Atuurile femeilor la jocuri de cazinou: de la inteligență emoțională, la responsabilitate

Atuurile femeilor la jocuri de cazinou: de la inteligență emoțională, la responsabilitate

.

Până nu demult, cazinourile reprezentau adevărate cluburi ale bărbaților, într-o societate în care femeile aveau prea puține drepturi reale. Feminitatea în zona de gambling era cel mult acceptată pentru frumusețea sa, căci însoțitoarele jucătorilor erau admirate și eventual considerate a purta noroc. 

După o lungă dominație a bărbaților, mediul jocurilor de cazinou a devenit mai echilibrat. Femeile nu numai că participă direct, dar aduc mai mult farmec distracției de profil.

Creșterea vizibilității genului feminin la jocurilor de noroc vizează toate compartimentele: de la jucătoare (amatoare și chiar profesioniste), la personal de cazinou (dealer la blackjack și baccarat, crupier la ruletă), inclusiv în zona de management.

Interesant este că implicarea femeilor în gambling oferă exemple noi de strategie și inteligență, în moduri diferite față de cele întâlnite în cazul bărbaților. Dincolo de noroc, există trăsături psihologice și comportamentale ce pot transforma jocul într-o experiență mai echilibrată și conștientă, iar femeile par să rezoneze cu statutul de ambasador al unor astfel de principii.

Stereotipuri și realități

Așa cum am menționat mai sus, există o credință înrădăcinată în societate că femeile poartă noroc jucătorilor de gen masculin atunci când îi însoțesc pe aceștia la cazinou. Stereotipul clasic nu glorifică însă feminitatea, ci o rezumă la rolul de anexă. 

Ultimele decenii au generat o schimbare a paradigmei: femeile au devenit vizibile în calitățile lor de jucători profesioniști, dealeri, streameri online, lideri de echipe iGaming. Realitatea se bazează pe cifre, căci statisticile publicate în industria de gambling consemnează o creștere substanțială a numărului de femei înregistrate pe platforme online și în turnee de poker.

Vanessa Selbst, Liv Boeree, Kristen Bicknell sunt doar câteva dintre jucătoarele emblematice în jocurile de noroc profesioniste. Dincolo de cele trei, există numeroase femei care joacă strict pentru distracție, ocazional, în aplicații și pe website-uri de cazino online, acolo unde aleg, de regulă, sloturi video, dar și jocuri de masă RNG sau cu dealer live. Trendul continuă, căci an de an crește proporția jucătoarelor în numărul total de utilizatori de jocuri de cazinou.

Atuurile femeilor la jocuri de cazinou: de la inteligență emoțională, la responsabilitate

Inteligența emoțională – atuul principal 

Se consideră în prezent că succesul în viață, inclusiv pe plan profesional, nu depinde doar de inteligența clasică, ci în mare măsură de inteligența emoțională. Aceasta din urmă se definește drept capacitate de a recunoaște, controla și folosi emoțiile în mod strategic.

La acest capitol, femeile pare că stau foarte bine la masa de joc, având un atu important în cazinouri terestre și în cazinouri online.

În contextul jocului, inteligența emoțională oferă:

  • control mai bun al impulsurilor;
  • citirea limbajului corporal și a intențiilor adversarilor;
  • menținerea calmului în situații de stres;
  • joc responsabil în general;

Se observă așadar un contrast în raport cu stilul masculin mai competitiv și agresiv – tentația bărbaților de a acționa alert, impulsiv, cu grad mai ridicat de risc. Femeile adoptă de obicei o abordare calculată și empatică, ceea ce duce la decizii mai bune pe termen lung în toate jocurile de noroc.

Responsabilitatea și autocontrolul

Există o mulțime de studii efectuate de obicei de bănci și companii de credite cu privire la comportamentul femeilor în plan financiar, indicându-se un nivel sporit de prudență în luarea deciziilor legate de bani. La cazinou, jucătoarele tind să își stabilească limite de joc mai clare și să respecte bugetele.

Femeile sunt mai puțin predispuse decât bărbații să dezvolte risc de adicție la sloturi video, blackjack, baccarat, ruletă sau orice alte jocuri de cazino. Abordarea lor este mai echilibrată, fiind în cele mai multe cazuri exemple de bune practici pentru alegerea stilului de joc responsabil.

Intuiția și analiza

Se invocă adesea intuiția feminină, în diverse situații din viața de zi cu zi. Aceasta este susținută de o capacitate mai ridicată de observație și analiză. 

Femeile au tendința de a procesa mai multe informații emoționale simultan, ceea ce poate fi un avantaj strategic și la jocurile de noroc. Acolo unde este de luat o decizie (de exemplu la blackjack), o astfel de combinație între logică și intuiție poate deveni un atu important.

Abordarea socială a jocului

Un alt aspect interesant ține de perspectivă: femeile văd mai des jocul ca o experiență socială, nu atât de mult ca o competiție. Astfel, creează un climat mai plăcut și relaxat la masa de joc, reduc comportamentele toxice și contribuie la o comunitate de jucători mai echilibrată.

Unele turnee de poker și chiar evenimente online de jocuri de cazinou creează competiții special dedicate femeilor, astfel încât să se încurajeze participarea acestora.

Atuurile femeilor la jocuri de cazinou: de la inteligență emoțională, la responsabilitate

Femeile în industria iGaming 

Jocurile de cazino online pot fi o alegere potrivită pentru femei, căci acestea găsesc în platformele digitale un mediu foarte sigur, comod, intim, validat de păstrarea spațiului personal. 

În iGaming, femeile sunt des întâlnite și ca dealer / crupier la jocurile de masă live. De asemenea, acestea se implică și în alte jocuri: design și programare, management, marketing, PR. Prezența lor schimbă tonul și etica industriei, conducând la mai multă transparență, comunicare empatică și atenție către zona ESG – CSR.

Provocările persistă în gambling în ceea ce privește egalitatea de gen, la fel cum se întâmplă în societate în general. Însă stereotipurile sunt tot mai puternic combătute, iar lucrurile se schimbă accelerat. 

Cu atuuri precum inteligență emoțională, responsabilitate, intuiție, empatie, femeile au capacitatea de a influența pozitiv valorile sectorului de jocuri cazino.

