Aerul condiționat poate usca aerul din casă. De ce este important să menții un nivel optim de umiditate vara

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Foto: Ecovent.ro

Vara este sezonul în care aparatul de aer condiționat devine unul dintre cele mai utilizate echipamente din locuință. În zilele caniculare, acesta oferă confort termic și contribuie la menținerea unei temperaturi plăcute în interior. Totuși, există un efect mai puțin cunoscut al utilizării prelungite a aerului condiționat: reducerea nivelului de umiditate din încăperi.

Mulți oameni observă apariția unor simptome precum senzația de uscăciune în gât, buze crăpate, piele uscată, iritații ale ochilor sau chiar un somn mai puțin odihnitor, fără să realizeze că acestea pot fi provocate de aerul prea uscat din locuință.

Din acest motiv, specialiștii recomandă nu doar menținerea unei temperaturi confortabile, ci și păstrarea unui nivel optim de umiditate pentru un climat interior sănătos.

Cum influențează aerul condiționat nivelul de umiditate

Principiul de funcționare al aparatelor de aer condiționat presupune și eliminarea unei cantități de umiditate din aer. Acest proces este benefic în perioadele cu umiditate excesivă, însă atunci când aparatul funcționează multe ore pe zi, nivelul de umiditate poate scădea sub valorile recomandate.

Printre efectele pe care le poate avea aerul prea uscat se numără:

uscarea mucoasei nazale și a gâtului;

senzația de ochi uscați;

pielea deshidratată;

disconfort respirator;

agravarea simptomelor alergiilor;

un somn mai puțin odihnitor.

Aceste simptome sunt frecvent întâlnite în dormitoare sau în încăperile în care aerul condiționat funcționează inclusiv pe timpul nopții.

Care este nivelul optim de umiditate în casă

Potrivit specialiștilor, nivelul ideal al umidității relative în interior ar trebui să fie cuprins între 40% și 60%.

Sub această valoare, aerul devine prea uscat și poate crea disconfort, în timp ce o umiditate prea ridicată favorizează apariția condensului și dezvoltarea mucegaiului.

Menținerea acestui echilibru este esențială pentru confort și pentru o bună calitate a aerului interior.

De ce sunt utile umidificatoarele de aer

Una dintre cele mai simple soluții pentru restabilirea nivelului optim de umiditate este utilizarea unor umidificatoare de aer moderne. Acestea sunt concepute pentru a menține un climat interior echilibrat și pentru a crește confortul în încăperile climatizate.

În prezent, modelele inteligente permit reglarea automată a umidității și funcționează silențios, fiind potrivite inclusiv pentru dormitoare sau camerele copiilor.

Beneficiile utilizării unui umidificator includ:

menținerea unui nivel optim de umiditate;

reducerea senzației de uscăciune a gâtului și nasului;

creșterea confortului în timpul somnului;

protejarea pielii împotriva deshidratării;

crearea unui mediu mai plăcut în încăperile climatizate.

Ce tip de umidificator este potrivit pentru locuința ta

Alegerea unui umidificator depinde de dimensiunea încăperii și de funcțiile dorite.

Pentru cei care își doresc un model performant, cu rezervor generos și funcție de încălzire a ceții, o opțiune este umidificatorul Dreo DR-HHM013S Smart, care oferă mai multe trepte de umidificare, mod automat și funcție de aromaterapie.

O altă soluție este EvoAir Umio, un model dotat cu lampă UV, telecomandă și funcții care permit adaptarea nivelului de umiditate în funcție de necesități.

Pentru utilizatorii care caută funcții inteligente și control prin aplicație, Levoit LV600S Hybrid Smart reprezintă o soluție modernă, apreciată pentru funcționarea silențioasă și pentru posibilitatea de a regla automat nivelul de umiditate din încăpere.

Confortul în sezonul cald înseamnă mai mult decât temperatură

Atunci când ne gândim la confortul din locuință, temperatura este adesea primul aspect care ne vine în minte. În realitate, umiditatea joacă un rol la fel de important.

Un aer prea uscat poate transforma o cameră răcoroasă într-un spațiu mai puțin confortabil, iar efectele se pot resimți inclusiv asupra stării generale de bine.

Din acest motiv, tot mai multe persoane aleg să completeze utilizarea aerului condiționat cu soluții dedicate pentru controlul umidității. Combinația dintre o temperatură plăcută și un nivel optim de umiditate contribuie la crearea unui mediu sănătos și confortabil pentru întreaga familie.

În sezonul cald, confortul nu înseamnă doar răcoare, ci și un echilibru corect între temperatură și umiditate. Iar un umidificator potrivit poate face diferența dintre un aer uscat și un climat interior plăcut, indiferent de cât de mult este utilizat aparatul de aer condiționat.

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