Alessandro Safina, tenorul italian care a cucerit lumea, vine la București 

Actualizat 26.03.2026, 15:41

Alessandro Safina este unul dintre cei mai cunoscuți tenori italieni contemporani, apreciat pentru vocea sa puternică și pentru stilul său muzical special care combină opera clasică și elemente de muzică pop. De-a lungul carierei sale, artistul a reușit să aducă muzica lirică mai aproape de publicul larg, creând un stil crossover accesibil și emoționant. El a cântat pe numeroase scene importante ale lumii, iar interpretările lui romantice și dramatice au impresionat milioane de ascultători. 

Alessandro Safina s-a născut pe 14 octombrie 1963 în orașul Siena din Italia. Încă din copilărie a fost atras de muzică, iar familia lui i-a susținut pasiunea pentru cântat. La doar nouă ani a început să viseze la o carieră în operă, fascinat de marile voci ale muzicii clasice.

Pentru a-și dezvolta talentul, tenorul a urmat cursurile Conservatorului „Luigi Cherubini” din Florența, una dintre cele mai importante instituții muzicale din Italia. Aici a studiat tehnica vocală clasică și repertoriul operatic. Profesorii săi au remarcat rapid calitatea vocii sale și potențialul artistic pe care îl avea.

În perioada adolescenței, Alessandro Safina a fost influențat și de muzica modernă, ascultând artiști pop și rock. Această combinație de influențe clasice și contemporane avea să definească mai târziu stilul său artistic. 

Alessandro Safina va susține un concert extraordinar la Sala Palatului 

Pe 26 aprilie 2026, Sala Palatului din București devine locul de întâlnire ai iubitorilor de frumos, deoarece Alessandro Safina va susține un concert extraordinar alături de orchestra simfonică. Biletele sunt, încă, disponibile online. 

Alessandro Safina a acordat, la Dubai, un interviu jurnalistei Cristina Manea: 

„Cum este să fii Alessandro Safina?

Un dezastru! Cu mine însumi sunt un dezastru, cu ceilalți oameni sunt în regulă!

Tu glumești prea mult!

Nu, este adevărat! Viața mea este foarte simplă. Acum suntem, aici, în acest loc minunat. Îmi place să vin aici pentru relaxare, să studiez. Îmi place Dubai, este sigur din mai multe privințe. Nu pentru petreceri sau ceva de genul… Acum suntem într-o locație exclusivistă și luxoasă, dar este o parte a Dubaiului. Viața mea este foarte normală, aproape normală. 

Îmi plac oamenii simpli! Încerc să fiu eu însumi, asta e, poate de-asta sunt simplu!” a menționat, Alessandro Safina, despre viața lui. 

Popularitatea internațională a tenorului a crescut spectaculos odată cu lansarea piesei „Luna”, o melodie care a devenit un adevărat fenomen global. Succesul acestui cântec a fost amplificat atunci când a fost inclusă pe coloana sonoră a celebrei telenovele braziliene „Clona”, serial urmărit de milioane de telespectatori. Astfel, Alessandro Safina a devenit un nume recunoscut nu doar în lumea operei, ci și în cultura pop internațională. 

După finalizarea studiilor, Alessandro Safina a început să cânte pe scenele de operă din Italia și din Europa. A interpretat roluri importante în opere celebre precum „La Bohème” de Giacomo Puccini, „Tosca”, „Rigoletto” de Giuseppe Verdi sau „Elixirul dragostei” de Gaetano Donizetti.

Vocea sa dramatică și expresivă l-a ajutat să se remarce rapid în lumea operei. Criticii au apreciat intensitatea interpretărilor sale și capacitatea de a transmite emoție prin fiecare rol.

Cu toate acestea, Alessandro Safina a simțit că își dorește să exploreze și alte direcții muzicale. Inspirat de artiști care experimentau stiluri noi, tenorul italian a început să combine tehnica vocală operatică și cu muzica pop. Astfel s-a născut stilul său crossover, care i-a adus o popularitate mult mai mare. 

De-a lungul carierei sale, Alessandro Safina a cântat alături de artiști renumiți precum: Andrea Bocelli, José Carreras, Elton John și Sarah Brightman. 

De asemenea, el a contribuit la coloana sonoră a filmului „Moulin Rouge!”, interpretând piesa „Your Song”.

De-a lungul carierei sale, Alessandro Safina a susținut concerte în numeroase țări din Europa, Asia și America. Unul dintre cele mai importante spectacole ale sale a avut loc în anul 2001 în amfiteatrul antic Teatro Greco din Taormina, Sicilia. Concertul a fost înregistrat și difuzat internațional, contribuind la consolidarea reputației sale.

Tenorul italian a fost invitat să cânte la evenimente prestigioase și a colaborat cu artiști cunoscuți din lumea muzicii clasice și pop. Printre scenele pe care a urcat se numără săli de concert renumite, festivaluri internaționale și spectacole organizate pentru personalități importante ale lumii. 

În cadrul acestor concerte, repertoriul său include atât arii clasice, dar și piese romantice crossover, ceea ce îi permite să creeze o legătură specială cu publicul. Spectacolele lui sunt cunoscute pentru atmosfera emoționantă și pentru interpretările intense. 

Piesa „Luna” este fără îndoială cea mai cunoscută melodie a lui Alessandro Safina. Lansată la sfârșitul anilor ’90, balada combină orchestrația amplă cu vocea puternică a tenorului, creând un efect dramatic și romantic.

Melodia a devenit rapid populară în Europa și în alte regiuni ale lumii. În unele țări a ajuns în topurile muzicale și a fost difuzată frecvent la radio și televiziune. Vocea lui Alessandro Safina și tema romantică a piesei au transformat „Luna” într-o melodie memorabilă pentru public.

Succesul acestei piese a deschis ușa către o carieră internațională și a consolidat stilul crossover pe care artistul îl promova. 

Popularitatea melodiei „Luna” a crescut și mai mult după apariția sa în telenovela braziliană „Clona”, care a fost extrem de populară la începutul anilor 2000 și a fost difuzată în numeroase țări.

În cadrul serialului, melodia lui Alessandro Safina a fost asociată cu momente romantice și emoționale, ceea ce a făcut ca publicul să o recunoască imediat. Apariția piesei în „Clona” a contribuit la răspândirea muzicii sale în America Latină, Europa de Est și alte regiuni.

Pentru mulți telespectatori, „Luna” a devenit una dintre cele mai memorabile melodii ale serialului. Astfel, Alessandro Safina a câștigat un public nou, format nu doar din iubitori de operă, ci și din spectatori ai serialului. 

Povestea super-hitului „Luna”, direct de la Alessandro Safina 

„Povestea este din anul 1999, atunci când am primit o prezentare a proiectului muzical de la dragul meu prieten, muzicianul italian Romano Musumarra, era o melodie foarte frumoasă pe acea prezentare. Eram la Palermo, cântam la Operă, o operă rusească de Ceaikovski, dar mi-a plăcut nespus acel proiect. Așadar, am arătat fostei mele iubite, fostei mele soții, unor prieteni… Şi toți au spus: `Nu, Alessandro, tu ești tenor, nu poți să cânți o melodie așa!`. 

Când am terminat ultimul spectacol din Palermo, în următoarea dimineață am zburat la Roma și m-am întâlnit cu Romano. Am înregistrat melodia, iar compania unde am înregistrat a fost încântată de acel proiect, așadar l-au pus pe Romano să mai facem câteva melodii, iar una dintre acele melodii a fost „Luna”. Am ales-o, nu știu dacă era cea mai frumoasă, poate nu era cea mai frumoasă, dar avea cea mai mare personalitate; e diferită, e originală, este o rugăciune către lună.

Când am auzit-o pentru prima dată, conduceam pe autostradă, îmi amintesc, și am fost foarte fericit, și m-am îndrăgostit de ea din primul moment. 

A fost o experiență deosebită! Această experiență mi-a schimbat foarte mult cariera. După aceea am mai cântat de câteva ori la teatre și la Operă, dar nu pentru mult timp. Sincer să fiu, îmi place mai mult ce fac acum. Fac ceva din proprie inițiativă, nu trebuie să urmez oameni pe care nu-i plac. Așa prefer! 

Experiența din telenovela „Clona” a fost amuzantă pentru că eram acolo pentru promovarea melodiei „Luna”, în Brazilia, era de succes. Iar producătorul telenovelei „Clona” m-a sunat: `Alessandro, vrei să joci?`

Iar eu i-am zis: `Nu sunt actor!`

Iar el a zis: `Trebuie să fii tu însuți!`

Și am zis: `Ok!`

Eram în studio. În Brazilia oamenii sunt foarte drăguți, iar atmosfera este ca și cum toată lumea este mereu fericită. Și așa am acceptat să joc. Am jucat și a fost foarte bine! Jur că niciodată nu am văzut telenovela Clona. A fost de succes! A fost difuzata în Italia, dar a fost difuzată și într-o mulțime de alte țări, peste douăzeci chiar. Oamenii încă și-o amintesc, asta înseamnă că a fost frumoasă. Eu nu știu povestea!” a declarat, Alessandro Safina. 

Alessandro Safina rămâne unul dintre cei mai apreciați tenori italieni ai generației sale. Prin talentul său și prin dorința de a experimenta stiluri muzicale diferite, el a reușit să creeze un pod între opera clasică și muzica modernă. 

Succesul piesei „Luna” și impactul său în cultura pop demonstrează că muzica lirică poate ajunge la un public larg atunci când este prezentată într-o formă accesibilă și emoționantă. Prin concertele și interpretările sale, tenorul italian continuă să inspire publicul din întreaga lume, iar pe 26 aprilie 2026 va susține un concert extraordinar în România, la Sala Palatului din București, alături de orchestra simfonică. Biletele sunt, încă, disponibile online. 

„În aceea perioadă trebuie să cânt la București, la Belgrad, la Sofia, după la Beirut. Toate orașele sunt importante, dar Bucureștiul este o parte din sufletul meu. 

Îmi place foarte mult Bucureștiul! Am locuit acolo cam cinci ani, chiar mai mult de cinci ani și este un oraș pe care îl iubesc. 

Ce pot spune despre București?! Este un oraș foarte important pentru mine. Orașele importante pentru mine sunt Siena, Firenze este cel mai important, Padova și București. 

La București mi-am petrecut o parte din viața mea și îmi place foarte mult. Îmi plac foarte mult orașul și oamenii. Am o amintire plăcută. Să fiu din nou la Sala Palatului, pentru mine, de fiecare dată reprezintă o mare emoție. 

Ce îți place să mănânci când vii în România?

De toate, este o mâncare bună, un pic diferită de cea italiană. Îmi plac mult zacusca, sarmalele, brânza, mai multe. Este bună și sănătoasă mâncarea românească.” a spus Alessandro Safina. 

„Am locuit la București și este minunat. Dar, sincer, amintire frumoasă, deși nu am fost de multe ori, îmi place foarte mult Clujul.

Cluj îmi place foarte mult! Iar așezarea Clujului nu este atât de diferită de locul meu natal. Eu m-am născut la Toscana, iar Transilvania se aseamănă un pic. Oamenii sunt foarte drăguți. Îmi place mult! Este un oraș frumos!

Poți să spui ceva pentru fanii tăi din România?

Vă aștept pe 26 aprilie la București, la Sala Palatului cu mare plăcere!” a încheiat tenorul italian Alessandro Safina. 

