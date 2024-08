Andrei Niculae și Elena Cernea fac echipă în această toamnă la Virgin Radio Breakfast

Noul sezon Virgin Radio Breakfast vine cu super surprize pentru ascultători. Începând din 26 august, Andrei Niculae joacă la dublu alături de Elena Cernea, cea mai fresh și cool voce din FM-ul românesc!

Dupa ce a cucerit telespectatorii cu prezența ei remarcabilă în serialele ‘Adela” și Lia-Soția soțului meu, Elena Cernea se întoarce la pasiunea ei pentru radio și se alătură celei mai efervescente echipe. Absolventă a Facultății de Jurmalism și Științele Comunicării, Elena a făcut parte din mai multe proiecte radio în Republica Moldova și abia așteaptă să fie coechipiera lui Andrei Niculae, matinalul record al radioului românesc.

“Sunt foarte fericită să fac parte din această echipă minunată. Cu Andrei am avut chimie din start, de când am dat proba și simt ca ne-am potrivit de minune, de parcă eram în formula asta de când ne știm. Sunt extrem de entuziasmată de ce urmează și sper să transmit această energie și dincolo de microfon, iar ascultătorii noștri să se bucure de un Breakfast pe cinste.”, declară Elena.

Si Andrei e entuziasmat de noul tandem și e convins că împreuna cu Elena diminețile vor fi pline de energia marca Virgin Radio Breakfast.

“Pe Elena o cunosc încă de când a trecut Prutul și știu că este extrem de muncitoare și genul de om care își depășește limitele constant. Am dat o probă cu de ea, să vedem cam cum ar suna emisiunea din toamnă și atât vă zic: o să vă fie tare dragă! Am simțit că jucăm în aceeași ligă, am făcut echipă bună încă din primele minute.

Sezonul 4 de Virgin Radio Breakfast vine așadar, cu o nouă formulă, care o să vă facă diminețile mai frumoase, o să vă distreze cu cele mai tari jocuri din FM și o să vă pună în cană energie direct prin undele radio. So, let’s get ready to rumble!”, a declarat Andrei.

Andrei Niculae e omul record când vine vorba de numărul de ore petrecute ON AIR și de incredibilul număr de invitați care i-au trecut pragul la “Maratonul lui Niculae”, program demn de Cartea Recordurilor pe care-l vom reauzi din toamnă la Virgin Radio sub umbrela All Stars Marathon.

Totodată, alături de cei doi matinali, se întoarce și toată echipa Virgin Radio România la butoane și microfoane: Oana Tache e campioana undelor de la 10 la 13 de luni până vineri la Tic Talk, Valeriu Șerban te ține pe beat de la 13 la 16, Silviu Andrei face show de la 16 la 19, Alina Chinie te ține de vorbă de la 19 la 21, în timp ce Andrei Mușat e responsabil cu Urban Chart iar, Cristi Stanciu îti aduce hiturile la Virgin Radio HOT 30.

Va fi o toamnă plină de adrenalină, hituri, invitați, premii și surprize demne de un adevărat Maraton Al Starurilor din FM.

Urmărește-ne pe Google News