Aerul condiționat deranjează animalele – mit sau realitate?

Câinii și pisicile nu transpiră la fel ca oamenii, iar hamsterii, iepurii și papagalii nu transpiră deloc. Neavând capacitatea de a elimina căldura prin piele, animalele de companie sunt mult mai vulnerabile la caniculă decât proprietarii lor.

Teama că aerul condiționat le face rău animalelor nu este complet justificată și merită analizată cu atenție.

În realitate, aerul condiționat protejează viața animalelor

Cele mai populare animale de companie, câinii și pisicile, au glande sudoripare doar pe pernuțele lăbuțelor și pe nas, acestea fiind singurele moduri prin care elimină căldura în mod activ. Câinii, de exemplu, își reglează temperatura prin gâfâit, iar pisicile se spală. Dar când temperatura depășește 35-38°C riscul de insolație este mare, mai ales pentru animalele de companie ținute la bloc.

Insolația la animale le afectează mult mai rapid decât pe noi. Organele interne pot fi afectate ireversibil în mai puțin de 30 de minute. În astfel de situații, medicii veterinari de la Royal Veterinary College din Marea Britanie recomandă intervenția rapidă cu aerul condiționat sau un ventilator, apoi transportul imediat la o clinică veterinară.

Cercetările efectuate pe rase brahicefalice (buldog francez, pug, buldog englez) arată că acestea nu pot gâfâi eficient din cauza căilor aeriene înguste, ceea ce le plasează într-o categorie de risc aparte pe timp de caniculă.

Folosit corect, aerul condiționat poate proteja viața prietenilor noștri blănoși. Dacă vrei să le oferi condiții optime pe timp de vară, achiziția unui aer condiționat este o decizie foarte bună pentru sănătatea și confortul animalelor de companie. În plus, este o soluție de intervenție imediată în caz de insolație, care le poate salva viața.

Cum poate afecta aerul condiționat animalele?

Pe mulți dintre noi ne trage curentul de la aerul condiționat, dar în realitate problemele nu sunt din cauza AC-ului. La fel și la animale. Aerul condiționat ne afectează dacă îl folosim greșit.

Situațiile neplăcute apar atunci când stăm direct în fluxul de aer al aerului condiționat, când creăm variații bruște de temperatură în cameră și când aparatul nu este igienizat corespunzător.

Flux de aer direct pe animal

Animalele de companie care dorm ore în șir direct în bătaia aparatului de aer condiționat riscă otite, conjunctivite și contracturi musculare, ceea ce ni se poate întâmpla și nouă. Medicii veterinari recomandă orientarea aparatului astfel încât jetul de aer să nu lovească direct zona în care se odihnesc animalele.

Variații bruște de temperatură

Schimbările bruște de temperatură pot afecta organismul animalelor. O trecere rapidă de la 35°C afară la 18°C în casă le stresează sistemul imunitar. Se recomandă setarea aparatului cu o diferență de maxim 7-8°C față de temperatura exterioară pentru a evita șocul termic.

Filtrele murdare

Nu în ultimul rând, igiena deficitară a aparatului de aer condiționat, în special filtrele murdare, pot fi un risc de sănătate atât pentru oameni cât și pentru animale. AC-ul recirculă aerul din încăpere, iar dacă filtrele sunt murdare, îl contaminează cu praf, spori de mucegai și alergeni acumulați.

Un studiu arată că un nivel ridicat de particule poluante PM2.5 la interior se corelează semnificativ cu boli respiratorii la pisici. De aceea, este recomandată curățarea filtrelor la cel puțin 2-3 săptămâni pe timp de vară, și o igienizare profesionistă a aparatului de cel puțin două ori pe an.

Aer prea uscat

Aerul uscat produs de aparatele AC poate irita mucoasele nazale și traheea animalelor de companie, în special la pisici și la câinii de talie mică. Un umidificator plasat în aceeași cameră rezolvă problema.

Condensul din aparat

Dacă se scurge apă din unitatea interioară, aceasta nu trebuie sub nicio formă consumată de animal. Acest condens poate conține metale grele și impurități absorbite din aer. Dacă animalul bea scurgerile de pe podea, există un risc real de intoxicare. Acționați imediat dacă aparatul de aer condiționat curge în casă.

Scurgerile de agent frigorific

Acesta reprezintă un pericol rar, dar serios. Gazele refrigerante sunt mai grele decât aerul și se acumulează aproape de podea, pe unde trec foarte des câinii și pisicile. Un aparat verificat și întreținut periodic elimină complet acest risc.

Specii de animale vulnerabile la aerul condiționat

Câinii și pisicile sănătoase se adaptează fără probleme la aerul condiționat dacă temperatura e stabilă și nu stau prea mult în bătaia curentului. Dar alte animale sunt mai vulnerabile:

Păsările au un sistem respirator extrem de sensibil. Papagalii, canarii și alte specii tolerează bine temperaturi între 21 și 27°C, dar sunt vulnerabili la curenți și la variații rapide de temperatură. Nu amplasați colivia unei păsări aproape de unitatea interioară a aparatului

Reptilele sunt ectotermice – temperatura corpului depinde direct de mediul înconjurător. Un AC setat prea scăzut le oprește digestia, afectează năpârlirea și slăbește imunitatea. Terrariumul trebuie izolat termic și menținut la temperatura specifică speciei.

Rozătoarele mici (iepurii, cobaii, hamsteri) suportă greu și căldura excesivă și frigul. Intervalul optim pentru ele este 18-24°C. Sub această limită, pot intra în letargie sau pot dezvolta afecțiuni respiratorii.

Folosit corespunzător, aerul condiționat poate fi un aliat bun pe timp de vară pentru sănătatea și confortul animalelor de companie, dar cu mare atenție la temperaturile setate, mentenanța și igiena aparatului.

Sursa foto: chatgpt

