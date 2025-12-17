  MENIU  
Home > Advertorial > Alegeri cu stil pentru un Crăciun unic: mergi la sigur cu coșuri cadou sofisticate și băuturi rafinate de la FineStore!

Alegeri cu stil pentru un Crăciun unic: mergi la sigur cu coșuri cadou sofisticate și băuturi rafinate de la FineStore!

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 17.12.2025, 14:13

Cu cât se apropie sărbătorile, cu atât presiunea e mai mare. Nu mai vrei daruri care să fie doar OK, ci vrei să oferi ceva care contează și se savurează. FineStore te ajută să ieși din blocajul acela specific lunii decembrie. 

Mii de produse, de la băuturi deosebite, la coșuri cadou și ediții limitate, au prețuri atât de speciale, încât o să începi să crezi din nou în Moș Crăciun. Pentru că doar el, chiar și fără să îi scrii, știe cât de mult îți dorești să faci cadouri extraordinare, fără să-ți destabilizezi bugetul pentru câteva luni bune.

FineStore e sursa ta de inspirație pentru cadouri personalizate

Ai lăsat iar darurile pe ultima sută de metri și simți că zilele intră în sac? Înseamnă că nu ai văzut încă oferta Red Christmas de la FineStore. Vin de la cei mai renumiți producători, whisky pentru oameni cu caracter puternic, tequila vibrantă sunt idei perfecte de cadouri altfel pentru Crăciun. 

„S-a întâmplat o chestie. Informația este de la doamna Stănoiu”. Monica Tatoiu, dezvăluire neașteptată despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu. Ce a povestit afacerista. „Vor cădea mai multe capete”
„S-a întâmplat o chestie. Informația este de la doamna Stănoiu”. Monica Tatoiu, dezvăluire neașteptată despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu. Ce a povestit afacerista. „Vor cădea mai multe capete”
Recomandarea zilei

Vrei să impresionezi cu adevărat pe cineva? O şampanie Moet cu perlaj fin şi arome sofisticate e o alegere deosebită. Cauți idei inedite de cadouri bărbați? Mergi la sigur cu un coniac Frapin cu prestanţă, ideal pentru domni care apreciază tradiţia şi eleganţa, sau cu un rom Flor de Cana cu note profunde. Nu ai cum să dai greș nici cu un „clasic” whisky Jack Daniels sau Jameson, ca să nu mai vorbim despre Kamiki, despre tequila Clase Azul de colecție sau despre vodka Grey Goose.

Pentru femei cu personalitate aparte, un lichior Mozart cu textură catifelată și arome deosebite sau un gin Amuerte perfect pentru mixuri premium pot fi acele cadouri care dau gust zilelor de sărbătoare. Vin, vodka, gin, lichior, tequila, șampanie, coniac, băuturi tradiționale – toate au în această perioadă prețuri care chiar merită luate în calcul, fie că le pui sub brad, fie că le așezi pe masa de sărbători. Trebuie doar să profiți cât mai curând de ocazie, pentru că cererea e uriașă, iar stocurile sunt limitate.

Marius Calotă rupe tăcerea!! „Este falsă informația conform căreia subsemnatul aș fi insistat asupra externării din spital a doamnei Rodica Stănoiu”. Ce a dezvăluit despre relația lor
Marius Calotă rupe tăcerea!! „Este falsă informația conform căreia subsemnatul aș fi insistat asupra externării din spital a doamnei Rodica Stănoiu”. Ce a dezvăluit despre relația lor
Recomandarea zilei

Alege coșuri cadou deosebite de la FineStore pentru oameni speciali!

Ți se pare că o simplă sticlă de băutură, oricât de rafinată, nu e suficientă pentru a-ți arăta prețuirea? FineStore a pregătit peste 120 de modele de coșuri cadou superbe, dar și seturi cadou cu băuturi geniale și pahare dedicate. 

Elegante, bogate și ambalate manual, coșurile cadou au o mare calitate: te provoacă să le desfaci imediat și să le savurezi! Cu băuturi de top, ciocolată fină, biscuiți și alte delicii de sezon, cu cafea sau ceaiuri premium și accesorii festive, un singur coș poate satisface o paletă largă de gusturi, chiar și când „țintești” o familie întreagă. 

Prin urmare, dacă nu știai ce să le dăruiești părinților sau nașilor de sărbători ori celor mai buni prieteni atunci când le treci pragul, problema e rezolvată!

Profită de ofertele de sărbători de la FineStore!

Când alegi să faci cadouri de la FineStore oamenilor dragi, nu riști nicio secundă să pară că le-ai luat ceva în grabă sau doar din complezență.

Comanzi totul online, cu doar câteva clickuri, și ai scăpat de grija orelor pierdute prin magazine, privind la rafturi și vitrine care parcă arată toate la fel în această perioadă. Tu pui produsele în coș, plătești, și FineStore se ocupă de restul. Livrarea se face rapid și în siguranță în orice colț al țării, iar – dacă ești în București sau Ilfov – poți chiar să ridici produsele în aceeași zi, direct din Depozitul FineStore, de aproape 10.000 de metri pătrați! Atât e de simplu totul! 

Poate preferi să vezi cu ochii tăi cadourile pentru cei dragi înainte să le cumperi? Notează două adrese: Bd. Aerogării 2-8 și Șos. Virtuții 56E. În orice magazin FineStore ai merge, acolo te așteaptă nu doar o selecție impresionantă de produse, ci și profesioniști gata să te ajute cu sfaturi și idei pentru cele mai inspirate alegeri. În plus, dacă te abonezi și la newsletter, ai șansa să beneficiezi printre primii de extrareduceri de sezon, pentru că FineStore pur și simplu nu poate rezista tentației de a face mereu surprize clienților fideli.

Profită acum de ocazia de neratat. FineStore te ajută să faci cele mai inspirate cadouri, la cele mai bune prețuri!

Sursa foto: finestore.ro

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate despre viața personală a Rodicăi Stănoiu. "După ce i-a murit soțul, imediat l-a găsit pe acest domn!"
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate despre viața personală a Rodicăi Stănoiu. "După ce i-a murit soțul, imediat l-a găsit pe acest domn!"
Joe Ely, figura emblematică a muzicii country progresive, a murit la 78 de ani
Joe Ely, figura emblematică a muzicii country progresive, a murit la 78 de ani
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Narcisa Suciu, despre cum a ajuns să fie amantă și să aibă un copil cu un bărbat însurat: “Când ești domnișoară...”. Cum a reacționat soția bărbatului când a aflat
Narcisa Suciu, despre cum a ajuns să fie amantă și să aibă un copil cu un bărbat însurat: “Când ești domnișoară...”. Cum a reacționat soția bărbatului când a aflat
Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a răbufnit în mediul online: “Nu mai pot cu subiectul ăsta! De atâția ani, m-am și săturat”. Prin ce trece tânăra
Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a răbufnit în mediul online: “Nu mai pot cu subiectul ăsta! De atâția ani, m-am și săturat”. Prin ce trece tânăra
Elle
Eric, fiul lui Andrei Aradits, confesiuni rare despre relația cu tatăl său după divorțul acestuia: „Știu că pare o lipsă de respect, dar…”
Eric, fiul lui Andrei Aradits, confesiuni rare despre relația cu tatăl său după divorțul acestuia: „Știu că pare o lipsă de respect, dar…”
Anca Serea, dezvăluiri picante despre relația cu soțul ei, Adrian Sînă, după 10 ani de căsătorie: „E normal să mai plecăm și la hotel”
Anca Serea, dezvăluiri picante despre relația cu soțul ei, Adrian Sînă, după 10 ani de căsătorie: „E normal să mai plecăm și la hotel”
Noi detalii cutremurătoare despre moartea celebrului regizor Rob Reiner si a soției sale. Fiul lor a fost arestat, acuzat că și-a ucis părinții
Noi detalii cutremurătoare despre moartea celebrului regizor Rob Reiner si a soției sale. Fiul lor a fost arestat, acuzat că și-a ucis părinții
DailyBusiness.ro
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
A1.ro
Olga Barcari iubește din nou după despărțirea de Cătălin Bordea. Ce a dezvăluit despre noua relație
Olga Barcari iubește din nou după despărțirea de Cătălin Bordea. Ce a dezvăluit despre noua relație
Ce a pățit Gabriela Cristea după concertul Ricky Martin. Vedeta și-a îngrijorat fanii: „E o mare încălcare a dreptului meu la sănătate”
Ce a pățit Gabriela Cristea după concertul Ricky Martin. Vedeta și-a îngrijorat fanii: „E o mare încălcare a dreptului meu la sănătate”
Viorica de la Clejani, replică pentru cei care i-au criticat copiii: „Eu conștientizez”
Viorica de la Clejani, replică pentru cei care i-au criticat copiii: „Eu conștientizez”
Drama prin care a trecut Roxana Blagu. Finul ei a murit chiar în ziua în care artista își sărbătorea ziua de naștere: „Nu am spus nimănui, ca să nu stric petrecerea”
Drama prin care a trecut Roxana Blagu. Finul ei a murit chiar în ziua în care artista își sărbătorea ziua de naștere: „Nu am spus nimănui, ca să nu stric petrecerea”
Roxana Nemeș a renunțat la ideea de bone pentru gemeni: „Nu vreau să mai aud”. Ce experiențe a avut
Roxana Nemeș a renunțat la ideea de bone pentru gemeni: „Nu vreau să mai aud”. Ce experiențe a avut
Observator News
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete
Libertatea pentru Femei
E viralul momentului! Ce se vede, de fapt, în filmarea cu Rodica Stănoiu și soțul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportă cu ea! Detaliul care a aprins internetul
E viralul momentului! Ce se vede, de fapt, în filmarea cu Rodica Stănoiu și soțul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportă cu ea! Detaliul care a aprins internetul
Cuvântul genial, dar interzis, pronunțat de Tudor Chirilă la PRO TV, în live-ul de la Vocea României! Bartoș și Smiley au rămas mască! Mesajul codificat care a aruncat Internetul în aer.
Cuvântul genial, dar interzis, pronunțat de Tudor Chirilă la PRO TV, în live-ul de la Vocea României! Bartoș și Smiley au rămas mască! Mesajul codificat care a aruncat Internetul în aer.
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Viva.ro
Au existat multe zvonuri, dar s-a aflat tot adevărul. Cine este, de fapt, proaspăta soție a lui Ilie Bolojan și cu ce se ocupă, cu adevărat. Ce a ieșit abia acum la iveală
Au existat multe zvonuri, dar s-a aflat tot adevărul. Cine este, de fapt, proaspăta soție a lui Ilie Bolojan și cu ce se ocupă, cu adevărat. Ce a ieșit abia acum la iveală
Gestul făcut de soțul Rodicăi Stănoiu, în mijlocul scandalului, la cimitir când fosta ministră a fost deshumată. Jurnaliștii au rămas fără replică când i-au auzit răspunsul la întrebarea ce stă pe buzele tuturor. Ce a spus în premieră
Gestul făcut de soțul Rodicăi Stănoiu, în mijlocul scandalului, la cimitir când fosta ministră a fost deshumată. Jurnaliștii au rămas fără replică când i-au auzit răspunsul la întrebarea ce stă pe buzele tuturor. Ce a spus în premieră
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Scene incredibile LA MORGĂ. &quot;Puișorul&quot; Rodicăi Stănoiu nu a fost lăsat să ridice trupul de la INML. MOTIVUL
Scene incredibile LA MORGĂ. &quot;Puișorul&quot; Rodicăi Stănoiu nu a fost lăsat să ridice trupul de la INML. MOTIVUL
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Lovitură dată de Bolojan persoanelor cu handicap: „Mi se pare normal ca fiecare să contribuie”
Lovitură dată de Bolojan persoanelor cu handicap: „Mi se pare normal ca fiecare să contribuie”
„Christmas Blues” – de ce pentru unele persoanele sărbătorile sunt triste și o povară emoțională?
„Christmas Blues” – de ce pentru unele persoanele sărbătorile sunt triste și o povară emoțională?
Arterele pot fi 70% blocate chiar dacă te simți „perfect sănătos”. Iată 5 semne ascunse pe care nu trebuie să le ignori niciodată!
Arterele pot fi 70% blocate chiar dacă te simți „perfect sănătos”. Iată 5 semne ascunse pe care nu trebuie să le ignori niciodată!
7 PONTURI pentru a depozita resturile alimentare în siguranță. Este sau nu periculoasă folia de aluminiu?
7 PONTURI pentru a depozita resturile alimentare în siguranță. Este sau nu periculoasă folia de aluminiu?
TV Mania
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Cu ce se ocupă astăzi puștiul din „Singur Acasă 3”. De ce Alex D. Linz a renunțat definitiv la actorie
Cu ce se ocupă astăzi puștiul din „Singur Acasă 3”. De ce Alex D. Linz a renunțat definitiv la actorie
Veste șocantă pentru fani! Actrița din „Fiicele lui McLeod” a murit la doar 45 de ani. Familia a confirmat decesul și a vorbit despre lupta ei cu o boală cronică
Veste șocantă pentru fani! Actrița din „Fiicele lui McLeod” a murit la doar 45 de ani. Familia a confirmat decesul și a vorbit despre lupta ei cu o boală cronică
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton