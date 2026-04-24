Ai apartament, dar nu ai vot

În multe blocuri, lucrurile merg din obișnuință. Se plătește întreținerea, se mai schimbă câte ceva, se mai discută pe hol sau în fața liftului. Iar, din când în când, se iau decizii care îi afectează pe toți.

Doar că nu toți cei care locuiesc acolo decid cu adevărat.

„Din practică, vedem foarte des situații în care proprietarii cred că au automat drept de vot, doar pentru că dețin un apartament”, spune Laura Firica, CEO al Gala Ad Imob. „În realitate, lucrurile nu stau chiar așa.”

Și aici apare una dintre cele mai ignorate diferențe din viața unui condominiu: aceea dintre proprietar și membru al asociației.

Faptul că ai un apartament nu înseamnă automat că ești și membru al asociației. Nu înseamnă că poți vota. Nu înseamnă că poți influența deciziile.

Pentru asta, trebuie să faci un pas simplu, dar esențial: să îți exprimi în mod clar voința. Să devii membru.

În lipsa acestui pas, rămâi într-o zonă tăcută. Ești prezent, contribui, suporți efectele deciziilor, dar nu participi cu adevărat la ele.

Iar diferența se simte exact atunci când contează.

„Oamenii își dau seama târziu, de obicei în momentul în care nu sunt de acord cu o decizie, că nu au, de fapt, drept de vot”, mai explică Laura Firica. „Și atunci e deja mai greu să schimbi ceva.”

Pentru că statutul de membru nu este o formalitate. Este, în realitate, accesul la decizie. Îți dă dreptul să votezi, să te opui, să propui, să faci parte din conducerea asociației.

Fără el, rămâi în afara procesului.

Asta nu înseamnă că nu ai nicio protecție. Dacă o decizie te afectează în mod direct, ai dreptul să o contești în instanță. Dar este o reacție, nu o participare. Este diferența dintre a interveni după ce lucrurile s-au întâmplat și a fi acolo când ele se decid.

În practică, apar și alte situații. De exemplu, atunci când proprietarul este o firmă. În acest caz, votul există, dar nu este exercitat direct, ci printr-un reprezentant. Uneori, aceste voturi pot cântări mult, mai ales în blocurile unde există mai multe spații deținute de aceeași societate.

La fel, dacă nu poți ajunge la o adunare generală, poți trimite pe cineva în locul tău. Un membru al familiei sau o altă persoană de încredere.

„Un lucru pe care îl clarificăm des este că nu contează cine vine în locul tău, ci dacă există o împuternicire scrisă”, subliniază Laura Firica. „Fără acel document, votul nu este valabil, chiar dacă vorbim despre rude apropiate.”

Este un detaliu mic, dar esențial.

La fel de important este și faptul că nimeni nu poate strânge mai multe voturi și decide în locul altora. Legea limitează clar această situație: o persoană poate reprezenta un singur alt proprietar.

„Regula aceasta există tocmai pentru a evita concentrarea deciziilor într-o singură mână”, explică Laura Firica. „E despre echilibru și despre corectitudine în procesul decizional.”

Toate aceste lucruri par, la prima vedere, detalii tehnice. Dar, în realitate, ele definesc cine are un cuvânt de spus și cine doar asistă.

Iar într-un bloc, unde deciziile se traduc în costuri, lucrări și confortul de zi cu zi, diferența nu este deloc mică.

Poate că nu începe cu o schimbare mare. Poate începe cu un gest simplu.

O cerere depusă la asociație.

Un pas mic, care îți oferă, în sfârșit, un loc real la masă.

