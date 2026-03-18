Home > Advertorial > Așteptarea care costă: Riscurile amânării operației de cataractă

Așteptarea care costă: Riscurile amânării operației de cataractă

În urmă cu peste treizeci de ani, medicina oftalmologică funcționa după reguli complet diferite față de cele pe care le aplicăm astăzi la infosan.ro. Pe atunci, pacienților li se spunea adesea că trebuie să mai aștepte până când cataracta se coace. Această recomandare provenea dintr-o eră în care tehnicile chirurgicale erau limitate, iar medicii aveau nevoie ca lentila naturală a ochiului, numită cristalin, să fie cât mai dură pentru a putea fi extrasă manual dintr-o singură bucată. Astăzi, această strategie de așteptare este considerată depășită și extrem de riscantă.

Mitul coacerii și realitatea medicală din prezent

Astăzi, tehnologia ne permite să intervenim mult mai devreme, cu o precizie incredibilă. Când lăsăm cataracta să progreseze până în stadiul de cataractă hipermatură, ne expunem unor pericole pe care mulți pacienți nu le bănuiesc. Imaginați-vă cristalinul ca pe un fruct. Dacă este cules la timp, totul este în regulă. Dacă este lăsat să se coacă prea mult, acesta începe să se degradeze, să se umfle și să afecteze tot ce se află în jurul lui.

Efectul de domino asupra sănătății ochiului

Unul dintre cele mai mari riscuri ale amânării este apariția glaucomului secundar. Pentru a înțelege acest fenomen, putem folosi o analogie simplă cu sistemul de scurgere al unei chiuvete. Ochiul produce în permanență un lichid care trebuie să fie evacuat printr-un canal foarte fin. Atunci când cataracta avansează, cristalinul își mărește volumul și începe să apese pe acest canal, blocându-l.

Lichidul se acumulează, presiunea din interiorul ochiului crește dramatic, iar acest lucru distruge nervul optic. Marea problemă este că, spre deosebire de cataractă, pierderea vederii cauzată de glaucom este ireversibilă. Practic, amânarea unei operații simple poate duce la o afecțiune mult mai gravă care nu mai poate fi vindecată complet.

Ca-n filme Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
De ce operația devine mai dificilă pentru chirurg și pacient

Mulți pacienți cred că, dacă mai așteaptă un an sau doi, operația va fi aceeași. Realitatea tehnică de la infosan.ro ne arată contrariul. Tehnica modernă, numită facoemulsificare, folosește ultrasunete pentru a fragmenta cristalinul tulbure și a-l aspira printr-o incizie minusculă.

Dacă acea lentilă a devenit dură ca o piatră, medicul va fi nevoit să folosească o cantitate mult mai mare de energie și un timp mai îndelungat pentru a o sparge. Acest exces de energie poate traumatiza țesuturile vecine, în special corneea, stratul transparent din fața ochiului. Rezultatul este o recuperare mult mai lentă, cu inflamații mai mari și un risc crescut de complicații în timpul intervenției. O operație care ar fi durat zece minute se poate transforma într-o intervenție complexă de treizeci de minute, cu o rată de succes diminuată.

Traian Băsescu, avertisment de ultimă oră pentru români, în contextul amenințărilor Iranului: „Populația trebuie...” Fostul președinte a spus clar!
Impactul devastator asupra calității vieții

Dincolo de aspectele tehnice, pierderea vederii afectează profund psihicul și siguranța pacientului. Statisticile arată că persoanele care amână operația de cataractă au un risc de trei ori mai mare de a suferi căderi accidentale și fracturi de șold. Mai mult, izolarea socială este un efect secundar frecvent. Când nu mai poți recunoaște fețele nepoților sau nu mai poți citi, apare un sentiment de neputință care duce adesea la depresie severă. Vederea este responsabilă pentru peste optzeci la sută din informațiile pe care le primim din exterior; a trăi în ceață înseamnă a trăi pe jumătate.

Opinia specialistului despre riscurile tehnice

Specialiștii de la spitalul Infosan atrag atenția asupra faptului că o cataractă betonată necesită o precizie chirurgicală deosebită.

“Atunci când operăm o cataractă în stadiu incipient, succesul este aproape garantat în proporție de peste nouăzeci și nouă la sută. În schimb, în cazurile neglijate, structurile care susțin cristalinul devin fragile. Există riscul ca aceste fire de susținere să se rupă, ceea ce complică enorm plasarea noului cristalin artificial. Practic, pacientul își asumă un risc chirurgical inutil doar din teama de a nu interveni la timp” — afirmă echipa medicală.

Concluzia este clară: prevenția și intervenția timpurie sunt singurele căi sigure către o vedere clară. Nu lăsați timpul să complice o problemă care astăzi are o soluție rapidă și sigură.

Echipa Infosan este pregătită să îți redea claritatea vederii cu ajutorul celor mai avansate tehnologii de diagnostic și tratament.

  • Adresa: Strada Gheorghe Dem Teodorescu numărul 2-4, Sector 3, București
  • Telefon Programări: 021 9838 sau 021 326 58 30
  • E-mail: [email protected]
  • Website: infosan.ro 
  • Program de funcționare: Luni – Vineri: 08:00 – 20:00 | Sâmbătă: 08:00 – 14:00

Programează astăzi un consult la infosan.ro și nu lăsa cataracta să îți fure bucuria de a vedea clar!

