Atelier Hamza, listat oficial pe Farfetch – un vis de patru ani devenit realitate

Pentru Ștefan Hamza, fondatorul brandului Atelier Hamza, 2025 marchează o etapă care părea imposibilă în urmă cu câțiva ani: listarea pe Farfetch, una dintre cele mai importante platforme globale de modă. Un vis început în 2020, după ani de încercări, refuzuri și muncă continuă pentru a perfecționa produsul și direcția brandului.

„Am vrut să intru pe Farfetch încă din 2020. La început, părea o țintă imposibilă. În fiecare an aplicam și primeam același răspuns: nu e produsul potrivit, nu e momentul. Dar nu am vrut să renunț. Fiecare refuz m-a motivat să înțeleg mai bine ce lipsește, ce pot îmbunătăți și cum putem construi un brand care să reziste în timp”, povestește Ștefan Hamza, fondatorul brandului.

Când, în cele din urmă, confirmarea a venit, momentul a fost o combinație de surpriză și validare.

„Când am aflat că am fost acceptați, a fost o bucurie greu de descris. Era o dovadă că, indiferent cât de lung e drumul, dacă nu te abați de la direcția ta și crezi în produsul tău, lucrurile se așază. Farfetch a fost pentru mine o confirmare că putem reuși, indiferent de unde am pornit.”

Farfetch, una dintre cele mai exclusiviste platforme de retail din lume, colaborează doar cu branduri care ating standarde ridicate de calitate, consecvență și viziune estetică. Pentru un brand independent din România, acceptarea pe platformă nu este doar o oportunitate comercială, ci și o recunoaștere globală a valorii și a autenticității sale.

„A fost un vis încă de la începutul brandului. Să vezi produsele tale pe Farfetch, lângă nume mari ale modei internaționale, e o confirmare că poți reuși chiar dacă vii dintr-o piață mică. Dacă poți intra pe piețe externe, acolo unde nu cunoști cultura sau obiceiurile de consum, înseamnă că produsul tău transmite ceva universal. Înseamnă că e loc pentru visul nostru oriunde în lume.”

Succesul a venit rapid: la doar câteva săptămâni după listare, unul dintre produsele Atelier Hamza a ajuns pe locul al treilea într-una dintre cele mai aglomerate categorii – fuste, un semn clar al potențialului brandului și al modului în care publicul internațional rezonează cu estetica Hamza.

„Pentru mine, acel moment a fost o validare în plus. Să vezi că un produs românesc, făcut cu grijă și intenție, ajunge atât de sus între mii de opțiuni de la branduri globale, e dovada că publicul simte diferența. Nu e doar despre marketing. E despre autenticitate.”

Pentru Atelier Hamza, listarea pe Farfetch vine după o perioadă de creștere intensă.

În ultimele 12 luni, brandul a deschis trei magazine noi – în București, Brașov și Constanța – și a prezentat prima sa colecție la Paris Fashion Week, în cadrul unui show desfășurat la Ritz Paris.

Fiecare pas a fost făcut cu răbdare și claritate, păstrând aceeași filozofie: piese atemporale, confortabile, cu ținută, construite pentru a rămâne în timp.

„Pentru mine, Hamza nu e doar despre haine. E despre cum te simți în ele. Despre încredere, echilibru și curajul de a te simți bine în pielea ta. Farfetch e o dovadă că atunci când faci lucrurile cu sens, lumea observă. Poate mai târziu decât ți-ai dori, dar observă.”

Pentru un brand românesc născut dintr-o idee și câteva tricouri, să ajungă pe Farfetch înseamnă mai mult decât o validare: e o dovadă că perseverența și autenticitatea pot deschide uși oriunde în lume.

„Am pornit acum șase ani fără un plan clar, dar cu multă credință. Azi, suntem pe Farfetch, printre brandurile pe care le admiram la început. Dacă există o lecție din tot acest drum, e simplă: continuă. Fiecare refuz e doar un pas mai aproape de momentul potrivit.”

Pentru Ștefan Hamza, 2025 nu e un punct final, ci începutul unei noi etape.

„Acum știu sigur că visurile nu sunt făcute să rămână pe hârtie. Sunt făcute să fie trăite. Iar pentru mine, Hamza abia începe cu adevărat.”





