  MENIU  
Home > Advertorial > Ai atins din greșeală o tavă fierbinte în timp ce găteai? Ce să faci și să NU faci în primele minute după o arsură ușoară în bucătărie

Ai atins din greșeală o tavă fierbinte în timp ce găteai? Ce să faci și să NU faci în primele minute după o arsură ușoară în bucătărie

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Foto: Pexels.com

Pregătești o cină gustoasă, mirosul de ierburi aromatice a umplut deja întreaga bucătărie, iar atmosfera din jurul aragazului devine relaxantă. Într-o clipă de neatenție, degetele sau încheietura mâinii ating marginea tăvii încinse scoase recent din cuptor la două sute de grade. Durerea este instantanee, ascuțită și te face să tresari instinctiv. În acele secunde inițiale de panică pură, impulsul natural te îndeamnă să cauți rapid o soluție salvatoare prin cămară sau prin rafturile frigiderului: unii se gândesc imediat la făină, alții la unt, ulei de floarea-soarelui sau chiar felii de cartof crud. Totuși, deciziile luate sub presiunea momentului pot schimba radical evoluția acelei mici răni cutanate. Reacțiile imediate influențează în mod direct timpul necesar pielii pentru a se reface complet și determină dacă vei rămâne sau nu cu un semn inestetic pe termen lung.

În continuare, sunt analizate în detaliu mecanismele biologice declanșate de un accident termic minor, pașii corecți pentru îngrijirea epidermei și miturile periculoase pe care trebuie să le eviți cu desăvârșire pentru a-ți proteja sănătatea cutanată.

Ce se întâmplă sub piele în primele secunde după impactul termic

Chiar dacă la suprafață observi doar o ușoară înroșire a zonei, sub epidermă se declanșează o adevărată alarmă biologică. Celulele afectate transmit semnale de urgență către sistemul nervos central, iar corpul începe imediat un proces complex de autoapărare și reorganizare celulară.

Percheziții la locuințele din Mureș ale lui Cristian Pomohaci. Fostul preot și cântăreț e acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unor minori sub 16 ani. Primele informații
Percheziții la locuințele din Mureș ale lui Cristian Pomohaci. Fostul preot și cântăreț e acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unor minori sub 16 ani. Primele informații
Recomandarea zilei

Transferul termic brutal și unda de șoc de la nivel celular

Contactul direct cu metalul încins produce o undă de șoc termic care distruge instantaneu legăturile proteice din straturile superficiale ale pielii. Căldura nu se oprește în momentul în care ai retras mâna de pe tavă; ea continuă să migreze spre straturile mai adânci, deteriorând celulele vecine dacă nu este stopată rapid prin răcire controlată. Energia termică acumulată acționează ca un rezervor ascuns care continuă să ardă mocnit țesuturile sănătoase din profunzime.

Cascadele inflamatorii locale și modificările fluxului sanguin

Corpul reacționează trimițând un aflux masiv de sânge către zona afectată pentru a transporta celule imunitare și nutrienți reparatori. Această reacție explică roșeața intensă, căldura locală ridicată și senzația neplăcută de pulsație care apare la câteva minute după incident. Vasele de sânge capilare se dilată puternic, iar permeabilitatea lor crește semnificativ, permițând fluidelor plasmatice să pătrundă în spațiile intercelulare.

Ce a spus, cu ultimele puteri, polițistul ucis de propriul fiu, la Piatra Neamț. Soția lui, mama tânărului agresor, a fost de față în momentul atacului. Motivele crimei au ieșit acum la iveală
Ce a spus, cu ultimele puteri, polițistul ucis de propriul fiu, la Piatra Neamț. Soția lui, mama tânărului agresor, a fost de față în momentul atacului. Motivele crimei au ieșit acum la iveală
Recomandarea zilei

De ce persistă acea usturime intensă și supărătoare

Receptorii de durere, cunoscuți sub numele de nociceptori, sunt localizați chiar sub suprafața pielii și devin extrem de sensibili din cauza temperaturii ridicate și a substanțelor inflamatorii eliberate local. Ei trimit semnale continue, de înaltă frecvență, către creier, generând acea senzație persistentă de usturime care te împiedică să-ți continui activitatea în bucătărie. Mesajele dureroase sunt amplificate de instalarea edemului local, care apasă pe fibrele nervoase subțiri.

Mecanismul natural de formare a flictenelor sau a bășicilor

Când agresiunea termică afectează joncțiunea delicată dintre epidermă și derm, plasma din vasele de sânge se acumulează sub stratul cornos, formând o bășică sterilă. Acest lichid limpede acționează ca un scut protector natural, menit să izoleze țesutul profund, extrem de fragil, de bacteriile și impuritățile din mediul exterior. Acumularea de lichid amortizează șocurile mecanice exterioare și menține un nivel de umiditate propice reconstrucției celulare subiacente.

Pașii corecți pe care trebuie să îi urmezi imediat

Primele zece minute de după atingerea tăvii fierbinți dictează modul în care se va desfășura recuperarea în următoarele săptămâni. Aplicarea unor măsuri logice și argumentate medical reduce severitatea leziunii și oferă confort fizic.

Utilizarea apei de la robinet pentru răcire

Primul gest constă în plasarea zonei afectate sub un jet blând de apă rece sau călduță de la robinet, timp de minimum 15-20 de minute. Putem înțelege importanța acestei acțiuni prin analiza efectelor sale directe asupra țesutului degradat:

  • Jetul de apă oprește propagarea căldurii către straturile profunde, limitând extinderea distrugerii celulare secundare.
  • Temperatura apei amorțește temporar terminațiile nervoase periferice, oferind o ameliorare rapidă și vizibilă a senzației de arsură.
  • Fluxul constant ajută la curățarea eventualelor microparticule de grăsime, funingine sau murdărie lăsate de vasul de gătit pe suprafața epidermei.

Îndepărtarea rapidă a accesoriilor și bijuteriilor strânse

Inelele, brățările sau ceasurile aflate pe mâna afectată trebuie scoase imediat, înainte ca zona să înceapă să se umfle din cauza edemului. Procesul inflamator se instalează rapid, iar elementele rigide din metal sau piele pot bloca circulația sângelui, transformând un accident minor într-o urgență vasculară complicată care necesită intervenție chirurgicală de eliberare.

Evaluarea corectă a profunzimii leziunii cutanate în bucătărie

Arsurile casnice din bucătărie se încadrează în marea majoritate a cazurilor în gradul întâi sau gradul doi superficial. Dacă pielea este doar roșie, caldă și sensibilă, sau dacă apar bășici mici pline cu lichid transparent, îngrijirea se poate realiza cu succes acasă. Dacă observi că pielea a devenit albă, translucidă, de o consistență rigidă sau chiar carbonizată, ori dacă durerea lipsește cu desăvârșire, înseamnă că terminațiile nervoase au fost distruse în profunzime, fiind necesară vizita de urgență la unitatea medicală.

Hidratarea profundă și izolarea corectă a rănii curate

După ce zona a fost răcită complet și uscată prin tamponare ușoară cu un șervețel steril, pielea are nevoie de substanțe emoliente care să sprijine refacerea barierei hidro-lipidice. O opțiune recunoscută pentru îngrijirea blândă a epidermei după accidente casnice provine din utilizarea unor creme pentru arsuri de la Fares, formule bazate pe extracte uleioase vegetale care calmează rapid usturimea. Ulterior, zona se protejează cu un pansament steril, fixat lejer, fără a exercita o presiune inutilă pe țesuturile tumefiate.

Marile greșeli din bucătărie: ce să NU aplici niciodată pe piele

Tradițiile populare transmise din generație în generație conțin practici dăunătoare care pot transforma o leziune minoră într-o rană deschisă, predispusă la infecții severe. Eliminarea unor astfel de obiceiuri greșite salvează pielea de complicații prelungite și dureroase.

Mitul uleiului, al untului și al grăsimilor folosite pe leziuni deschise 

Aplicarea substanțelor grase pe o arsură proaspătă reprezintă o greșeală Produsele alimentare nesterile aduc o încărcătură bacteriană considerabilă direct pe o zonă cu imunitate locală profund compromisă, putând produse infectarea zonei cu arsură profundă

De ce pasta de dinți este un dușman ascuns al pielii lezate

Deși oferă o senzație inițială înșelătoare de răcoare datorită mentolului din compoziție, pasta de dinți conține compuși abrazivi, calciu, substanțe de albire și detergenți chimici. Astfel de ingrediente usucă agresiv straturile celulare fragile și provoacă iritații chimice suplimentare, intensificând procesul inflamator și prelungind timpul de recuperare. Crusta uscată formată de pasta de dinți va bloca drenajul natural al rănii.

Pericolul spargerii voluntare a flictenelor și îndepărtării pielii

Ruperea membranei subțiri a bășicilor reprezintă o invitație deschisă pentru bacteriile patogene din jur. Lichidul din interior este complet steril și conține factori de creștere naturali care ajută la regenerarea rapidă a noii epiderme. Îndepărtarea acestui strat protector natural expune țesutul viu și crud la factorii contaminanți din aer, crescând exponențial riscul de suprainfectare bacteriană.

Gheața aplicată direct pe zona afectată și riscul de șoc termic

Utilizarea cuburilor de gheață direct pe pielea afectată provoacă o vasoconstricție bruscă, severă și extrem de dăunătoare. Această oprire bruscă a fluxului sanguin local distruge suplimentar celulele epiteliale și poate adăuga o degerătură severă peste arsura inițială, dublând trauma suferită de țesut și lăsând semne adânci.

Plante și compuși naturali care sprijină regenerarea țesuturilor cutanate

După trecerea fazei acute de răcire, natura oferă resurse remarcabile pentru a ajuta pielea să se refacă fără să lase semne proeminente. Extractele vegetale concentrate, obținute prin tehnologii sigure, oferă suportul nutritiv necesar celulelor aflate în plin proces de diviziune.

Gălbenelele ca stimulent al regenerării celulare accelerate

Extractul de gălbenele (Calendula officinalis) este recunoscut în literatura medicală datorită conținutului bogat în flavonoide, carotenoide și steroli vegetali. Compușii vegetali respectivi calmează iritația locală și stimulează sinteza de colagen, element structural definitoriu pentru formarea unui nou strat uniform de piele. Aplicarea topică reduce inflamația și scurtează considerabil perioada în care zona rămâne sensibilă la atingere.

Sunătoarea și diminuarea disconfortului nervos local

Hypericum perforatum, cunoscută popular sub numele de sunătoare, conține hipericină și taninuri speciale, compuși care contribuie în mod direct la relaxarea terminațiilor nervoase periferice hiperstimulate. Uleiul obținut din această plantă menține elasticitatea optimă a țesuturilor învecinate, împiedicând acea senzație neplăcută de „piele care strânge” în timpul procesului de cicatrizare secundară.

Rolul cerii de albine în conservarea hidratării active și protectoare

Ceara de albine naturală formează o peliculă fină, protectoare și semipermeabilă la suprafața rănii superficiale. Această barieră permite celulelor să respire normal, dar oprește evaporarea apei din țesuturile profunde. Menținerea unui mediu hidratat, controlat, accelerează migrarea celulelor noi din profunzime către suprafață, asigurând o închidere estetică a leziunii, fără cruste groase care crapă.

Importanța acizilor grași în reconstrucția membranei celulare

Uleiurile vegetale de suport folosite în extractele fitoterapeutice sunt bogate în acizi grași nesaturați, indispensabili pentru refacerea membranelor celulelor distruse de căldură. Acizii grași pătrund adânc în straturile epidermei, hrănind celulele noi și oferindu-le cărămizile structurale necesare pentru a recrea o barieră cutanată puternică și rezistentă în fața factorilor de mediu cotidian.

În concluzie, gestionarea corectă a unui mic incident termic în bucătărie depinde în totalitate de primele gesturi efectuate în momentele inițiale de panică. Răcirea imediată sub jetul de apă de la robinet și refuzul ferm de a aplica remedii empirice nepotrivite garantează o recuperare rapidă și curată a pielii mâinilor. Respectarea ritmului natural de refacere al organismului, susținut de extracte vegetale blânde, ajută la menținerea sănătății cutanate, fără semne reziduale vizibile. Data viitoare când atingi din greșeală o suprafață fierbinte, păstrează-ți calmul, îndepărtează sursa de căldură și urmează regulile simple, clare și validate ale primului ajutor medical.

Referințe:

  1. Cuttle, L., Kravchuk, O., Kingston, C., Fowler, C.,& Kimble, R. M. (2008). The duration of administration of first aid affects the long-term outcome of burn injury. Journal of Burn Care & Research, 29(4), 577-584.
  2. Wood, F. M., Phillips, M., Jovic, T., Cassidy, J. T., Cameron, P., & Edgar, D. W. (2016). Water first aid is beneficial in humans post-burn: Evidence from a bi-national registry study. PLOS ONE, 11(1), e0147259.
  3. Fadeyibi, I. O., Ibrahim, N. A., Mustafa, I. A., & Ugburo, A. O. (2015). Traditional practices and home remedies for burn injuries: Cost, morbidity, and outcome analysis. Burns, 41(5), 940-948.
  4. Parente, L. M., Lino Júnior, R. S., Tresvenzol, L. M., Vinaud, M. C., & Silva, J. R. (2012). Wound healing property of Calendula officinalis L. flower extract in rats in skin wounds. Acta Cirúrgica Brasileira, 27(6), 403-407.

Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Schimbare majoră pe litoralul bulgăresc: românii trec la turism premium. Cât costă o vacanță Ultra All Inclusive în 2026
Schimbare majoră pe litoralul bulgăresc: românii trec la turism premium. Cât costă o vacanță Ultra All Inclusive în 2026
Fanatik
Rivalul lui Radu Drăgușin s-a afișat cu noua iubită. Cine este tânăra care l-a cucerit pe fotbalist
Rivalul lui Radu Drăgușin s-a afișat cu noua iubită. Cine este tânăra care l-a cucerit pe fotbalist
GSP.ro
Maria Sharapova a apărut pe neașteptate la Roland Garros și a provocat un delir total: „Turneul e mai frumos când este ea aici”
Maria Sharapova a apărut pe neașteptate la Roland Garros și a provocat un delir total: „Turneul e mai frumos când este ea aici”
Click.ro
De ce a ales Sânziana Buruiană litoralul bulgăresc pentru ultima vacanță cu fetițele? „E benzina mai ieftină, la noi e bătaie de joc! Azi iese lumea în stradă de la mizeriile ăstora!”
De ce a ales Sânziana Buruiană litoralul bulgăresc pentru ultima vacanță cu fetițele? „E benzina mai ieftină, la noi e bătaie de joc! Azi iese lumea în stradă de la mizeriile ăstora!”
TV Mania
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Redactia.ro
De ce i-ar fi luat, de fapt, tânărul din Piatra Neamț viața tatălui polițist. Motivul șocant care a dus la tragedia din Moldova
De ce i-ar fi luat, de fapt, tânărul din Piatra Neamț viața tatălui polițist. Motivul șocant care a dus la tragedia din Moldova

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mugur Mihăescu a devenit bunic. Fiica sa, Ivona, a născut o fetiță de ziua de naștere a actorului
Mugur Mihăescu a devenit bunic. Fiica sa, Ivona, a născut o fetiță de ziua de naștere a actorului
Fulgy a jignit o femeie fără motiv. Mesajele controversate s-au viralizat
Fulgy a jignit o femeie fără motiv. Mesajele controversate s-au viralizat
Proiecte speciale
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Libertatea.ro
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
Avantaje
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Pozele care au blocat Internetul! Andreea Marin, în costum de baie, la casa ei de la Telega! Se bronzează în grădină și arată fabulos!
Pozele care au blocat Internetul! Andreea Marin, în costum de baie, la casa ei de la Telega! Se bronzează în grădină și arată fabulos!
Elle
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Sandra Bullock, la trei ani de la moartea partenerului său. Bryan Randall s-a stins din viață la doar 57 de ani, după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică: „A avut nevoie de..."
Sandra Bullock, la trei ani de la moartea partenerului său. Bryan Randall s-a stins din viață la doar 57 de ani, după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică: „A avut nevoie de..."
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Paula Chirilă a fost cerută în căsătorie, după divorțul de fostul soț. Cum arată inelul de logodnă. Ce a dezvăluit actrița
Paula Chirilă a fost cerută în căsătorie, după divorțul de fostul soț. Cum arată inelul de logodnă. Ce a dezvăluit actrița
Silviu Biriș și fiica sa au ajuns din nou în instanță. De ce și-a dat Eva Maria tatăl în judecată
Silviu Biriș și fiica sa au ajuns din nou în instanță. De ce și-a dat Eva Maria tatăl în judecată
Cristian Pomohaci, cercetat pentru agresiuni sexuale asupra minorilor. Poliția a descins la locuințele fostului preot și cântăreț
Cristian Pomohaci, cercetat pentru agresiuni sexuale asupra minorilor. Poliția a descins la locuințele fostului preot și cântăreț
Horoscop 4 iunie 2026. E cu capsa pusă! O zodie e pusă pe scandal. Micile neînțelegeri se pot transforma în conflicte majore
Horoscop 4 iunie 2026. E cu capsa pusă! O zodie e pusă pe scandal. Micile neînțelegeri se pot transforma în conflicte majore
Maria Dumitru s-a despărțit de iubit după ce s-a întors de la Survivor România 2026. Gestul care a dat-o de gol
Maria Dumitru s-a despărțit de iubit după ce s-a întors de la Survivor România 2026. Gestul care a dat-o de gol
Observator News
Vlad a venit cu cuțitul de la București ca să își omoare tatăl. Noi detalii tulburătoare de la crima din Neamț
Vlad a venit cu cuțitul de la București ca să își omoare tatăl. Noi detalii tulburătoare de la crima din Neamț
Libertatea pentru Femei
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Ultima oră! Se întâmplă fix în aceste momente cu Pomohaci! Autoritățile au intervenit de urgență! Descinderi de amploare și acuzații dezgustătoare aduse fostului preot
Ultima oră! Se întâmplă fix în aceste momente cu Pomohaci! Autoritățile au intervenit de urgență! Descinderi de amploare și acuzații dezgustătoare aduse fostului preot
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Ce s-a aflat până acum despre tânăra din viața lui Rareș Cojoc pălește în fața acestei informații! La mijloc e vorba chiar și de un bărbat celebru din România. Toți au făcut ochii mari când au auzit detaliile explozive
Ce s-a aflat până acum despre tânăra din viața lui Rareș Cojoc pălește în fața acestei informații! La mijloc e vorba chiar și de un bărbat celebru din România. Toți au făcut ochii mari când au auzit detaliile explozive
S-a aflat totul despre soția lui Dominic Fritz și e știrea care a stârnit o serie de comentarii. Detaliul despre care nu s-a mai vorbit până acum
S-a aflat totul despre soția lui Dominic Fritz și e știrea care a stârnit o serie de comentarii. Detaliul despre care nu s-a mai vorbit până acum
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Redactia.ro
De ce i-ar fi luat, de fapt, tânărul din Piatra Neamț viața tatălui polițist. Motivul șocant care a dus la tragedia din Moldova
De ce i-ar fi luat, de fapt, tânărul din Piatra Neamț viața tatălui polițist. Motivul șocant care a dus la tragedia din Moldova
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Putin, prima declarație despre originea dronei căzute la Galați
Putin, prima declarație despre originea dronei căzute la Galați
Momentul când drona lovește blocul din Galați și explodează. Reacția cutremurătoare a oamenilor care locuiesc în apropierea imobilului
Momentul când drona lovește blocul din Galați și explodează. Reacția cutremurătoare a oamenilor care locuiesc în apropierea imobilului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
A fost diagnosticată cu cancer în stadiul 4 după ce s-a confruntat cu oboseala extremă și transpirații nocturne timp de 2 ani
A fost diagnosticată cu cancer în stadiul 4 după ce s-a confruntat cu oboseala extremă și transpirații nocturne timp de 2 ani
Ce se schimbă pentru pensionarii români de la 1 iulie 2026. Exemple concrete cu sumele primite în plus
Ce se schimbă pentru pensionarii români de la 1 iulie 2026. Exemple concrete cu sumele primite în plus
ANM avertizează: furtuni puternice, vijelii și grindină în mai multe regiuni din țară
ANM avertizează: furtuni puternice, vijelii și grindină în mai multe regiuni din țară
Semnul care apare cu mai puțin de 23 de ore înainte de moarte. Explicația unui medic
Semnul care apare cu mai puțin de 23 de ore înainte de moarte. Explicația unui medic
TV Mania
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Au dat vestea cea mare chiar de 1 Iunie! Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului!
Au dat vestea cea mare chiar de 1 Iunie! Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului!
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul pentru care nu a stopat procesul: Nu renunțăm momentan
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul pentru care nu a stopat procesul: Nu renunțăm momentan
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și acum arată bombă
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și acum arată bombă
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu? E cunoscută în lumea mondenă
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu? E cunoscută în lumea mondenă
Până la final de an, această zodie renunță la statutul de angajat și își va lansa propria afacere! I se schimbă total situația financiară
Până la final de an, această zodie renunță la statutul de angajat și își va lansa propria afacere! I se schimbă total situația financiară
Libertatea
Liceul din provincie unde elevii cultivă ceapă, salată și castraveți folosind drone și tehnologie integrată. Director: „Agricultura digitalizată ne-a crescut rata de promovare a Bacalaureatului”
Liceul din provincie unde elevii cultivă ceapă, salată și castraveți folosind drone și tehnologie integrată. Director: „Agricultura digitalizată ne-a crescut rata de promovare a Bacalaureatului”
Lista de județe lovite de fenomene meteo extreme. Cod galben de furtuni și ploi de până la 40 l/mp
Lista de județe lovite de fenomene meteo extreme. Cod galben de furtuni și ploi de până la 40 l/mp
De ce merg copiii la școală doar trei zile, în această săptămână
De ce merg copiii la școală doar trei zile, în această săptămână
Un italian și-a invitat rudele și prietenii la nunta lui din Polonia: „Niciun italian nu a supraviețuit până la sfârșitul nunții” | VIDEO
Un italian și-a invitat rudele și prietenii la nunta lui din Polonia: „Niciun italian nu a supraviețuit până la sfârșitul nunții” | VIDEO
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton