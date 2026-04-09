  MENIU  
Aerul condiționat deranjează animalele – mit sau realitate?

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Câinii și pisicile nu transpiră la fel ca oamenii, iar hamsterii, iepurii și papagalii nu transpiră deloc. Neavând capacitatea de a elimina căldura prin piele, animalele de companie sunt mult mai vulnerabile la caniculă decât proprietarii lor. 

Teama că aerul condiționat le face rău animalelor nu este complet justificată și merită analizată cu atenție.

În realitate, aerul condiționat protejează viața animalelor

Cele mai populare animale de companie, câinii și pisicile, au glande sudoripare doar pe pernuțele lăbuțelor și pe nas, acestea fiind singurele moduri prin care elimină căldura în mod activ. Câinii, de exemplu, își reglează temperatura prin gâfâit, iar pisicile se spală. Dar când temperatura depășește 35-38°C riscul de insolație este mare, mai ales pentru animalele de companie ținute la bloc. 

Insolația la animale le afectează mult mai rapid decât pe noi. Organele interne pot fi afectate ireversibil în mai puțin de 30 de minute. În astfel de situații, medicii veterinari de la Royal Veterinary College din Marea Britanie recomandă intervenția rapidă cu aerul condiționat sau un ventilator, apoi transportul imediat la o clinică veterinară. 

Andreea Esca, fotografiată lângă sicriul lui Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Numeroase persoane publice din România au mers să-și ia adio de la regretatul antrenor / GALERIE FOTO
Andreea Esca, fotografiată lângă sicriul lui Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Numeroase persoane publice din România au mers să-și ia adio de la regretatul antrenor / GALERIE FOTO
Recomandarea zilei

Cercetările efectuate pe rase brahicefalice (buldog francez, pug, buldog englez) arată că acestea nu pot gâfâi eficient din cauza căilor aeriene înguste, ceea ce le plasează într-o categorie de risc aparte pe timp de caniculă.

Folosit corect, aerul condiționat poate proteja viața prietenilor noștri blănoși. Dacă vrei să le oferi condiții optime pe timp de vară, achiziția unui aer condiționat este o decizie foarte bună pentru sănătatea și confortul animalelor de companie. În plus, este o soluție de intervenție imediată în caz de insolație, care le poate salva viața. 

Soția lui Răzvan Lucescu, mesaj dureros după ce presa a invadat intimitatea familiei sale în clipe dificile: „Am simțit impulsul să merg la jurnaliști și să-i implor să se oprească. Dar mi-am dat seama că...”
Soția lui Răzvan Lucescu, mesaj dureros după ce presa a invadat intimitatea familiei sale în clipe dificile: „Am simțit impulsul să merg la jurnaliști și să-i implor să se oprească. Dar mi-am dat seama că...”
Recomandarea zilei

Cum poate afecta aerul condiționat animalele?

Pe mulți dintre noi ne trage curentul de la aerul condiționat, dar în realitate problemele nu sunt din cauza AC-ului. La fel și la animale. Aerul condiționat ne afectează dacă îl folosim greșit. 

Situațiile neplăcute apar atunci când stăm direct în fluxul de aer al aerului condiționat, când creăm variații bruște de temperatură în cameră și când aparatul nu este igienizat corespunzător. 

Flux de aer direct pe animal

Animalele de companie care dorm ore în șir direct în bătaia aparatului de aer condiționat riscă otite, conjunctivite și contracturi musculare, ceea ce ni se poate întâmpla și nouă. Medicii veterinari recomandă orientarea aparatului astfel încât jetul de aer să nu lovească direct zona în care se odihnesc animalele. 

Variații bruște de temperatură 

Schimbările bruște de temperatură pot afecta organismul animalelor. O trecere rapidă de la 35°C afară la 18°C în casă le stresează sistemul imunitar. Se recomandă setarea aparatului cu o diferență de maxim 7-8°C față de temperatura exterioară pentru a evita șocul termic. 

Filtrele murdare

Nu în ultimul rând, igiena deficitară a aparatului de aer condiționat, în special filtrele murdare, pot fi un risc de sănătate atât pentru oameni cât și pentru animale. AC-ul recirculă aerul din încăpere, iar dacă filtrele sunt murdare, îl contaminează cu praf, spori de mucegai și alergeni acumulați.

Un studiu arată că un nivel ridicat de particule poluante PM2.5 la interior se corelează semnificativ cu boli respiratorii la pisici. De aceea, este recomandată curățarea filtrelor la cel puțin 2-3 săptămâni pe timp de vară, și o igienizare profesionistă a aparatului de cel puțin două ori pe an.

Aer prea uscat

Aerul uscat produs de aparatele AC poate irita mucoasele nazale și traheea animalelor de companie, în special la pisici și la câinii de talie mică. Un umidificator plasat în aceeași cameră rezolvă problema.

Condensul din aparat 

Dacă se scurge apă din unitatea interioară, aceasta nu trebuie sub nicio formă consumată de animal. Acest condens poate conține metale grele și impurități absorbite din aer. Dacă animalul bea scurgerile de pe podea, există un risc real de intoxicare. Acționați imediat dacă aparatul de aer condiționat curge în casă. 

Scurgerile de agent frigorific

Acesta reprezintă un pericol rar, dar serios. Gazele refrigerante sunt mai grele decât aerul și se acumulează aproape de podea, pe unde trec foarte des câinii și pisicile. Un aparat verificat și întreținut periodic elimină complet acest risc.

Specii de animale vulnerabile la aerul condiționat

Câinii și pisicile sănătoase se adaptează fără probleme la aerul condiționat dacă temperatura e stabilă și nu stau prea mult în bătaia curentului. Dar alte animale sunt mai vulnerabile: 

  • Păsările au un sistem respirator extrem de sensibil. Papagalii, canarii și alte specii tolerează bine temperaturi între 21 și 27°C, dar sunt vulnerabili la curenți și la variații rapide de temperatură. Nu amplasați colivia unei păsări aproape de unitatea interioară a aparatului
  • Reptilele sunt ectotermice – temperatura corpului depinde direct de mediul înconjurător. Un AC setat prea scăzut le oprește digestia, afectează năpârlirea și slăbește imunitatea. Terrariumul trebuie izolat termic și menținut la temperatura specifică speciei.
  • Rozătoarele mici (iepurii, cobaii, hamsteri) suportă greu și căldura excesivă și frigul. Intervalul optim pentru ele este 18-24°C. Sub această limită, pot intra în letargie sau pot dezvolta afecțiuni respiratorii.

Folosit corespunzător, aerul condiționat poate fi un aliat bun pe timp de vară pentru sănătatea și confortul animalelor de companie, dar cu mare atenție la temperaturile setate, mentenanța și igiena aparatului.

Sursa foto: chatgpt

Libertatea.ro
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Fanatik
Drumul de 8 luni al lui Cornel Dinu de la „îmi aștept sfârșitul” la „nu mai iau somnifere”. Cum se simte Mister după ce a fost internat la Spitalul Universitar
Drumul de 8 luni al lui Cornel Dinu de la „îmi aștept sfârșitul” la „nu mai iau somnifere”. Cum se simte Mister după ce a fost internat la Spitalul Universitar
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Click.ro
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
TV Mania
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Loredana Pălănceanu, eliminată de la Survivor România: “Trebuie să fii mereu atentă, pentru că unii oameni te pot trăda în orice clipă” / Exclusiv
Loredana Pălănceanu, eliminată de la Survivor România: “Trebuie să fii mereu atentă, pentru că unii oameni te pot trăda în orice clipă” / Exclusiv
Gestul încărcat de semnificație pe care Răzvan Lucescu l-a făcut pe Arena Națională, la priveghiul tatălui, Mircea Lucescu
Gestul încărcat de semnificație pe care Răzvan Lucescu l-a făcut pe Arena Națională, la priveghiul tatălui, Mircea Lucescu
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Libertatea.ro
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Avantaje
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Anamaria Ferentz, adevărul incomod despre logodnicul american și cei 7 copii ai acestuia. Nimeni nu bănuia așa ceva
Anamaria Ferentz, adevărul incomod despre logodnicul american și cei 7 copii ai acestuia. Nimeni nu bănuia așa ceva
Elle
Raluka face dezvăluiri despre relația cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. De ce nu se afișează împreună: „El este sufletul meu pereche”
Raluka face dezvăluiri despre relația cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. De ce nu se afișează împreună: „El este sufletul meu pereche”
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
DailyBusiness.ro
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
A1.ro
Oamenii s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Imagini emoționante din fața Spitalului Universitar
Oamenii s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Imagini emoționante din fața Spitalului Universitar
Maria Cârneci, mărturisiri neașteptate despre divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. "Nu îl întrebi ce face în dormitor, cu cine se vede!"
Maria Cârneci, mărturisiri neașteptate despre divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. "Nu îl întrebi ce face în dormitor, cu cine se vede!"
Radu Ciucă de la emisiunea „La Măruță” se alătură lui Denise Rifai la „Furnicuțele”: „Cred că o să iasă ceva foarte viu”. Ce rol va avea și ce a spus despre Cătălin Măruță
Radu Ciucă de la emisiunea „La Măruță” se alătură lui Denise Rifai la „Furnicuțele”: „Cred că o să iasă ceva foarte viu”. Ce rol va avea și ce a spus despre Cătălin Măruță
Mihaela Rădulescu este copleșită de dorul lui Felix Baumgartner: „Nu a fost o viață împărtășită - o vacanță pe ici pe colo”. Vedeta a publicat un mesaj îndurerat și fotografii rare cu ei doi împreună
Mihaela Rădulescu este copleșită de dorul lui Felix Baumgartner: „Nu a fost o viață împărtășită - o vacanță pe ici pe colo”. Vedeta a publicat un mesaj îndurerat și fotografii rare cu ei doi împreună
Primele imagini de la priveghiul lui Mircea Lucescu. Trupul neînsuflețit al fostului antrenor a fost depus la Arena Națională
Primele imagini de la priveghiul lui Mircea Lucescu. Trupul neînsuflețit al fostului antrenor a fost depus la Arena Națională
Observator News
Salariul e aproape 2.400 €, dar nimeni nu vrea această meserie. Angajatorii sunt disperați
Salariul e aproape 2.400 €, dar nimeni nu vrea această meserie. Angajatorii sunt disperați
Libertatea pentru Femei
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
2 dintre cele mai prescrise medicamente pentru diabet asociate cu riscuri cardiace crescute. Studiu
2 dintre cele mai prescrise medicamente pentru diabet asociate cu riscuri cardiace crescute. Studiu
Horoscop 9 aprilie. Schimbări, repoziționări și energie maximă. Marte dă reset total tuturor zodiilor
Horoscop 9 aprilie. Schimbări, repoziționări și energie maximă. Marte dă reset total tuturor zodiilor
Săptămâna Mare aduce o resetare karmică rară pentru două zodii. Universul le oferă bani și noroc din plin
Săptămâna Mare aduce o resetare karmică rară pentru două zodii. Universul le oferă bani și noroc din plin
6 secrete ale sportului pentru sănătate. Cum să faci mișcare corect chiar dacă ai probleme medicale
6 secrete ale sportului pentru sănătate. Cum să faci mișcare corect chiar dacă ai probleme medicale
TV Mania
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
Imagini de colecție cu Laura Cosoi din „Aniela”! Reacția amuzantă a Adelei Popescu: „Ce bine arătam acum mai mult de o sută de ani”
Imagini de colecție cu Laura Cosoi din „Aniela”! Reacția amuzantă a Adelei Popescu: „Ce bine arătam acum mai mult de o sută de ani”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
Mircea Lucescu și-a prevestit moartea? Mesajul tulburător de pe cavoul din Cimitirul Bellu
Mircea Lucescu și-a prevestit moartea? Mesajul tulburător de pe cavoul din Cimitirul Bellu
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
Libertatea
Decizia lui Nicușor Dan l-a șocat pe procurorul CSM din investigația Recorder: „O probă împotriva statului de drept”
Decizia lui Nicușor Dan l-a șocat pe procurorul CSM din investigația Recorder: „O probă împotriva statului de drept”
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Andreea, asistenta din Târgu-Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Andreea, asistenta din Târgu-Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Câți bani ar fi primit „Leopardul” pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Lucian Vasile, eliminat după 13 săptămâni din show-ul de la PRO TV
Câți bani ar fi primit „Leopardul” pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Lucian Vasile, eliminat după 13 săptămâni din show-ul de la PRO TV
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton