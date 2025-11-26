AsertivO, model modern de îngrijire pentru seniori, prezentat la Congresul Național de Îmbătrânire Activă 2025

AsertivO a fost prezent la Congresul Național de Îmbătrânire Activă 2025, unde a adus în discuție nevoia de demnitate pentru vârstnici, diferența dintre „azil” și centrele moderne de îngrijire, precum și importanța adaptării legislației la realitatea îngrijirii pe termen lung.

AsertivO la Congresul Național de Îmbătrânire Activă 2025: un model modern de îngrijire pentru seniori

Congresul Național de Îmbătrânire Activă 2025, desfășurat pe 17–18 noiembrie la Palatul Parlamentului, a reunit specialiști din sănătate, administrație publică, mediul universitar, societate civilă și sectorul privat, într-un dialog dedicat unuia dintre cele mai importante subiecte ale următoarelor decenii: îmbătrânirea populației și felul în care România își organizează îngrijirea pe termen lung.

În acest cadru, AsertivO a fost prezent ca organizație care oferă servicii rezidențiale pentru seniori și care lucrează direct, zi de zi, cu beneficiari și familiile acestora. Intervenția centrului în conferința de deschidere a pus accent pe realitatea socială a fricii de „azil”, pe diferența dintre modelele vechi și cele moderne de îngrijire și pe necesitatea firească de a adapta cadrul legislativ la nevoile actuale ale vârstnicilor.

Contextul în care AsertivO a luat cuvântul

În România de astăzi, îmbătrânirea activă nu mai este doar o temă de conferință, ci o realitate vizibilă în aproape fiecare comunitate:

numărul seniorilor singuri crește constant;

migrația și ritmul de muncă fac tot mai dificil pentru familii să ofere îngrijire permanentă;

bolile cronice și vulnerabilitățile specifice vârstei ridică nevoia de suport medical și social integrat;

societatea încă păstrează o percepție negativă despre centrele rezidențiale pentru vârstnici.

AsertivO a intrat în această discuție din postura unei organizații care a construit un model modern de îngrijire rezidențială și de recuperare medicală pentru seniori, cu un obiectiv simplu: vârstnicul să trăiască în siguranță, cu respect și cu o viață socială activă, nu într-o formă de izolare instituțională.

De ce contează diferența dintre „azil” și un centru modern de îngrijire

Una dintre ideile principale prezentate la Congres a pornit de la o frază des întâlnită în familiile românești:

„Lasa că știu eu… când nu o să mai pot, o să mă duci la azil!”

Această expresie, repetată de multe ori de seniori, arată o realitate greu de ignorat: în mentalul colectiv, cuvântul „azil” este asociat cu abandon, lipsă de respect și povești negative din trecut.

Pentru multe familii, momentul în care apare nevoia reală de ajutor – fie din cauza unei boli, fie din cauza singurătății sau a scăderii autonomiei – se lovește de un zid emoțional: părintele refuză ideea unui centru. Nu pentru că nu ar avea nevoie, ci pentru că se teme de ce înseamnă acel cuvânt.

AsertivO a explicat la Congres că schimbarea mentalității nu se face prin promisiuni abstracte, ci prin contact direct cu realitatea unor centre moderne. Practic, frica se schimbă în încredere doar atunci când seniorul și familia văd cu ochii lor ce înseamnă un standard actual de îngrijire.

AsertivO: cum arată în practică un standard actual de îngrijire rezidențială

Modelul AsertivO este construit pe ideea că îngrijirea pentru vârstnici trebuie să fie simultan:

medicală, unde e nevoie; socială, pentru a combate izolarea; umană, pentru a păstra demnitatea; predictibilă, pentru familia care își caută liniștea; transparentă, pentru a reconstrui încrederea pierdută în sistem.

În esență, AsertivO oferă un model rezidențial în care confortul și serviciile sunt gândite astfel încât seniorul să nu simtă că a intrat într-o instituție, ci într-un spațiu de locuire protejată și comunitară.

Spațiu la standard premium

Centrul funcționează într-un fost hotel de 4 stele, cu camere luminoase, spații comune generoase, zone de relaxare și un ambient care reduce anxietatea asociată „instituționalizării”. Pentru un senior, mediul în care locuiește influențează direct starea psihică, complianța la tratament și disponibilitatea de socializare.

Supraveghere și suport medical

AsertivO asigură monitorizare constantă, administrarea corectă a tratamentelor, evaluări periodice și colaborări cu specialiști atunci când starea beneficiarului o cere. Într-un context în care multe familii nu pot garanta singure continuitatea tratamentelor sau supravegherea permanentă, această componentă devine esențială.

Îngrijire personală și rutină predictibilă

Îngrijirea zilnică (igienă, mobilizare, suport la alimentație, siguranță) este oferită de echipe specializate care lucrează după proceduri clare. Pentru seniori, rutina consecventă și timpul „corect” al activităților cotidiene sunt un factor major de echilibru emoțional.

Viață socială și activități

Una dintre problemele majore evidențiate și la Congres este singurătatea vârstnicilor. AsertivO combate izolarea prin activități de grup, terapie ocupațională, evenimente tematice și un cadru de interacțiune zilnică. Seniorii nu sunt lăsați singuri cu televizorul și patul, ci sunt integrați într-o comunitate vie.

Meniu adaptat și alimentație echilibrată

Alimentația este un detaliu care face diferența în recuperare și în starea generală. În AsertivO, mesele sunt adaptate nevoilor medicale (diabet, hipertensiune, probleme digestive), dar și preferințelor personale, astfel încât seniorul să simtă că i se respectă gusturile și autonomia.

Demnitate și respect

Poate cel mai important element: modul în care sunt tratați seniorii. Limbajul, tonul, timpul acordat, răbdarea, consecvența și respectul pentru intimitate sunt standarde pe care AsertivO le pune în centrul îngrijirii. Demnitatea nu este un slogan, ci o practică zilnică.

„Copiii vor să ajute, părinții refuză”: realitatea zilnică pe care AsertivO o vede în teren

În intervenția de la Congres s-a vorbit și despre un fenomen tot mai prezent: familii în care copiii sunt plecați în străinătate sau sunt prinși în joburi care nu le permit îngrijirea continuă a părinților.

În multe cazuri, procesul arată așa:

vecinii observă că seniorul nu se mai descurcă (căderi, neglijare, alimentație slabă);

familia află și caută soluții;

seniorul respinge ideea centrului, spunând:

„Mă duci la azil ca să mor acolo?”

Pentru aceste situații, AsertivO a dezvoltat un mod de abordare orientat spre încredere și adaptare, cu accent pe libertatea deciziei seniorului și pe eliminarea presiunii psihologice.

Modelul de acomodare 30 de zile: o etapă care reduce frica

Un punct concret adus în discuție la Congres a fost perioada inițială de 30 de zile pe care AsertivO o propune ca prim pas în relația cu beneficiarul.

Această etapă funcționează ca o probă echilibrată pentru toate părțile:

seniorul vede dacă se simte bine, dacă se adaptează și dacă își dorește să rămână;

familia observă concret serviciile primite și nivelul de îngrijire;

centrul își evaluează capacitatea de a acoperi complet nevoile medicale și sociale.

În locul unei mutări definitive încărcate de frică, această perioadă aduce control, timp și siguranță. Practic, modelul transformă o decizie traumatică într-un proces natural de adaptare.

Birocrația în îngrijirea privată: când procedurile cresc anxietatea

În completarea mesajului despre mentalitate, AsertivO a subliniat și o problemă administrativă reală: proceduri birocratice care rămân identice în cazurile publice și private, deși contextul este diferit.

În momentul în care un senior alege un centru privat și își plătește serviciile din resurse proprii, anumite acte și proceduri pot deveni o sursă de stres inutil:

anchete sociale care nu schimbă decizia medicală;

dosare greoaie;

raportări administrative care consumă timp fără să crească siguranța;

percepția beneficiarului că este „interogat”, nu sprijinit.

Mesajul de la Congres nu a fost despre eliminarea standardelor sau controalelor, ci despre adaptarea lor logică, astfel încât să păstreze protecția beneficiarului, dar să nu adauge anxietate și umilință într-o etapă deja sensibilă a vieții.

Ce înseamnă „îmbătrânire activă” în practică, din perspectiva AsertivO

Dincolo de termeni, îmbătrânirea activă înseamnă:

să ai siguranță medicală fără să îți pierzi identitatea;

fără să îți pierzi identitatea; să ai o comunitate care te ține conectat;

care te ține conectat; să ai o rutină care îți păstrează autonomia cât mai mult posibil;

care îți păstrează autonomia cât mai mult posibil; să ai acces la îngrijire fără să simți că ai fost „abandonat”.

Pentru un senior, calitatea vieții nu e dată doar de tratamente, ci și de:

conversații zilnice;

spații confortabile;

activități care îți dau sens;

oameni care te respectă.

Acesta este modelul pe care AsertivO îl aplică deja și pe care l-a prezentat ca exemplu de practică modernă în cadrul Congresului.

Concluzie

Prezența AsertivO la Congresul Național de Îmbătrânire Activă 2025 a arătat că România are deja exemple locale de îngrijire modernă, construite pe standarde premium, transparență și respect pentru vârstnici.

Într-un moment în care îmbătrânirea populației va pune presiune pe familii și pe stat, astfel de modele devin un reper necesar pentru viitorul îngrijirii pe termen lung.

Dacă ai în familie un părinte sau un bunic care are nevoie de sprijin, dacă lucrezi în domeniul medical/social sau dacă ești implicat în decizie publică, te invităm să descoperi AsertivO – un centru rezidențial modern, la standard premium, unde îngrijirea seniorilor înseamnă siguranță, comunitate, transparență și demnitate. Un pas simplu – o vizită – poate schimba complet felul în care înțelegem bătrânețea și grija pentru cei dragi.

Sursa foto: www.asertivo.ro

Urmărește-ne pe Google News