ArtFinEdu transformă educația financiară într-o experință interactivă pentru familiile monoparentale

Într-o lume în care noțiunile financiare pot părea complicate, ArtFinEdu vine în sprijinul familiilor monoparentale printr-o abordare inovatoare: arta ca instrument de învățare. Pe 28 aprilie, la Palatul Național al Copiilor, Asociația POT SĂ AJUT, cu sprijinul Asociației Provident pentru Educație și Provident Financial România organizează un spectacolinedit,ArtFinEdu, gândit astfel încât să transforme conceptele abstracte în experiențe practice și distractive.

Noțiunile financiare sunt explicate prin joc, teatru și povești accesibile copiilor și părinților, ArtFinEdu fiind parte din programul Invizibilii, prin care este susținută incluziunea financiară și socială a grupurilor vulnerabile.

„Jocul este cel mai natural și simplu mod pentru a asimila informații, așa că am gândit un proiect în care noțiunile financiare devin mai ușor de înțeles filtrate cu ajutorul artei – prin teatru participativ, muzică, dans și pictură. Ne bucurăm că Asociația Provident pentru Educație și Provident Financial România sunt alături de noi în acest demers, în proiectele pe care le desfășurăm împreună pentru copii, părinți și seniori. În cadrul programului Invizibilii, în mai puțin de 3 ani, am depășit deja 5.400 de beneficiari din 18 județe și mă bucur că reușim, alături de ei, să ajungem la atât de mulți copii și adulți cărora le oferim experiențe inedite de educație non-formală”, explică Gabriela Stoian, președinta Asociației POT SĂ AJUT.

„Educația financiară joacă un rol esențial pentru a avea o viață în care să adunăm cât mai multe experiențe plăcute, iar discuțiile delicate despre bani pot fi înlocuite câteodată prin joc și acte artistice din care învață atât copiii cât și adulții. Alături de Asociația POT SĂ AJUT am văzut cât de valoros este pentru oameni să simtă că nu sunt singuri, că fac parte dintr-o comunitate care îi susține. Evenimentul este unul care îi ajută pe toți participanții să simtă că au câștigat timp de calitate împreună, dar și informații simple cu un impact mare pe termen lung pentru sănătatea financiară”, precizează Ciprian Sandu, coordonatorul programelor de investiții în comunitate ale Provident Financial România.

În luna în care se sărbătorește Ziua Internațională a Educației Financiare (11 aprilie), ArtFinEdu aduce educația financiară mai aproape de familiile monoparentale prin teatru și activități creative.

Pe 28 aprilie, de la ora 17:00, la Palatul Național al Copiilor – Sala Mică, participanții se vor bucura de un atelier creativ de educație financiară susținut de Andrei Popa, cu noțiuni despre economisire, bugetare și luarea deciziilor responsabile, dar și de un spectacol de teatru interactiv cu trupa Miniricii, ce transformă concepte financiare în povești captivante, cu personaje care îi vor inspira și le vor oferi o nouă perspectivă asupra valorii banilor. Programul artistic va fi completat de Cercul de dans sportiv (prof. Cristina Ionescu), Cercul de balet Petit Arabesque (prof. Ana Maria Bănuță), Cercul Friendship (prof. Claudia Stoicescu-Păun) și de Corul Carmina (prof. Ștefania Istrate). Evenimentul este prezentat de Toader Păun.

Educația financiară este esențială în familie deoarece contribuie la dezvoltarea unor abilități importante, cum ar fi gestionarea bugetului, economisirea și luarea deciziilor financiare informate.

Învățând copiii despre importanța economisirii și planificării financiare, părintele poate transmite valori sănătoase și utile pentru viitor, mai ales dacă asta se întâmplă într-un mediu non-formal, în care educația se împletește cu joaca și arta, așa cum se întâmplă la ArtFinEdu. Educația financiară nu doar că susține bunăstarea familiei, dar contribuie și la securitatea pe termen lung, iar Asociația POT SĂ AJUT, cu susținerea Asociației Provident pentru Educație și a Provident Financial România, în cadrul programului Invizibilii, au găsit un cadru perfect pentru a aduce familiile monoparentale împreună și pentru a se bucura de educație financiară prin artă.

România este între codașele din Uniunea Europeană la capitolul educație financiară. În luna martie, într-un raport public, educația și cercetarea au fost evidențiate drept două dintre domeniile vizate în mod aparte de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) într-o serie de recomandări ce vizează întărirea competitivității României. Întărirea alfabetizării financiare este indicată explicit ca fiind importantă atât în programele educaționale cât și în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii.

Conform studiului Invizibilii, publicat în octombrie 2022, în România, gestionarea unui buget cu o singură sursă de venit reprezintă o provocare în plus pentru familiile monoparentale. Deficitul este prezent și ca intercorelație între lipsa resurselor de timp (necesare îngrijirii copiilor, dezvoltării personale și profesionale, atât a copiilor cât și cea proprie) și lipsa resurselor financiare necesare. Prin activități creative și educație non-formală, ArtFinEdu sprijină aceste familii, oferindu-le instrumentele necesare pentru a înțelege și gestiona mai bine resursele financiare.

Cifrele îngrijorătoare care se rostogolesc de la un an la altul se pot schimba prin educație și implicare.

Evenimentul își propune, inclusiv, să deschidă orizonturi către cultură pentru copii, mulți dintre ei participând pentru prima dată la un spectacol de teatru.

Accesul la evenimentul ArtFinEdu din 28 aprilie, de la Palatul Național al Copiilor, este gratuit. Înscrierile se pot face prin e-mail la adresa [email protected] către părinții singuri care vor să participe alături de copiii lor. Accesul este permis în limita locurilor disponibile doar celor care se înscriu și primesc invitația gratuită din partea asociației.

