, dimineața devreme sau în zilele înnorate fără a depinde integral de rețeaua publică.

Cum funcționează un sistem cu baterii

Procesul este simplu și automatizat. În momentul în care panourile produc mai mult decât consumi, energia suplimentară este direcționată în baterii. Atunci când producția scade, sistemul preia energia stocată și o trimite către consumatorii din locuință.

Cristian Gațu se însoară la 80 de ani, cu iubita tinerică, după și-ar fi înșelat nevasta cu menajera! "Nu mă simt vinovat cu nimic"
Cristian Gațu se însoară la 80 de ani, cu iubita tinerică, după și-ar fi înșelat nevasta cu menajera! "Nu mă simt vinovat cu nimic"
Recomandarea zilei

Totul este gestionat de invertor și de sistemele de control integrate, care prioritizează consumul optim în funcție de nivelul de încărcare al bateriei și de necesarul casei. În plus, bateriile moderne sunt concepute să funcționeze la o eficiență ridicată, cu pierderi minime în procesul de încărcare și descărcare.

Tipuri de baterii utilizate în 2025

Cele mai populare sunt bateriile litiu-ion, apreciate pentru eficiența lor, dimensiunea compactă și durata de viață mare, care poate depăși zece ani. Acestea oferă o capacitate ridicată de descărcare și o eficiență energetică excelentă, fiind ideale atât pentru locuințele din mediul urban, cât și pentru zonele rurale sau izolate.

"S-a tratat cu un vraci chinez". Au apărut noi informații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Ce spun acum apropiații antrenorului: "Face un tratament, e..."
"S-a tratat cu un vraci chinez". Au apărut noi informații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Ce spun acum apropiații antrenorului: "Face un tratament, e..."
Recomandarea zilei

Bateriile cu plumb-acid sunt încă folosite în anumite situații, însă sunt mai voluminoase și necesită întreținere periodică. În majoritatea proiectelor moderne, soluțiile litiu-ion sunt preferate datorită fiabilității și performanțelor superioare.

Beneficiile stocării energiei acasă

Integrarea bateriilor într-un sistem fotovoltaic aduce beneficii concrete și vizibile pe termen lung. Printre cele mai importante se numără:

  1. Independența față de rețea – Energia produsă acasă poate acoperi o parte semnificativă a necesarului, chiar și în afara orelor de producție.
  2. Reducerea facturilor – Folosirea energiei stocate scade dependența de furnizori și reduce costurile lunare.
  3. Continuitate în alimentare – Anumite sisteme pot asigura alimentare în caz de pene de curent, un aspect tot mai apreciat în mediile rurale.
  4. Utilizarea optimă a energiei verzi – Energia produsă de panouri este folosită eficient, fără pierderi majore sau injecții inutile în rețea.

De ce stocarea energiei devine standard în 2025

Tendințele globale și europene arată o creștere accelerată în adopția bateriilor pentru uz rezidențial. În România, această evoluție este susținută de interesul tot mai mare pentru soluții sustenabile și de creșterea investițiilor în tehnologia solară. O locuință dotată cu panouri și baterii devine o mică centrală electrică, capabilă să își acopere singură o mare parte din consum.

Specialiști precum cei de la firma de fotovoltaice Siana Energie observă că tot mai multe familii aleg sisteme fotovoltaice integrate cu baterii pentru a obține predictibilitate și siguranță energetică, mai ales într-un context în care fluctuațiile prețurilor la electricitate sunt tot mai frecvente.

Bateriile pentru stocarea energiei reprezintă soluția care transformă un simplu sistem fotovoltaic într-unul complet și eficient. Ele aduc autonomie, stabilitate și economie, fiind un pas natural pentru orice gospodărie care își dorește control asupra consumului de energie. În prezent, independența energetică devine accesibilă, iar bateriile sunt elementul central al acestei schimbări.

Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum și-a decorat Oana Zăvoranu casa de Crăciun. Imagini cu bradul spectaculos al actriței
Cum și-a decorat Oana Zăvoranu casa de Crăciun. Imagini cu bradul spectaculos al actriței
Fanatik
Cât a costat costumul purtat de Gigi Becali la Super Gala Fanatik 2025 și de unde a fost adus. Finanțatorul FCSB a făcut senzație la eveniment
Cât a costat costumul purtat de Gigi Becali la Super Gala Fanatik 2025 și de unde a fost adus. Finanțatorul FCSB a făcut senzație la eveniment
GSP.ro
Îi oferă 1,5 milioane de euro pentru a rupe tăcerea despre divorțul anului în sport
Îi oferă 1,5 milioane de euro pentru a rupe tăcerea despre divorțul anului în sport
Click.ro
Cine e Raluca Păun, partenera lui Cătălin Drulă, care l-a însoțit la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cei doi nu sunt căsătoriți
Cine e Raluca Păun, partenera lui Cătălin Drulă, care l-a însoțit la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cei doi nu sunt căsătoriți
TV Mania
De nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de a deveni celebră. Imagini rare cu soția lui Smiley și ce job avea atunci
De nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de a deveni celebră. Imagini rare cu soția lui Smiley și ce job avea atunci
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce spune Aris despre sora lui, Alexia Eram: „Dacă stăm prea mult împreună, ne ciondănim”
Ce spune Aris despre sora lui, Alexia Eram: „Dacă stăm prea mult împreună, ne ciondănim”
Candice King din „Jurnalele Vampirilor” este însărcinată cu al treilea copil: „Cel mai frumos cadou la care puteam spera de sărbători”
Candice King din „Jurnalele Vampirilor” este însărcinată cu al treilea copil: „Cel mai frumos cadou la care puteam spera de sărbători”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Horoscop mâine, 10 decembrie. Se va plânge! Zi de coșmar pentru 3 zodii, de mult nu le-a mers așa rău!
Horoscop mâine, 10 decembrie. Se va plânge! Zi de coșmar pentru 3 zodii, de mult nu le-a mers așa rău!
Elle
Andreea Marin se întoarce în televiziune. În ce emisiune va apărea vedeta: „N-am crezut că mă voi distra și voi râde.” Foto
Andreea Marin se întoarce în televiziune. În ce emisiune va apărea vedeta: „N-am crezut că mă voi distra și voi râde.” Foto
Kate Middleton, moment emoționant cu fiica sa, Prințesa Charlotte, în timpul slujbei anuale de Crăciun! Cum au fost surprinse cele două. Foto
Kate Middleton, moment emoționant cu fiica sa, Prințesa Charlotte, în timpul slujbei anuale de Crăciun! Cum au fost surprinse cele două. Foto
Se iubesc cu pasiune și vor ca toată lumea să știe! Katy Perry și-a oficializat relația cu Justin Trudeau pe Instagram, cu imagini intime din călătoria la Tokyo. Cum au apărut cei doi. Foto
Se iubesc cu pasiune și vor ca toată lumea să știe! Katy Perry și-a oficializat relația cu Justin Trudeau pe Instagram, cu imagini intime din călătoria la Tokyo. Cum au apărut cei doi. Foto
DailyBusiness.ro
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
A1.ro
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
Cum arată Mihai Ghiță, după ce a slăbit considerabil. Prezentatorul e de nerecunoscut
Cum arată Mihai Ghiță, după ce a slăbit considerabil. Prezentatorul e de nerecunoscut
Horoscopul dragostei pentru 2026. Care este zodia care va găsi iubirea adevărată
Horoscopul dragostei pentru 2026. Care este zodia care va găsi iubirea adevărată
Cine sunt Gicu și Adriana, cuplul viral pe TikTok pentru gluma cu clementine. Cu ce se ocupă: „Multă lume a spus că suntem pensionari”
Cine sunt Gicu și Adriana, cuplul viral pe TikTok pentru gluma cu clementine. Cu ce se ocupă: „Multă lume a spus că suntem pensionari”
Dorian Popa și-a pregătit casa de Crăciun. Cum arată coronița imensă cu mesaj, așezată pe casă. A fost adusă cu platforma: „Am lacrimi în ochi”
Dorian Popa și-a pregătit casa de Crăciun. Cum arată coronița imensă cu mesaj, așezată pe casă. A fost adusă cu platforma: „Am lacrimi în ochi”
Observator News
Industria care face concedieri masive. Sute de români rămân fără loc de muncă înainte de Crăciun
Industria care face concedieri masive. Sute de români rămân fără loc de muncă înainte de Crăciun
Libertatea pentru Femei
Tragedie in Romania, iar! A murit si marele nostru roman! Probleme grave de sanatate l-au rapit mai devreme dintre noi...
Tragedie in Romania, iar! A murit si marele nostru roman! Probleme grave de sanatate l-au rapit mai devreme dintre noi...
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la SOȚIA ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la SOȚIA ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Maia Morgenstern a răbufnit! N-a mai putut să se abțină: ”Mi-au venit toți dracii!” Ce s-a întâmplat
Maia Morgenstern a răbufnit! N-a mai putut să se abțină: ”Mi-au venit toți dracii!” Ce s-a întâmplat
Viva.ro
Tuturor le-a scăpat din vedere, dar nu și ochiului fin al Andreei Esca, de jurnalistă. Ce a putut observa vedeta când a văzut-o pe Mihaela Rădulescu, la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: "Chiar și atunci când..."
Tuturor le-a scăpat din vedere, dar nu și ochiului fin al Andreei Esca, de jurnalistă. Ce a putut observa vedeta când a văzut-o pe Mihaela Rădulescu, la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: "Chiar și atunci când..."
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Află ce se întâmplă în corpul nostru după 40 de ani. Toată lumea ar trebui să știe despre ele
Află ce se întâmplă în corpul nostru după 40 de ani. Toată lumea ar trebui să știe despre ele
Horoscop zilnic, 10 Decembrie 2025. Neptun iese din retrogradare: Uite cum sunt afectate zodiile
Horoscop zilnic, 10 Decembrie 2025. Neptun iese din retrogradare: Uite cum sunt afectate zodiile
Avertizarea meteorologilor! Vine o iarnă cumplită: Un vortex polar va traversa Europa
Avertizarea meteorologilor! Vine o iarnă cumplită: Un vortex polar va traversa Europa
Criză pe piața gazelor: România riscă scumpiri masive în 2026
Criză pe piața gazelor: România riscă scumpiri masive în 2026
TV Mania
De nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de a deveni celebră. Imagini rare cu soția lui Smiley și ce job avea atunci
De nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de a deveni celebră. Imagini rare cu soția lui Smiley și ce job avea atunci
Adela Popescu, revenire spectaculoasă la TV: imagini din culise + ce NU a fost difuzat pe micile ecrane. Vedeta le-a arătat chiar ea fanilor
Adela Popescu, revenire spectaculoasă la TV: imagini din culise + ce NU a fost difuzat pe micile ecrane. Vedeta le-a arătat chiar ea fanilor
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton