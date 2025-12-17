  MENIU  
Home > Advertorial > Bagajul de iarnă pentru cupluri: cum te asiguri că vacanța la munte nu se transformă într-o luptă cu frigul

Bagajul de iarnă pentru cupluri: cum te asiguri că vacanța la munte nu se transformă într-o luptă cu frigul

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Iarna are un farmec aparte: cabane de lemn, focul din șemineu, vin fiert și peisaje acoperite de zăpadă. Planificarea unei escapade la munte sună idilic până ajungi la momentul împachetării. Dacă pentru tine organizarea ținutelor vine natural, s-ar putea să observi că partenerul tău are o abordare mult mai… relaxată.

Cunoaștem scenariul: el este convins că poate supraviețui la -10 grade doar cu o geacă subțire și pantofii sport preferați. Pentru a evita disconfortul (și răcelile) care pot strica o vacanță romantică, este bine să preiei inițiativa logistică. Iată cum să pregătești un bagaj inteligent, care îmbină confortul termic cu stilul, astfel încât să vă bucurați de fiecare moment petrecut afară.

Regula celor trei straturi: secretul căldurii constante

Înainte de a umple valiza cu pulovere groase care ocupă mult loc, amintește-ți că secretul nu stă în volum, ci în strategie. Aerul rece de munte este necruțător dacă nu ești izolat corect.

Aplică regula celor trei straturi pentru amândoi. Începeți cu un strat de bază (maiou sau bluză de corp) din lână merinos sau material sintetic tehnic, care elimină transpirația. Evită bumbacul direct pe piele, deoarece reține umezeala și ține rece. Al doilea strat este cel care generează căldură (un polar sau un pulover din cașmir), iar al treilea strat trebuie să fie impermeabil și rezistent la vânt. Această abordare vă permite să vă adaptați rapid: dacă intrați într-un restaurant încălzit, puteți renunța la un strat fără a compromite ținuta.

„S-a întâmplat o chestie. Informația este de la doamna Stănoiu”. Monica Tatoiu, dezvăluire neașteptată despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu. Ce a povestit afacerista. „Vor cădea mai multe capete”
„S-a întâmplat o chestie. Informația este de la doamna Stănoiu”. Monica Tatoiu, dezvăluire neașteptată despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu. Ce a povestit afacerista. „Vor cădea mai multe capete”
Recomandarea zilei

Prioritatea numărul unu: picioare uscate și aderență maximă

Nimic nu scurtează o plimbare frumoasă prin zăpadă mai repede decât senzația de picioare ude și înghețate. De multe ori, bărbații subestimează importanța unei tălpi adecvate, crezând că pot naviga pe gheață cu încălțămintea de oraș.

Este momentul să faci o mică cercetare de piață pentru el. Atunci când analizezi un top cu oferte la ghete de iarnă, uită-te dincolo de preț. Verifică materialele: pielea naturală tratată sau membranele tehnice (tip Gore-Tex) sunt esențiale pentru impermeabilitate. De asemenea, talpa trebuie să aibă striații adânci pentru a preveni alunecarea. O pereche de încălțăminte robustă este o investiție în siguranța lui, dar și în liniștea ta, știind că puteți explora traseele montane fără incidente neplăcute.

Marius Calotă rupe tăcerea!! „Este falsă informația conform căreia subsemnatul aș fi insistat asupra externării din spital a doamnei Rodica Stănoiu”. Ce a dezvăluit despre relația lor
Marius Calotă rupe tăcerea!! „Este falsă informația conform căreia subsemnatul aș fi insistat asupra externării din spital a doamnei Rodica Stănoiu”. Ce a dezvăluit despre relația lor
Recomandarea zilei

Versatilitate stilistică: de la pârtie la cină

Vacanța la munte nu înseamnă doar drumeții; înseamnă și cine relaxate sau vizite prin stațiuni cosmopolite. Nu vrei să cărați după voi două perechi de cizme masive, așa că soluția ideală este modelul hibrid.

Caută acele modele care arată suficient de bine pentru a fi purtate la o ținută casual-chic, dar care sunt construite pentru performanță. O pereche de ghete de iarnă pentru bărbați într-o nuanță neutră (maro coniac, negru mat sau gri antracit), cu un design curat, se poate asorta perfect atât la pantalonii de schi, cât și la o pereche de jeanși și un pulover pe gât la cină. Astfel, el va arăta impecabil în fotografiile de vacanță, fără a face compromisuri la capitolul confort.

Nu uita de micile detalii care salvează ziua

Pe lângă haine și încălțăminte, trusa de „supraviețuire” la munte trebuie să includă câteva accesorii esențiale. Soarele reflectat de zăpadă este extrem de puternic, așa că ochelarii de soare cu protecție UV și crema cu factor de protecție solară sunt obligatorii, chiar și iarna.

De asemenea, include în bagaj balsam de buze hidratant, cremă de mâini grasă și șosete de schimb din lână. Aceste mici detalii fac diferența între o piele crăpată și iritată de vânt și o stare de bine continuă.

Pregătirea bagajului pentru o vacanță de iarnă nu trebuie să fie o corvoadă. Cu puțină planificare și alegând echipamentul potrivit care să susțină activitățile în aer liber, vă asigurați că singura voastră grijă va fi să vă creați amintiri frumoase împreună.

Sursa foto: Pexels, Pavel Danilyuk

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate despre viața personală a Rodicăi Stănoiu. "După ce i-a murit soțul, imediat l-a găsit pe acest domn!"
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate despre viața personală a Rodicăi Stănoiu. "După ce i-a murit soțul, imediat l-a găsit pe acest domn!"
Joe Ely, figura emblematică a muzicii country progresive, a murit la 78 de ani
Joe Ely, figura emblematică a muzicii country progresive, a murit la 78 de ani
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Narcisa Suciu, despre cum a ajuns să fie amantă și să aibă un copil cu un bărbat însurat: “Când ești domnișoară...”. Cum a reacționat soția bărbatului când a aflat
Narcisa Suciu, despre cum a ajuns să fie amantă și să aibă un copil cu un bărbat însurat: “Când ești domnișoară...”. Cum a reacționat soția bărbatului când a aflat
Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a răbufnit în mediul online: “Nu mai pot cu subiectul ăsta! De atâția ani, m-am și săturat”. Prin ce trece tânăra
Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a răbufnit în mediul online: “Nu mai pot cu subiectul ăsta! De atâția ani, m-am și săturat”. Prin ce trece tânăra
Elle
Eric, fiul lui Andrei Aradits, confesiuni rare despre relația cu tatăl său după divorțul acestuia: „Știu că pare o lipsă de respect, dar…”
Eric, fiul lui Andrei Aradits, confesiuni rare despre relația cu tatăl său după divorțul acestuia: „Știu că pare o lipsă de respect, dar…”
Anca Serea, dezvăluiri picante despre relația cu soțul ei, Adrian Sînă, după 10 ani de căsătorie: „E normal să mai plecăm și la hotel”
Anca Serea, dezvăluiri picante despre relația cu soțul ei, Adrian Sînă, după 10 ani de căsătorie: „E normal să mai plecăm și la hotel”
Noi detalii cutremurătoare despre moartea celebrului regizor Rob Reiner si a soției sale. Fiul lor a fost arestat, acuzat că și-a ucis părinții
Noi detalii cutremurătoare despre moartea celebrului regizor Rob Reiner si a soției sale. Fiul lor a fost arestat, acuzat că și-a ucis părinții
DailyBusiness.ro
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
A1.ro
Olga Barcari iubește din nou după despărțirea de Cătălin Bordea. Ce a dezvăluit despre noua relație
Olga Barcari iubește din nou după despărțirea de Cătălin Bordea. Ce a dezvăluit despre noua relație
Ce a pățit Gabriela Cristea după concertul Ricky Martin. Vedeta și-a îngrijorat fanii: „E o mare încălcare a dreptului meu la sănătate”
Ce a pățit Gabriela Cristea după concertul Ricky Martin. Vedeta și-a îngrijorat fanii: „E o mare încălcare a dreptului meu la sănătate”
Viorica de la Clejani, replică pentru cei care i-au criticat copiii: „Eu conștientizez”
Viorica de la Clejani, replică pentru cei care i-au criticat copiii: „Eu conștientizez”
Drama prin care a trecut Roxana Blagu. Finul ei a murit chiar în ziua în care artista își sărbătorea ziua de naștere: „Nu am spus nimănui, ca să nu stric petrecerea”
Drama prin care a trecut Roxana Blagu. Finul ei a murit chiar în ziua în care artista își sărbătorea ziua de naștere: „Nu am spus nimănui, ca să nu stric petrecerea”
Roxana Nemeș a renunțat la ideea de bone pentru gemeni: „Nu vreau să mai aud”. Ce experiențe a avut
Roxana Nemeș a renunțat la ideea de bone pentru gemeni: „Nu vreau să mai aud”. Ce experiențe a avut
Observator News
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete
Libertatea pentru Femei
E viralul momentului! Ce se vede, de fapt, în filmarea cu Rodica Stănoiu și soțul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportă cu ea! Detaliul care a aprins internetul
E viralul momentului! Ce se vede, de fapt, în filmarea cu Rodica Stănoiu și soțul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportă cu ea! Detaliul care a aprins internetul
Cuvântul genial, dar interzis, pronunțat de Tudor Chirilă la PRO TV, în live-ul de la Vocea României! Bartoș și Smiley au rămas mască! Mesajul codificat care a aruncat Internetul în aer.
Cuvântul genial, dar interzis, pronunțat de Tudor Chirilă la PRO TV, în live-ul de la Vocea României! Bartoș și Smiley au rămas mască! Mesajul codificat care a aruncat Internetul în aer.
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Viva.ro
Au existat multe zvonuri, dar s-a aflat tot adevărul. Cine este, de fapt, proaspăta soție a lui Ilie Bolojan și cu ce se ocupă, cu adevărat. Ce a ieșit abia acum la iveală
Au existat multe zvonuri, dar s-a aflat tot adevărul. Cine este, de fapt, proaspăta soție a lui Ilie Bolojan și cu ce se ocupă, cu adevărat. Ce a ieșit abia acum la iveală
Gestul făcut de soțul Rodicăi Stănoiu, în mijlocul scandalului, la cimitir când fosta ministră a fost deshumată. Jurnaliștii au rămas fără replică când i-au auzit răspunsul la întrebarea ce stă pe buzele tuturor. Ce a spus în premieră
Gestul făcut de soțul Rodicăi Stănoiu, în mijlocul scandalului, la cimitir când fosta ministră a fost deshumată. Jurnaliștii au rămas fără replică când i-au auzit răspunsul la întrebarea ce stă pe buzele tuturor. Ce a spus în premieră
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Scene incredibile LA MORGĂ. &quot;Puișorul&quot; Rodicăi Stănoiu nu a fost lăsat să ridice trupul de la INML. MOTIVUL
Scene incredibile LA MORGĂ. &quot;Puișorul&quot; Rodicăi Stănoiu nu a fost lăsat să ridice trupul de la INML. MOTIVUL
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
„Christmas Blues” – de ce pentru unele persoanele sărbătorile sunt triste și o povară emoțională?
„Christmas Blues” – de ce pentru unele persoanele sărbătorile sunt triste și o povară emoțională?
Arterele pot fi 70% blocate chiar dacă te simți „perfect sănătos”. Iată 5 semne ascunse pe care nu trebuie să le ignori niciodată!
Arterele pot fi 70% blocate chiar dacă te simți „perfect sănătos”. Iată 5 semne ascunse pe care nu trebuie să le ignori niciodată!
7 PONTURI pentru a depozita resturile alimentare în siguranță. Este sau nu periculoasă folia de aluminiu?
7 PONTURI pentru a depozita resturile alimentare în siguranță. Este sau nu periculoasă folia de aluminiu?
STUDIU. Cum folosesc medicii inteligenţa artificială? 22% nu cred în rolul benefic al tehnologiei
STUDIU. Cum folosesc medicii inteligenţa artificială? 22% nu cred în rolul benefic al tehnologiei
TV Mania
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Cu ce se ocupă astăzi puștiul din „Singur Acasă 3”. De ce Alex D. Linz a renunțat definitiv la actorie
Cu ce se ocupă astăzi puștiul din „Singur Acasă 3”. De ce Alex D. Linz a renunțat definitiv la actorie
Veste șocantă pentru fani! Actrița din „Fiicele lui McLeod” a murit la doar 45 de ani. Familia a confirmat decesul și a vorbit despre lupta ei cu o boală cronică
Veste șocantă pentru fani! Actrița din „Fiicele lui McLeod” a murit la doar 45 de ani. Familia a confirmat decesul și a vorbit despre lupta ei cu o boală cronică
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton