Back to school – ce botine se poartă toamna aceasta

Când vine toamna, garderoba are nevoie de piese inteligente: comode, dar suficient de chic pentru a trece fără efort de la școală la birou și, la nevoie, la o ieșire rapidă în oraș. În acest articol îți propunem câteva opțiuni de botine în trend, dar la prețuri accesibile. Pe toate le găsești la Barney Store, de unde îți iei inspirația și în acest sezon pentru outfituri fashion și confortabile.

Botine cu toc mic: aliatul tău de zi cu zi

Pentru programul lung, un toc de 3,5-4 cm este ideal. Modelele de botine damă tip BS578BT (negru sau bej) au formă clasică, închidere cu fermoar și talpă stabilă, fiind excelente pentru deplasările între cursuri sau pentru naveta spre serviciu. Se potrivesc cu blugi drepți, pantaloni culotte sau fuste midi din stofă.

Toc mediu confortabil (6,5-7,5 cm): eleganță fără efort

Dacă îți dorești câțiva centimetri în înălțime, dar să rămâi pe terenul confortului, alege botine cu toc mediu. Seria BS1001YBT (negru sau bej) și modelele BS756BT (negru mat/maro) sunt construite pe un calapod echilibrat, cu vârf ușor migdalat ce alungește vizual piciorul. Sunt botine damă perfecte pentru birou și arată impecabil lângă pantaloni conici, rochii tricotate sau costume din două piese.

Texturi care schimbă ținuta: piele ecologică întoarsă vs. lăcuită

Pielea ecologică întoarsă (suede-look) conferă ținutelor un farmec aparte. Tonurile taupe, maro sau verde sunt foarte ușor de asortat cu pulovere groase, sarafane din lână sau trenciuri bej. Pentru zile în care vrei un accent rafinat, finisajul lăcuit (cum este BS151BT – negru lac, platină lac) adaugă luciu discret unei ținute minimaliste.

Culorile cheie ale sezonului

Negrul rămâne de bază și toamna aceasta. El funcționează cu orice și ascunde destul de bine uzura zilnică. Bejul și taupe-ul luminează outfiturile de toamnă și se potrivesc cu denim deschis, cu gri și imprimeuri houndstooth. Maroul sau cafeniul completează nuanțele frunzelor, iar verdele închis este accentul cool, dacă porți mult negru. Alege nuanța în funcție de paleta predominantă din garderoba ta. Astfel, botinele devin piesa care leagă totul, nu o pată izolată de culoare.

Detalii care contează la confort

Caută un branț ușor buretat, un interior flexibil și un vârf nici prea rotund, nici prea ascuțit. Fermoarul lateral te ajută la încălțare rapidă, un lucru util mai ales în diminețile aglomerate. Dacă mergi mult pe jos, talpa cu profil ușor oferă aderență mai bună. Iar la mărimi, dacă oscilezi între două, mergi pe cea mai mare dintre ele. Ține cont și că un calapod îngust poate cere jumătate de mărime în plus.

Raport calitate-preț: unde sunt „best-buys”

La Barney Store găsești frecvent reduceri substanțiale (chiar peste -40% la anumite produse). Un exemplu de smart-shopping poate fi: un model clasic într-o culoare neutră pentru zi și un al doilea, în variantă întoarsă sau lăcuită, pentru ținute în care se vede atenția la cele mai mici detalii. Astfel acoperi atât ținutele de școală sau birou, cât și evenimentele mai elegante.Toamna aceasta mizează pe botine cu toc mic sau mediu și texturi plăcute la purtare. Alege culori care îți complimentează aparițiile, dar nu uita nici de clasicul negru, perfect pentru zilele de școală sau de birou în care nu îți dorești să ieși foarte mult în evidență.

Sursa foto: barneystore.ro

Urmărește-ne pe Google News