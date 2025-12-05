  MENIU  
Home > Advertorial > Arome care dau culoare iernii

Arome care dau culoare iernii

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

În fiecare sezon rece, mesele noastre caută un strop de prospețime care să contrabalanseze monotonia frigului. Fructele care reușesc să aducă această energie sunt cele pline de culoare și gust, iar în centrul atenției se află citricele. Ele nu sunt doar o alegere culinară, ci și un simbol al vitalității, al sănătății și al bucuriei simple. Într-o lume în care ritmul alert ne face să uităm de micile plăceri, aceste fructe reușesc să ne readucă aminte cât de important este să ne bucurăm de lucrurile naturale.

Pe lângă aroma lor inconfundabilă, citricele au devenit un reper pentru cei care caută echilibrul între gust și beneficii nutriționale. Vitamina C, fibrele și antioxidanții sunt doar câteva dintre motivele pentru care aceste fructe sunt nelipsite din dietele sănătoase. În plus, ele se potrivesc perfect în rețete diverse, de la salate proaspete până la deserturi sofisticate. Această versatilitate le transformă într-un ingredient esențial pentru orice bucătărie modernă.

Nu putem ignora faptul că, în ultimii ani, interesul pentru produse naturale a crescut considerabil. Oamenii caută alternative la gustările procesate, iar fructele sunt prima opțiune. În acest context, citricele au câștigat teren nu doar datorită gustului, ci și datorită imaginii lor de aliment curat, fără adaosuri artificiale. Această percepție le face atractive pentru toate vârstele, de la copii până la adulți preocupați de sănătate.

În plus, există o dimensiune culturală fascinantă legată de aceste fructe. În multe regiuni, ele sunt asociate cu sărbătorile de iarnă, cu momentele petrecute în familie și cu tradițiile care aduc împreună generații. Astfel, citricele nu sunt doar un aliment, ci și un element care creează amintiri și emoții. Această legătură afectivă le conferă un loc special în viața noastră de zi cu zi.

E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
Recomandarea zilei

Când vorbim despre citrice, nu putem să nu menționăm varietatea lor impresionantă. Portocalele sunt cele mai cunoscute, însă mandarinele și clementinele au câștigat rapid popularitate datorită dimensiunilor reduse și gustului dulce. Aceste fructe sunt ideale pentru gustări rapide, mai ales în perioadele aglomerate, când timpul este limitat. Faptul că se curăță ușor le face preferatele copiilor și adulților deopotrivă.

Mandarine au un parfum delicat care le diferențiază de alte fructe din aceeași familie. Ele sunt considerate un simbol al prospețimii și sunt adesea folosite în deserturi sau băuturi aromate. În plus, conținutul lor bogat în vitamine le transformă într-un aliat al sistemului imunitar. În sezonul rece, când răcelile sunt frecvente, aceste fructe devin o soluție naturală pentru prevenție.

O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat!” E vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat!” E vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără
Recomandarea zilei

Clementinele, pe de altă parte, sunt apreciate pentru dulceața lor echilibrată și pentru textura plăcută. Ele sunt perfecte pentru cei care preferă un gust mai puțin acid, dar totuși revigorant. În plus, clementinele sunt ideale pentru decorarea platourilor festive, adăugând un strop de culoare și eleganță. Această versatilitate face clementinele indispensabile în perioada sărbătorilor.

Un aspect interesant este modul în care citricele influențează starea de spirit. Studiile arată că aromele lor proaspete pot reduce stresul și pot induce o senzație de relaxare. De aceea, uleiurile esențiale obținute din aceste fructe sunt folosite în aromaterapie. Această legătură între gust și emoție demonstrează cât de complexe sunt beneficiile lor.

Pe lângă efectele asupra sănătății și stării de spirit, citricele au un rol important în gastronomie. Ele pot transforma preparatele banale în experiențe culinare memorabile. De la sosuri pentru carne până la prăjituri sofisticate, aceste fructe adaugă un contrast plăcut între dulce și acrișor. Bucătarii profesioniști le consideră ingrediente esențiale pentru echilibrarea gusturilor.

Un alt avantaj al acestor fructe este accesibilitatea lor. În majoritatea magazinelor, găsești citrice pe tot parcursul anului, ceea ce le face o opțiune convenabilă pentru consumatori. Prețul lor este, de asemenea, atractiv, mai ales în sezonul de vârf, când oferta este abundentă. Această disponibilitate constantă le asigură un loc stabil în preferințele publicului.

Nu trebuie să uităm nici de impactul asupra sănătății orale. Consumul moderat de citrice contribuie la menținerea unei igiene dentare corespunzătoare, datorită proprietăților antibacteriene. Totuși, este recomandat să nu exagerăm, pentru a evita efectele acide asupra smalțului. Această atenție la detalii arată cât de important este echilibrul în alimentație.

În plus, citricele au un rol educativ în viața copiilor. Ele îi ajută să înțeleagă importanța alimentelor naturale și să dezvolte obiceiuri sănătoase. Gustul lor plăcut facilitează acceptarea fructelor în dieta zilnică, ceea ce este esențial pentru prevenirea problemelor de sănătate pe termen lung. Astfel, aceste fructe devin un instrument util pentru părinți.

Pe plan economic, cultivarea citricelor susține comunități întregi. În multe regiuni, aceste fructe reprezintă o sursă principală de venit, iar cererea globală continuă să crească. Această dinamică arată că citricele nu sunt doar un produs alimentar, ci și un factor important în dezvoltarea economică. Alegerea lor în consumul zilnic sprijină indirect aceste comunități.

Asadar, nu putem ignora dimensiunea ecologică. Cultivarea responsabilă a citricelor contribuie la protejarea mediului și la reducerea utilizării pesticidelor. Alegerea produselor provenite din surse sustenabile este un pas important pentru un viitor mai verde. Astfel, fiecare fruct consumat poate avea un impact pozitiv asupra planetei.

Citricele, mandarinele și clementinele nu sunt doar fructe, ci adevărate simboluri ale prospețimii și sănătății. Ele reușesc să îmbine gustul plăcut cu beneficii reale pentru organism, oferind în același timp o experiență culturală și emoțională. Fie că le consumăm simple sau integrate în rețete sofisticate, aceste fructe rămân o alegere inspirată.

Într-o lume în care opțiunile alimentare sunt tot mai variate, revenirea la simplitatea oferită de natură este o decizie inteligentă. Citricele ne amintesc că echilibrul nu este greu de atins, iar gustul autentic poate fi parte din rutina zilnică. Ele sunt dovada că sănătatea și plăcerea pot merge mână în mână!

Sursa foto: unsplash.com

Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce studii are Cătălin Măruță: „Nu mi-e rușine”! Cum și-a câștigat primii bani prezentatorul de la PRO TV
Ce studii are Cătălin Măruță: „Nu mi-e rușine”! Cum și-a câștigat primii bani prezentatorul de la PRO TV
Fanatik
Cristi Chivu a mers în redacția ziarului celebru din Italia fără să anunțe. Ce a urmat a surprins pe toată lumea
Cristi Chivu a mers în redacția ziarului celebru din Italia fără să anunțe. Ce a urmat a surprins pe toată lumea
GSP.ro
Starul din Premier League s-a ferit, însă camerele tot l-au surprins cu celebra prezentatoare TV
Starul din Premier League s-a ferit, însă camerele tot l-au surprins cu celebra prezentatoare TV
Click.ro
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fiica lui e un munte de durere
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fiica lui e un munte de durere
TV Mania
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Redactia.ro
Ilie Bolojan s-a căsătorit în secret cu iubita sa. Cum a fost dat de gol
Ilie Bolojan s-a căsătorit în secret cu iubita sa. Cum a fost dat de gol

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Tatăl lui Meghan Markle a suferit o amputație de picior. Bărbatul se află la terapie intensivă
Tatăl lui Meghan Markle a suferit o amputație de picior. Bărbatul se află la terapie intensivă
Sienna Miller va deveni mamă din nou. Actrița așteaptă al treilea copil la 44 de ani
Sienna Miller va deveni mamă din nou. Actrița așteaptă al treilea copil la 44 de ani
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Horoscop 2026. 4 zodii își rescriu destinul și o iau de la capăt! Ce beneficii mari vor avea în 2026
Horoscop 2026. 4 zodii își rescriu destinul și o iau de la capăt! Ce beneficii mari vor avea în 2026
Elle
Surpriză în showbiz! O celebră actriță și foarte apreciată de români s-a căsătorit în mare secret! Unde a avut loc nunta. Foto
Surpriză în showbiz! O celebră actriță și foarte apreciată de români s-a căsătorit în mare secret! Unde a avut loc nunta. Foto
George Clooney, declarații rare despre viața de familie și rolul de tată. Care e motivul pentru care actorul a dorit să aibă copii mai târziu în viață: „E mai ușor...”
George Clooney, declarații rare despre viața de familie și rolul de tată. Care e motivul pentru care actorul a dorit să aibă copii mai târziu în viață: „E mai ușor...”
Alina Sorescu, despre complicațiile și conflictele care au apărut în relația cu fostul ei soț, după divorț: „Fiind o situație atât de complexă, care încă nu s-a terminat…”
Alina Sorescu, despre complicațiile și conflictele care au apărut în relația cu fostul ei soț, după divorț: „Fiind o situație atât de complexă, care încă nu s-a terminat…”
DailyBusiness.ro
Cătălin Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu de faptul că a condus campania digitală a PNL în vremea în care liberalii l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok
Cătălin Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu de faptul că a condus campania digitală a PNL în vremea în care liberalii l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok
După întâlnirea SUA-Ucraina din Florida, atenția se îndreaptă asupra lui Putin
După întâlnirea SUA-Ucraina din Florida, atenția se îndreaptă asupra lui Putin
A1.ro
Exclusiv | Irina Fodor dă detalii din bucătăria Chefi la cuțite și din spatele camerelor la Asia Express. ”Prevestitoarea aventurii” dezvăluie ce jurat a ridicat cel mai mult tonul în sezonul 16 Chefi la cuțite
Exclusiv | Irina Fodor dă detalii din bucătăria Chefi la cuțite și din spatele camerelor la Asia Express. ”Prevestitoarea aventurii” dezvăluie ce jurat a ridicat cel mai mult tonul în sezonul 16 Chefi la cuțite
Horoscop săptămânal 8 - 14 decembrie 2025. O zodie e pedepsită de astre. E cea mai grea perioadă din an. Viața ei se schimbă radical de la o zi la alta
Horoscop săptămânal 8 - 14 decembrie 2025. O zodie e pedepsită de astre. E cea mai grea perioadă din an. Viața ei se schimbă radical de la o zi la alta
Cum arată Oana Roman nemachiată și fără filtre: „Merg la tratament cosmetic de câteva ori pe an”
Cum arată Oana Roman nemachiată și fără filtre: „Merg la tratament cosmetic de câteva ori pe an”
Cătălin Măruță, de la avocat și DJ la prezentator de televiziune. Povestea necunoscută a vedetei Pro TV: „Am fost sărac și nu mi-e rușine să zic”
Cătălin Măruță, de la avocat și DJ la prezentator de televiziune. Povestea necunoscută a vedetei Pro TV: „Am fost sărac și nu mi-e rușine să zic”
Mirela Oprișor este în doliu. Tatăl actriței a murit. "Sper să-ți găsești liniștea alături de fratele meu!"
Mirela Oprișor este în doliu. Tatăl actriței a murit. "Sper să-ți găsești liniștea alături de fratele meu!"
Observator News
Au cumpărat un conac italian dărăpănat cu 140.000€ fără să-l vadă înainte. Surpriza de la prima vizită
Au cumpărat un conac italian dărăpănat cu 140.000€ fără să-l vadă înainte. Surpriza de la prima vizită
Libertatea pentru Femei
Din nou doliu în presă! Fiul marilor noștri actori a murit în puterea vârstei! Atât de tânăr! Și-a lăsat soția și fiul pe pământ și a plecat în cer, la dragii lui părinți
Din nou doliu în presă! Fiul marilor noștri actori a murit în puterea vârstei! Atât de tânăr! Și-a lăsat soția și fiul pe pământ și a plecat în cer, la dragii lui părinți
Văduva și copiii lui Artan, mângâiați de colegii regretatului artist. Cum a apărut Adrian Despot la priveghi. Ținuta lui a întors toate privirile!
Văduva și copiii lui Artan, mângâiați de colegii regretatului artist. Cum a apărut Adrian Despot la priveghi. Ținuta lui a întors toate privirile!
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Viva.ro
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Ilie Bolojan s-a căsătorit în secret cu iubita sa. Cum a fost dat de gol
Ilie Bolojan s-a căsătorit în secret cu iubita sa. Cum a fost dat de gol
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Condimentul-minune cu beneficii uriașe pentru creier, inimă și longevitate. Medic: „E cel mai puternic remediu natural din lume”
Condimentul-minune cu beneficii uriașe pentru creier, inimă și longevitate. Medic: „E cel mai puternic remediu natural din lume”
Trei zodii care își schimbă radical viața înainte de finalul anului
Trei zodii care își schimbă radical viața înainte de finalul anului
Un medic cardiolog avertizează: colesterolul foarte mare la tineri este ignorat. „Ce nu rezolvi la 30, vei trata cu stent la 55”
Un medic cardiolog avertizează: colesterolul foarte mare la tineri este ignorat. „Ce nu rezolvi la 30, vei trata cu stent la 55”
Un bărbat de 47 de ani, fără boli cunoscute, a murit brusc la câteva ore după ce a mâncat un hamburger. Ce au descoperit medicii
Un bărbat de 47 de ani, fără boli cunoscute, a murit brusc la câteva ore după ce a mâncat un hamburger. Ce au descoperit medicii
TV Mania
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Kate Middleton, apariție desprinsă din basme la Palatul Windsor: tiara rară și vedetele invitate la petrecerea regală
Kate Middleton, apariție desprinsă din basme la Palatul Windsor: tiara rară și vedetele invitate la petrecerea regală
Alina Pușcaș spune „nu” reality show-urilor Antena 1. Motivul pentru care nu participă la Survivor sau Asia Express
Alina Pușcaș spune „nu” reality show-urilor Antena 1. Motivul pentru care nu participă la Survivor sau Asia Express
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton