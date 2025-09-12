Back to the City: stilul semnat Oltre pentru reîntoarcerea în oraș

Odată cu revenirea la ritmul urban și reluarea rutinei zilnice, garderoba merită o actualizare care să fie nu doar necesară, ci și plăcută. Noua colecție Oltre însoțește fiecare femeie în trecerea delicată de la vară la toamnă, propunând ținute versatile, sofisticate și create pentru a pune în valoare frumusețea naturală, în orice moment al zilei.

Eleganța costumului formal. Întoarcerea la birou capătă o notă de rafinament prin costumele formale Oltre: trei croieli impecabile, gândite să flateze orice siluetă, și cinci nuanțe ce pot fi purtate separat sau combinate între ele pentru a crea look-uri infinite. Tailleur-ul devine astfel piesa de rezistență a garderobei office – profesional, dar niciodată previzibil.

Denim – everyday chic. Clasicul denim se reinventează prin linii moderne și croieli care urmează firesc formele corpului. Versatil și actual, denimul se transformă în protagonistul ținutelor everyday chic, completat de cămăși cu imprimeuri și jachete ușoare. Un mix ce exprimă frumusețea autentică a fiecărei femei și energia cu care își reia viața urbană.

Athleisure contemporan. Pentru momentele care cer libertate de mișcare, dar și o tușă fashion, Oltre propune piese athleisure – hanorace fluide și pantaloni confortabili. Rezultatul? Ținute relaxate, dar cu atitudine, perfecte pentru femeia modernă care nu face compromisuri între stil și confort.

Cu noua colecție Oltre, reîntoarcerea la viața de zi cu zi devine o celebrare a feminității, un pretext pentru a redescoperi bucuria de a purta haine ce îmbină eleganța, comoditatea și personalitatea. Descoperă noua colecție în magazinul Oltre și online, pe oltre.com.

Sursa foto: oltre.com

Urmărește-ne pe Google News