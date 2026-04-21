Ai nevoie de operație pentru sindromul de tunel carpian? 5 semne de alarmă

Te trezești noaptea cu furnicături în degete? Îți amorțește mâna când ții telefonul sau volanul? Scapi obiecte din mână fără să îți explici exact de ce? Aceste manifestări sunt cauzate frecvent de sindromul de tunel carpian, o afecțiune produsă prin comprimarea nervului median la nivelul încheieturii.

La început, simptomele pot fi ușoare și intermitente. În multe situații, ortezele, exercițiile și ajustările ergonomice ajută. Totuși, dacă semnele persistă sau se agravează, este important să ceri o evaluare medicală. O intervenție realizată la momentul potrivit poate preveni afectarea ireversibilă a nervului. Iată ce trebuie să știi!

Ce se întâmplă în sindromul de tunel carpian?

Nervul median traversează un spațiu îngust din încheietură, numit canal carpian. Prin el trec și tendoanele care mișcă degetele. Dacă presiunea din acest spațiu crește, nervul se comprimă și apar simptome precum amorțeală, furnicături și slăbiciune în police, arătător, degetul mijlociu și jumătate din inelar.

Evoluția este, de regulă, lentă. În fazele incipiente, simptomele apar noaptea sau după activități repetitive. În formele avansate, manifestările devin constante, iar mușchii de la baza policelui își pot reduce volumul.

Când ajută tratamentul nechirurgical?

În majoritatea cazurilor ușoare sau moderate, medicul recomandă inițial:

orteză nocturnă care menține încheietura într-o poziție neutră;

antiinflamatoare pentru perioade scurte;

infiltrații cu corticosteroizi, cu efect temporar;

exerciții de mobilizare a nervului median;

corectarea poziției la birou sau la locul de muncă.

Dacă urmezi aceste recomandări timp de câteva luni și simptomele se reduc, intervenția chirurgicală nu este necesară. Dacă, însă, nu observi nicio ameliorare sau starea se agravează, discută din nou cu medicul.

5 semne de alarmă că ai nevoie de operație

1. Amorțeală permanentă în degete

La început, amorțeala apare ocazional și dispare după ce îți miști mâna. Dacă, însă, senzația persistă toată ziua, inclusiv în repaus, nervul median suferă o compresie continuă.

De exemplu, dacă tastezi câteva minute și degetele rămân amorțite ore întregi, chiar și după pauză, nu mai vorbim despre un episod izolat. În acest stadiu, șansele ca tratamentul conservator să rezolve problema scad. Evaluarea rapidă ajută la prevenirea unei afectări permanente.

2. Slăbiciune și scăderea forței de prindere

Scapi frecvent paharul din mână? Îți este dificil să desfaci capacul unei sticle sau să ții obiecte? Slăbiciunea apare atunci când nervul nu mai transmite eficient impulsurile către mușchii policelui.

Acest semn merită o atenție specială. Mulți pacienți îl pun pe seama oboselii sau a vârstei. În realitate, el indică o afectare funcțională. Dacă nu mai poți executa gesturi fine – încheiat nasturi, folosit cheia în yală – programează un consult. Medicul va testa forța de prindere și coordonarea pentru a stabili gradul afectării.

Slăbiciunea instalată progresiv necesită evaluare rapidă. Dacă apare brusc și este severă, solicită consult medical de urgență!

3. Subțierea mușchilor de la baza policelui

Privește ambele palme. Zona de la baza policelui (eminența tenară) ar trebui să fie bine conturată. Dacă observi că una dintre mâini pare mai „aplatizată”, mușchii pot începe să se atrofieze.

Atrofia înseamnă reducerea volumului muscular din cauza lipsei de stimulare nervoasă. Este un semn de stadiu avansat. În această situație, intervenția are scopul de a opri progresia și de a păstra funcția rămasă. Recuperarea completă a masei musculare nu este garantată, motiv pentru care momentul intervenției contează.

4. Simptome nocturne frecvente care îți afectează somnul

Te trezești aproape în fiecare noapte cu furnicături și trebuie să îți miști mâna pentru a calma senzația? Flexia încheieturii în timpul somnului crește presiunea în canalul carpian.

Dacă orteza nocturnă nu mai reduce episoadele sau dacă acestea devin mai intense și mai dese, discută cu medicul. Somnul fragmentat îți afectează capacitatea de concentrare și randamentul zilnic. Persistența simptomelor nocturne indică o compresie importantă.

5. Simptome care persistă peste 6 luni, în ciuda tratamentului

Ai urmat tratament conservator corect timp de 3–6 luni și situația nu s-a schimbat? Durata este un criteriu relevant în decizia terapeutică.

Dacă amorțeala, furnicăturile și slăbiciunea rămân la același nivel sau se agravează, nervul continuă să fie comprimat. În astfel de cazuri, medicul poate recomanda intervenția pentru a elibera presiunea și a preveni deteriorarea suplimentară.

Ce presupune operația?

Intervenția constă în secționarea ligamentului carpian transvers pentru a crea mai mult spațiu nervului median. Se realizează, de regulă, cu anestezie locală și nu necesită internare prelungită. Procedura durează aproximativ 15–30 de minute.

După intervenție, îți vei mișca degetele din prima zi. Reluarea activităților ușoare este posibilă în câteva săptămâni, iar eforturile mai intense necesită o perioadă mai lungă, în funcție de recomandarea medicului. Kinetoterapia ajută la recâștigarea forței și mobilității.

Accesul la tratament prin sistemul de asigurări îți permite să urmezi indicația medicală fără presiune financiară suplimentară. Medicul îți poate oferi mai multe detalii.

Nu încerca să te autodiagnostichezi și nu amâna consultul dacă simptomele persistă. Evaluarea la timp oferă cele mai bune șanse pentru păstrarea funcției mâinii.

Disclaimer: Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical de specialitate. Pentru diagnostic și recomandări personalizate, adresează-te unui medic!

Surse de informare:

[1] “Carpal Tunnel Syndrome – Symptoms and Causes.” Mayo Clinic, 2025, www.mayoclinic.org/diseases-conditions/carpal-tunnel-syndrome/symptoms-causes/syc-20355603. Accesat în data de 30 Mar. 2026.

‌[2] “Pachete de Servicii Medicale.” Casa Națională de Asigurări de Sănătate, 2025, cnas.ro/pachete-servicii-medicale/. Accesat în data de 30 Mar. 2026.

