Află totul despre utilizările vitaminei C în alimentație și cosmetică

Ce este vitamina C (acidul ascorbic)? Vitamina C este o moleculă cu o structură similară glucozei, un nutrient esențial, indispensabil pentru menținerea sănătății umane, clasificată ca vitamină hidrosolubilă.

Acest lucru înseamnă că se dizolvă în apă, iar excesul este, de regulă, eliminat prin urină. Datorită acestei proprietăți, organismul nu o poate sintetiza singur și stoca în cantități mari, ceea ce impune un aport constant și regulat pentru menținerea nivelurilor optime, prin dietă sau prin suplimente alimentare. Forma sa activă biologic este acidul L-ascorbic.

Care sunt rolurile și beneficiile vitaminei C

Vitamina C exercită o multitudine de funcții vitale în organism, cele mai importante fiind legate de proprietățile sale antioxidante și de rolul său de co-factor enzimatic.

Antioxidant puternic și protecție celulară

Vitamina C este cel mai cunoscut antioxidant hidrosolubil. Rolul său principal este de a proteja celulele împotriva stresului oxidativ cauzat de radicalii liberi – molecule instabile produse în mod natural (prin metabolism) sau sub influența factorilor externi (poluare, radiații UV, fumat). Prin neutralizarea acestor radicali liberi, Vitamina C ajută la prevenirea deteriorării celulare, principalul factor în procesul de îmbătrânire și în dezvoltarea bolilor cronice.

Rol în sinteza colagenului

Un alt rol foarte important al vitaminei C este acela de co-factor necesar pentru enzimele care produc colagenul. Colagenul este proteina structurală esențială pentru sănătatea pielii (menținerea elasticității și fermității, întârzierea apariției ridurilor și îmbunătățirea aspectului general) dar și pentru vindecarea rănilor (repararea țesuturilor conjunctive, inclusiv pielea, vasele de sânge, cartilajele și oasele).

Suport pentru sistemul imunitar

Vitamina C contribuie la buna funcționare a sistemului imunitar prin mai multe mecanisme:

susține producția și funcția leucocitelor (celulele albe din sânge)

întărește bariera epitelială a pielii împotriva agenților patogeni

contribuie la reducerea timpului și severității simptomelor răcelii comune, deși nu o previne în totalitate

Rol în absorbția fierului

Vitamina C mărește semnificativ absorbția fierului din surse vegetale în intestin. Acest lucru este deosebit de important pentru persoanele cu dietă vegetariană sau pentru cele predispuse la anemie feriprivă.

Alte roluri metabolice

Este implicată în metabolismul proteinelor, în producerea de L-carnitină (un aminoacid esențial în producția de energie) și în sinteza unor neurotransmițători, susținând astfel sănătatea sistemului nervos.

Surse alimentare de vitamina C

Vitamina C se găsește predominant în fructele și legumele proaspete, fiind sensibilă la căldură și la expunerea prelungită la lumină sau aer. Prin urmare, consumul alimentelor în stare crudă sau preparate termic minimal este modalitatea optimă de a beneficia de conținutul maxim de acid ascorbic.

Printre cele mai concentrate surse alimentare de vitamina C se numără:

măceșele și cătina – sunt recunoscute ca fiind cele mai bogate surse, depășind cu mult conținutul citricelor

ardeiul gras (în special cel roșu și galben) – aceste legume, consumate crude, oferă o cantitate impresionantă de vitamină C, fiind mai concentrate decât multe fructe

coacăzele negre, guava și kiwi – fructe cu un conținut foarte ridicat de vitamina C

verdețuri – pătrunjelul proaspăt și varza kale sunt, de asemenea, surse remarcabile, cu un conținut de vitamina C care îl depășește pe cel al portocalelor

O mare parte din necesarul zilnic poate fi acoperit prin includerea regulată în dietă a unor alimente precum citricele (portocale, lămâi, grapefruit – cele mai populare și accesibile surse), fructele de pădure (afine, căpșuni, zmeură), cruciferele (broccoli, varza de Bruxelles – consumate în stare crudă sau ușor gătite la abur) sau alte legume cum ar fi roșiile și cartofii, care deși au conținut redus de vitamina C, contribuie la aportul total.

Este important de reținut că procesul de gătire, în special fierberea, poate distruge o mare parte din conținutul de vitamina C. De aceea, o dietă bogată în salate, fructe proaspete și sucuri naturale, preparate imediat înainte de consum, este cea mai eficientă metodă de aport de vitamina C.

Necesarul zilnic recomandat de vitamina C

Doza zilnică recomandată de vitamina C variază în funcție de vârstă, sex și condiții fiziologice speciale. Aceste valori sunt stabilite pentru a preveni deficiența (scorbutul) și pentru a asigura funcționarea optimă a proceselor dependente de acest nutrient:

copii 1-3 ani – 15mg pe zi

copii 4-9 ani – 25mg pe zi

adolescenți 10-14 ani – 45mg pe zi

adolescenți 14-18 ani – 65-75mg pe zi

femei – 75mg pe zi

bărbați – 90mg pe zi

femei gravide – 85mg pe zi

femei care alăptează – 120mg pe zi

fumători – +35mg pe zi

Fumătorii necesită un aport suplimentar de vitamina C, deoarece fumatul crește semnificativ stresul oxidativ și accelerează rata de metabolizare a vitaminei.

Deși Vitamina C este hidrosolubilă, există o limită superioară de siguranță recomandată pentru adulți, stabilită la 2000mg pe zi. Dozele care depășesc această limită pot cauza tulburări digestive, cum ar fi diareea, greața și crampele abdominale.

Studiile arată că absorbția vitaminei C din intestin scade semnificativ atunci când sunt luate doze foarte mari (de exemplu, peste 1000mg odată). Organismul este proiectat să absoarbă eficient cantități moderate din surse alimentare pe parcursul zilei.

Impactul vitaminei C în anumite afecțiuni

Deficiența severă de vitamina C duce la scorbut, o boală rară în prezent, dar gravă, caracterizată prin anemie, sângerări gingivale, vânătăi și vindecare întârziată a rănilor, rezultate din deteriorarea țesutului conjunctiv.

Pe lângă prevenirea scorbutului, vitamina C are un impact pozitiv și în gestionarea anumitor afecțiuni cronice.

Datorită efectului său antioxidant, aceasta ajută la protejarea vaselor de sânge de stresul oxidativ. Studii observaționale au asociat un aport mai mare de vitamina C cu un risc redus de boli cardiovasculare, contribuind la îmbunătățirea funcției endoteliale și, deci, la menținerea unei tensiuni arteriale normale.

Unele cercetări indică faptul că vitamina C poate ajuta la reducerea nivelului de acid uric din sânge, contribuind astfel la prevenirea atacurilor de gută.

Suplimentele alimentare cu vitamina C

Deși sursele alimentare, în special fructele și legumele proaspete, reprezintă modalitatea ideală de a obține vitamina C, suplimentele alimentare joacă un rol important în completarea dietei, deoarece oferă o soluție rapidă și practică pentru a acoperi necesarul zilnic.

Suplimentele cu vitamina C se adresează, în primul rând, persoanelor care prezintă un risc de deficiență sau un necesar sporit, printre care persoanele cu diete restrictive (copiii sau adulții care nu consumă suficiente fructe și legume proaspete), fumătorii, persoanele cu malabsorbție (cei cu afecțiuni gastrointestinale sau alte boli care pot afecta absorbția optimă a nutrienților din alimente), femeile gravide sau care alăptează, vârstnicii. Suplimentarea este indicată și în perioadele de recuperare după boală, stres fizic sau psihic intens, în perioada răcelilor sau de exercițiu fizic intens.

Vitamina C sub formă de supliment este disponibilă într-o gamă largă de forme, fiecare cu avantaje specifice:

capsule sau comprimate de înghițit/masticabile – pot avea concentrații cuprinse între 50mg (cele destinate copiilor) și 1000mg; se iau de obicei o dată sau de două ori pe zi; forma tamponată este preferată de persoanele cu stomac sensibil, deoarece este mai puțin acidă

comprimate efervescente – pot conține, pe lângă vitamina C, și săruri minerale; pot avea concentrații cuprinse între 500mg și 1000mg; se dizolvă în apă – o metodă plăcută pentru cei cu dificultăți de înghițire, dar poate conține cantități mari de sodiu; se administrează cu precauție la pacienții hipertensivi și la cei cu probleme renale

pulbere – poate avea doze variabile, de la câteva sute de mg la 1000mg sau mai mult per linguriță; permite ajustarea fină a dozei; se amestecă în apă sau suc

picături sau siropuri – pot avea între 100mg și 250mg per doză; adesea preferate pentru copii, datorită gustului îmbunătățit și ușurinței de administrare

vitamina C lipozomală – se găsește în concentrații de 500-1000mg; este o formă modernă, încapsulată în particule lipidice, destinată să crească biodisponibilitatea (absorbția), în special la doze mari

forme cu eliberare prelungită – pot avea concentrații cuprinse între 500mg și 1500mg; permit eliberarea treptată a vitaminei în organism pe parcursul mai multor ore, pentru o absorbție îmbunătățită

Vitamina C este hidrosolubilă și se poate lua în orice moment al zilei, cu sau fără alimente. Totuși, administrarea după masă este adesea recomandată pentru a reduce riscul de disconfort gastric (datorită acidității acidului ascorbic) și pentru a asigura o absorbție mai uniformă.

În ce combinații este sigur să se ia vitamina C

Vitamina C este frecvent inclusă în formule complexe, fiind un aliat excelent pentru mulți alți nutrienți.

Vitamina C + Fier este una dintre cele mai importante combinații. Vitamina C îmbunătățește semnificativ absorbția fierului non-hem (fierul din surse vegetale), transformându-l într-o formă mai ușor de utilizat de către organism. Este esențială în cazurile de anemie feriprivă.

Vitamina C + Zinc se asociază frecvent deoarece ambele susțin puternic funcția imunitară. Zincul este esențial pentru dezvoltarea și funcționarea celulelor imunitare, iar vitamina C acționează ca un antioxidant și stimulează producția de celule albe.

Vitamina C + vitamina D este o altă combinație populară pentru suport imunitar, sigură și eficientă. Acestea au mecanisme de acțiune diferite, dar complementare.

Vitamina C + vitamina E formează un cuplu puternic de antioxidanți. Vitamina C ajută la regenerarea formei reduse a vitaminei E (regenerarea antioxidantului consumat), și susține astfel acțiunea de protecție celulară.

Vitamina C cosmetică

Vitamina C a depășit de mult statutul de simplu supliment nutritiv și a devenit un ingredient esențial și intens studiat și în industria cosmetică. Datorită proprietăților sale antioxidante remarcabile și a rolului vital în sănătatea pielii, vitamina C cosmetică este considerată un „super-erou” al rutinei de îngrijire, oferind beneficii extinse, de la prevenirea îmbătrânirii premature la îmbunătățirea luminozității tenului.

Beneficiile vitaminei C în cosmetică

Eficacitatea vitaminei C în îngrijirea pielii este susținută de o serie de beneficii dovedite, care vizează atât protejarea, cât și regenerarea cutanată.

Acțiune antioxidantă puternică

Principalul beneficiu al vitaminei C este capacitatea sa de a neutraliza radicalii liberi generați de factori de stres externi, precum radiațiile UV, poluarea și fumatul. Această protecție contribuie la prevenirea daunelor celulare (stresul oxidativ) care accelerează îmbătrânirea pielii, apariția ridurilor și a petelor pigmentare.

Stimularea producției de colagen

Vitamina C este un co-factor esențial în sinteza colagenului, proteina responsabilă de structura, fermitatea și elasticitatea pielii. Prin aplicare topică, ea ajută la menținerea unei rețele de colagen sănătoase, și contribuie astfel la reducerea aspectului liniilor fine și al ridurilor, precum și la ameliorarea laxității cutanate.

Iluminarea tenului și reducerea hiperpigmentării

Vitamina C acționează ca un agent de iluminare prin inhibarea activității tirozinazei, o enzimă cheie în producția de melanină. Utilizarea regulată ajută la estomparea petelor pigmentare (cauzate de soare, vârstă sau post-acnee) și la uniformizarea nuanței tenului, conferindu-i un aspect mai radiant și mai sănătos.

Efect antiinflamator și de calmare

Prin proprietățile sale antiinflamatoare, vitamina C ajută la calmarea roșeței și a iritațiilor, fiind benefică și pentru tenul predispus la acnee sau rozacee. De asemenea, susține procesul natural de vindecare și reparare a pielii.

Potențarea protecției solare

Deși nu înlocuiește crema cu factor de protecție solară (SPF), aplicarea unui antioxidant precum vitamina C sub SPF ajută la neutralizarea radicalilor liberi care ar putea pătrunde în piele, îmbunătățind astfel apărarea generală a pielii împotriva daunelor cauzate de soare.

Utilizarea vitaminei C în rutina de îngrijire

Pentru a beneficia la maximum de proprietățile sale, vitamina C trebuie integrată corect în rutina de îngrijire. Cea mai frecvent întâlnită și eficientă formă de utilizare este serul, datorită concentrației mai mari de ingredient activ și a absorbției optime.

Serurile cu vitamina C sunt cel mai adesea recomandate pentru rutina de dimineață. Aplicarea dimineața maximizează beneficiul antioxidant, oferind pielii o barieră suplimentară împotriva agresiunilor zilnice (UV, poluare). Serul cu vitamina C se aplică pe tenul curățat și tonifiat, înainte de crema hidratantă.

Vitamina C pură (Acidul L-Ascorbic) este cea mai potentă formă, dar și cea mai instabilă (oxidează rapid sub influența luminii, aerului și căldurii). Produsele de calitate superioară folosesc adesea concentrații optime (între 10% și 20%) și sunt ambalate în recipiente opace, etanșe, pentru a-i menține stabilitatea. Pentru tenul sensibil, se pot alege derivați mai blânzi și mai stabili.

Folosirea zilnică a unui produs SPF cu spectru larg (UVA/UVB), aplicat peste serul cu vitamina C, este foarte importantă, deoarece vitamina C (ca antioxidant) și SPF-ul (ca filtru UV) lucrează sinergic pentru a oferi cea mai bună protecție împotriva fotoîmbătrânirii.

Vitamina C se găsește și în alte tipuri de produse cosmetice, precum:

creme de față – oferă un beneficiu antioxidant combinat cu hidratarea; sunt adesea mai potrivite pentru tenul uscat sau ca pas final într-o rutină, dar concentrația de vitamina C este, de regulă, mai mică decât în seruri

măști, loțiuni tonice, demachiante – aceste produse conțin vitamina C pentru beneficii secundare, deoarece timpul de contact scurt cu pielea le face mai puțin eficiente pentru efecte profunde (stimulare de colagen sau depigmentare)

Cum alegem produsele cosmetice cu vitamina C

Alegerea produsului optim implică evaluarea mai multor factori, dintre care cei mai importanți sunt concentrația de vitamina C din produs, tipul tenului și formula produsului.

Când vine vorba de concentrație, pentru începători sau cei cu ten sensibil, se recomandă produsele cu o concentrație mică (5-10%) de vitamina C. Este indicată introducerea treptată, începând cu aplicări de 2-3 ori pe săptămână și creșterea frecvenței pe măsură ce pielea dezvoltă toleranță. O ușoară senzație de furnicătură inițială este normală, dar iritația persistentă impune oprirea utilizării sau trecerea la un derivat mai blând. Pentru un efect maxim (anti-îmbătrânire, depigmentare), se optează pentru concentrații între 10% și 20%. Concentrațiile mai mari de 20% nu aduc beneficii suplimentare semnificative și pot crește riscul de iritație.

Pentru tenul normal, gras sau mixt se poate alege Acidul L-Ascorbic (L-AA), de preferat combinat cu alți antioxidanți (acidul ferulic, de exemplu) pentru stabilizare.

Pentru tenul sensibil sau uscat sunt de preferat derivații stabili ai vitaminei C (MAP, SAP, THDA), care sunt mai puțin iritanți, mai stabili (rezistenți la oxidare), mai blânzi cu pielea și adesea cu un pH mai neutru. MAP și SAP sunt solubili în apă și sunt excelenți pentru tenul sensibil și acneic. THDA este liposolubil (solubil în grăsimi) și pătrunde mai ușor în piele, fiind ideal pentru tenul uscat.

Este foarte importantă și verificarea listei de ingrediente (INCI). Vitamina C ar trebui să fie printre primele, iar combinația cu vitamina E, de exemplu, este un semn de formulare eficientă și stabilă. Alegeți produsele ambalate în recipiente opace, etanșe (cu pompiță sau pipetă); un ambalaj transparent poate indica o formulă instabilă.

Când și cum se aplică vitamina C cosmetică

Momentul optim pentru aplicarea vitaminei C este în rutina de dimineață, însă poate fi folosită și seara, în funcție de formulă și de ceilalți activi utilizați.

Principalul beneficiu al Vitaminei C este acțiunea sa antioxidantă. Aplicată dimineața, sub crema de protecție solară (SPF), vitamina C neutralizează radicalii liberi generați de razele UV și poluare pe parcursul zilei. Practic, ea acționează ca un „scut” secundar, îmbunătățind eficacitatea protecției solare.

Dacă tenul nu tolerează vitamina C dimineața sau dacă rutina de dimineață include deja numeroase straturi, ea poate fi aplicată și seara. Totuși, este important să se evite combinarea directă în aceeași rutină (seară de seară) cu activi puternici care necesită un pH diferit (cum ar fi retinoizii sau unii acizi exfolianți AHA/BHA), pentru a preveni iritațiile și pentru a-și nu anula reciproc efectele.

