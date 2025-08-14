Augmentarea mamară: cum alegi forma și proiecția implanturilor în funcție de conformația ta – sfaturi de la Dr. Ina Petrescu

Augmentarea mamară este una dintre cele mai populare proceduri de chirurgie estetică din lume, iar interesul pentru această intervenție este în continuă creștere. Pentru multe femei, dorința de a avea un bust mai plin nu este doar o chestiune de estetică, ci și una de încredere în sine. Totuși, pentru a obține un rezultat armonios și natural, alegerea implantului mamar nu se reduce doar la dimensiune. Forma și proiecția implantului sunt factori esențiali, la fel de importanți ca mărimea, iar acestea trebuie adaptate conformației corporale și dorințelor fiecărei paciente.

„Forma și proiecția implantului nu pot fi alese doar dintr-un catalog sau dintr-o poză văzută online. Ele trebuie corelate cu anatomia pacientei și cu obiectivul estetic pe care aceasta îl are”, explică Dr. Ina Petrescu, chirurg estetician cu experiență vastă în augmentarea mamară. Acest proces de selecție este unul personalizat, în care estetica și proporția sunt la fel de importante ca tehnica chirurgicală.

Când vine vorba despre forma implanturilor, principalele opțiuni sunt implanturile rotunde și implanturile anatomice. Cele rotunde sunt preferate de femeile care își doresc un decolteu mai pronunțat, cu un efect vizibil și simetric. Acestea oferă volum uniform în partea superioară și inferioară a sânului, ceea ce creează un aspect mai „plin” și mai pronunțat.

Pe de altă parte, implanturile anatomice, denumite și „în formă de picătură”, au un design care imită curbura naturală a sânului, cu mai mult volum în partea de jos și o tranziție mai delicată în partea superioară. „Un implant rotund poate fi alegerea potrivită pentru o pacientă cu un țesut mamar suficient, în timp ce un implant anatomic este preferat atunci când dorim un rezultat cât mai apropiat de cel natural”, precizează Dr. Ina Petrescu.

Diferențele dintre aceste două tipuri de implanturi nu țin doar de estetică, ci și de modul în care se integrează în corp. Femeile cu o bază mai îngustă a sânului sau cu țesut mamar redus pot beneficia mai mult de pe urma implanturilor anatomice, care conferă un aspect mai discret. În schimb, cele care au deja o bază suficientă și doresc un efect mai spectaculos se pot orienta către implanturile rotunde.

Un alt criteriu fundamental în augmentarea mamară este proiecția implantului. Aceasta indică distanța cu care implantul „iese” în față raportat la baza sa. Există proiecții mici, medii și mari, fiecare oferind un efect diferit. O proiecție mică este potrivită pentru un rezultat subtil și armonios, mai ales pentru femeile cu torace lat sau pentru cele care își doresc doar o corectare ușoară a formei bustului. Proiecția medie oferă echilibrul ideal între volum și naturalețe, fiind printre cele mai recomandate opțiuni. În schimb, proiecția mare aduce un bust mai proeminent, cu un impact vizual evident. „Alegerea proiecției ține de proporțiile corpului pacientei. Un implant cu proiecție mare pe o pacientă foarte slabă poate crea un efect artificial, în timp ce același implant pe o pacientă cu torace lat poate arăta perfect echilibrat”, subliniază Dr. Ina Petrescu.

Proiecția nu trebuie văzută doar ca o chestiune estetică, ci și funcțională. Un implant cu proiecție prea mare pentru structura pielii și a mușchilor poate pune presiune suplimentară asupra țesuturilor, afectând confortul pe termen lung. De aceea, chirurgul analizează atent nu doar dorința pacientei, ci și capacitatea corpului de a susține acel volum în siguranță.

Consultația cu medicul estetician este pasul esențial înainte de a lua orice decizie. În această etapă, Dr. Ina Petrescu efectuează măsurători precise pentru a determina care sunt dimensiunile ideale ale implantului. Aceste măsurători includ lățimea toracelui, înălțimea sânului, distanța dintre sâni și gradul de elasticitate a pielii. „Uneori, pacienta vine cu o idee clară despre ce își dorește, însă după măsurători și discuții își dă seama că altă variantă îi va oferi un rezultat mai frumos și mai sănătos pe termen lung”, povestește medicul. Această etapă este momentul în care dorințele pacientei se îmbină cu recomandările medicale pentru a contura planul perfect.

Pe lângă măsurători, consultația este ocazia de a discuta despre stilul de viață, activitățile fizice și așteptările pe termen lung. O pacientă care practică sporturi de impact ridicat poate avea nevoie de un implant cu anumite caracteristici pentru a-i asigura confort și stabilitate. De asemenea, se discută despre tipul de incizie și poziționarea implantului, factori care influențează atât recuperarea, cât și rezultatul final.

Un alt aspect important este corelarea mărimii implantului cu proporțiile generale ale corpului. De exemplu, o augmentare mamară cu un implant foarte mare pe o pacientă mică de statură poate dezechilibra vizual silueta. În schimb, un implant adaptat corect poate evidenția talia și conferi armonie întregii siluete. „Frumusețea nu stă în mărimea maximă, ci în proporția corectă. Un bust bine realizat trebuie să se integreze perfect cu restul corpului”, afirmă Dr. Ina Petrescu.

Procesul decizional nu este unul grăbit. Este important ca pacienta să își ia timp pentru a reflecta asupra opțiunilor, să pună întrebări și să înțeleagă toate implicațiile intervenției. Alegerea implantului mamar perfect presupune o combinație între dorințele personale, recomandările medicului și limitele anatomice.

În ceea ce privește rezultatul final, trebuie subliniat faptul că augmentarea mamară nu schimbă doar aspectul bustului, ci și felul în care pacienta se percepe pe sine. Multe femei declară că, după operație, au câștigat mai multă încredere și se simt mai feminine. Totuși, un rezultat reușit se obține doar printr-o colaborare strânsă între pacientă și medic, cu o comunicare deschisă și realistă.

Astfel, alegerea formei și proiecției implantului mamar este un proces complex, care depășește simpla dorință de a avea sâni mai mari. Este o decizie care trebuie luată informat, cu sprijinul unui chirurg estetician experimentat. În mâinile potrivite, augmentarea mamară poate transforma nu doar silueta, ci și încrederea în propria persoană, oferind un rezultat armonios, natural și frumos pe termen lung.

