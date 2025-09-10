adidas și viitoarea echipă Audi F1 anunță un parteneriat multianual

adidas devine Partener Oficial al echipei Audi F1, dezvoltând produse inovative pentru echipa tehnică, iar pentru fani – îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii tematice.

adidas își extinde angajamentul față de Formula 1 și cultura curselor auto, continuând să extindă creativitatea atât în performanță cât și în stil pentru unul dintre sporturile cu cea mai rapidă expansiune din lume.

Colecția adidas x Audi F1 se va lansa la nivel global în februarie 2026, înainte de debutul mult anticipat al Audi în competiție.

Astăzi, adidas anunță extinderea angajamentul față de motorsport printr-un parteneriat multianual cu viitoarea echipă Audi F1. Colecția, care va debuta înainte de sezonul 2026, va combina tehnologia de ultimă generație cu designul care modelează cultura, creat de două embleme ale performanței sportive.

adidas și viitoarea echipă Audi F1 vor lucra împreună pentru a crea o gamă completă de produse de înaltă performanță, axate pe stil și concepute pentru piloți, mecanici și întreaga echipă. Creată cu cea mai recentă tehnologie adidas, colecția va introduce o nouă perspectivă asupra culturii motorsportului și va continua să aducă o abordare nouă pe pistă, dar și în afara ei.

Fanii reprezintă spiritul oricărei echipe, iar adidas și Audi F1 își propun să celebreze pasiunea lor încă din prima zi. Înainte de prima cursă a echipei, o gamă dedicată de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii va fi disponibilă pentru fanii din întreaga lume, pentru ca ei să își arate cu mândrie și cu stil loialitatea față de echipă.

Bjoern Gulden, CEO adidas: “Suntem mândri să colaborăm cu viitoarea echipă Audi F1 și să sprijinim debutul lor la cel mai înalt nivel de competiție din acest sport, marcând astfel un nou capitol interesant în lumea motorsportului în sezonul competițional din 2026. Această colaborare face parte din angajamentul nostru continuu față de F1 și reflectă dorința de a lucra cu branduri care împărtășesc aceleași valori și o viziune inovatoare. Așteptăm cu nerăbdare să dezvăluim tot ceea ce am planificat, în timp ce le dorim piloților și echipei să învingă și să atragă o nouă generație de fani ai motorsportului!”

Jonathan Wheatley, Team Principal al viitoarei echipe Audi F1: “Acest parteneriat reunește două branduri emblematice pe o scenă globală și reprezintă un punct important în călătoria noastră ca viitoare echipă Audi F1. Cu adidas, ne dotăm coechipierii cu echipamente sportive tehnice de elită, adaptate fiecărui rol, și care le îmbunătățesc performanța. Dincolo de cursă, ambiția noastră comună este de a inspira o nouă generație de fani prin inovație, stil și o dedicare perpetuă pentru excelență.”

Gernot Döllner, CEO AUDI AG și Președinte al Consiliului Director al Sauber Motorsport AG: “adidas și Audi au decenii de colaborare în sporturile de top – construite pe valori comune și dorința de a inspira prin excelență. Parteneriatul nostru în Formula 1 merge mult dincolo de căutarea inovației și a performanței de vârf: reunește punctele forte și viziunile a două branduri progresiste. Viitoarea colecție adidas va fi caracterizată de claritate și precizie, exact ca noua filozofie de design Audi. Faptul că debutăm intrarea brandului nostru în clasa reprezentativă a motorsportului împreună cu adidas subliniază încrederea și aprecierea deosebită pe care o avem pentru colaborarea noastră.”

Colecția adidas x Audi F1 se va lansa la începutul anului 2026. Urmăriți povestea pe adidas.com/motorsport.

Despre adidas

adidas este lider global în industria articolelor sportive. Cu sediul central în Herzogenaurach/Germania, compania are peste 62.000 de angajați în întreaga lume și a generat vânzări de 23,7 miliarde de euro în 2024.

Despre proiectul Audi F1

Audi va intra în Formula 1 pentru prima dată în 2026 cu propria echipă de fabrică și un sistem de propulsie hibrid („Power Unit”) dezvoltat în Germania. Viitoarea echipă are sediul în trei locații: Audi Formula Racing GmbH, fondată special pentru acest proiect, dezvoltă Power Unit în Neuburg an der Donau. Hinwil din Elveția va găzdui dezvoltarea mașinii de curse, precum și planificarea și desfășurarea curselor. Ambele locații sunt susținute de un centru tehnic situat în inima Motorsport Valley din Marea Britanie. Formula 1 este considerată vârful motorsportului și, cu acoperirea sa globală, este una dintre cele mai importante platforme sportive din lume. Un alt factor decisiv pentru intrarea Audi îl reprezintă noile reglementări FIA, care, începând cu 2026, vor include combustibili sustenabili și vor crește ponderea unității de propulsie hibride pe motor electric la aproape 50%.

Sursa foto: adidas

