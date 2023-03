Am testat HYDRAMATIC, primul ruj mat din lume cu nucleu hidratant, lansat de AVON

Deși nu obișnuiesc să mă machiez în fiecare zi, trebuie să recunosc că rujurile mate sunt preferatele mele. Poate tocmai pentru că mă machiez destul de rar, prefer rujurile mate pentru că sunt mai rezistente și mai pigmentate. Ce nu îmi place însă la ele este că, de cele mai multe ori, usucă foarte rău buzele. Așa că atunci când am auzit de lansarea HYDRAMATIC, primul ruj mat din lume cu efect de hidratare, bazat pe un nucleu de acid hialuronic, am știut că trebuie să-l încerc.

Ce vor femeile de la un ruj – nuanțe intense, finish mat și hidratare

În 2020, AVON a întrebat 9000 de femei din întreaga lume cum și-ar dori să fie rujul perfect. Răspunsul: „Un ruj mat, cu o culoare îndrăzneață, care oferă, în același timp, și hidratare”. Provocarea a fost acceptată de experții brand-ului care, împreună cu o echipă de oameni de știință, au creat primul ruj mat din lume cu nucleu hidratant de acid hialuronic.

HYDRAMATIC este un ruj mat revoluționar, care conține un nucleu bazat pe ingrediente de îngrijire a pielii – acid hialuronic și glicerină – și un înveliș mat, intens pigmentat.

L-am testat pe parcursul unei zile și trebuie să recunosc că m-a impresionat.

Am ales HYDRAMATIC în nuanța Hydra Mauve și l-am aplicat la 8,30, într-o dimineață în care aveam programare la stomatolog.

Obișnuiesc să mă machiez în special în zilele în care nu mă simt grozav, tocmai pentru că asta îmi dă o stare de spirit mai bună, îmi ridică puțin moralul, iar o dimineață rece și noroasă de februarie, în care aveam și programare la stomatolog, a întrunit toate cerințele.

Două ore mai târziu, rujul încă rezista. Am fost surprinsă să văd asta în oglindă, când am ajuns înapoi acasă, pentru că nu m-aș fi așteptat. Dar și mai surprisă am fost când am remarcat că nu s-a întins deloc, în ciuda intervenției medicului.

În următoarele ore am mâncat, am băut un cappuccino, iar HYDRAMATIC a rămas pe buzele mele, cu toate că nuanța nu mai era la fel de intensă. După ora prânzului, trebuie să recunosc că am reaplicat rujul pentru că simțeam nevoia de puțină hidratare. Cel de-al doilea strat a rezistat cu brio până seara, cu toate că între timp am mâncat și un măr.

În plus, am remarcat că este și rezistent la transfer, mai ales când am băut dintr-un pahar cu un pai alb, din hârtie, iar urma rămasă pe pai era foarte puțin sesizabilă.

Ținând cont de prețul HYDRAMATIC, 35,99 lei, sunt de părere că rujul merită toți banii. Este rezistent, oferă fix ceea ce promite, adică hidratare și finish mat, și este accesibil, indiferent de buget.

HYDRAMATIC este disponibil în 15 nuanțe și poate comandat online de pe avon.ro