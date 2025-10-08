  MENIU  
Ai pleoape căzute? Află cum te ajută blefaroplastia superioară

Unul dintre primele elemente care se observă atunci când vezi o persoană pentru prima dată sunt ochii. În contextul în care aspectul exterior are un impact atât de mare, tot mai multe persoane aleg să își îmbunătățească aspectul ochilor prin blefaroplastie. Cauți o clinică de blefaroplastie în București? Citește în continuare și descoperă la ce trebuie să fii atent. 

Ce este blefaroplastia superioară?

Aceasta este o intervenție chirurgicală care se face în scop funcțional și estetic la nivelul ochilor. Prin aceasta se va îndepărta excesul de piele și grăsime de la nivelul pleoapelor superioare.

Ce efect are această intervenție chirurgicală?

Când vine vorba despre intervenția de blefaroplastie superioara, rezultatele sunt următoarele: 

  • Îmbunătățirea din punct de vedere estetic, prin conturarea ochilor, care oferă un aspect vizibil mai tânăr și mai odihnit al ochiului, 
  • Îmbunătățirea din punct de vedere funcțional, prin corectarea pleoapelor lăsate, care pot să afecteze câmpul vizual.    
Această procedură se realizează doar într-o clinica blefaroplastie Bucuresti sau din alt oraș, dar care este specializată pe astfel de intervenții. 

Când este recomandată blefaroplastia superioară?

De multe ori, factorii estetici sunt principalele motive, pentru care o persoană dorește o astfel de intervenție, dar mai sunt și alte situații care îi determină pe pacienți să opteze pentru o astfel de intervenție, după cum urmează: 

  • Excesul de piele de la nivelul pleoapelor superioare,
  • Aspectul obosit al ochilor, chiar și după odihnă,
  • Dificultățile întâmpinate în timpul machiajului, din cauza pleoapei căzute,
  • Afectarea câmpului vizual,
  • Dorința de a păstra aspectul tânăr. 

Dacă simți că ți se potrivește una dintre situațiile de mai sus, o consultație la o clinică de blefaroplastie în București te va ajuta să iei decizia care să te avantajeze.

Cum are loc o intervenție de blefaroplastie superioară?

  1. Consultație inițială – medicul chirurg va analiza exact pleoapele și vei putea să discuți detaliile, 
  2. Planul personalizat – se stabilește planul de intervenție potrivit cu situația ta,
  3. Intervenția – durează undeva la 45-60 de minute o astfel de intervenție și se va realiza cu anestezie locală sau generală, după cum consideră medicul și îți dorești și tu,
  4. Recuperare – depinde de la pacient la pacient, dar echimozele dispar în decurs de două săptămâni.

La o clinică cu experiență, medicii vor ști exact cum să trateze problema și întreaga intervenție, pentru ca tu să fii în siguranță și să te bucuri de rezultatul dorit.

Ce avantaje are blefaroplastia superioară?

Pacienții aleg această intervenție, deoarece își doresc să aibă parte de următoarele beneficii:

  • Eliminarea excesului de piele și grăsime de la nivelul pleoapelor,
  • Aspect facial mai tânăr și mai luminos, 
  • Reducerea semnelor de oboseală din jurul ochilor,
  • Câmp vizual mărit,
  • Rezultate de lungă durată,
  • Recuperare rapidă. 

Ce riscuri și contraindicații prezintă o astfel de intervenție 

Blefaroplastia superioară este considerată o procedură sigură, dar fiind vorba totuși de o intervenție chirurgicală, există și riscuri. De aceea, când cauți o clinică unde să ai parte de intervenția de blefaroplastie superioară, verifică recenziile, caută să vezi rezultate și cere părerea persoanelor apropiate, care au efectuat deja intervenția.

Ce contraindicații sunt prevăzute: 

  • Unele afecțiuni de la nivelul ochilor, 
  • Tulburări de coagulare, 
  • Boli sistemice decompensate. 

Cum alegi o clinică de blefaroplastie în București?

Verifici următoarele aspecte:

  • Personal calificat,
  • Metode chirurgicale moderne,
  • Igienă riguroasă,
  • Costuri clare discutate de la început. 

Nu lăsa sănătatea ochilor tăi pe mâna oricui, ci investește timp pentru a alege o clinică de blefaroplastie superioară de încredere!

