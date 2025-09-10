  MENIU  
Home > Advertorial > adidas și viitoarea echipă Audi F1 anunță un parteneriat multianual

adidas și viitoarea echipă Audi F1 anunță un parteneriat multianual

adidas și viitoarea echipă Audi F1 anunță un parteneriat multianual
.
  • adidas devine Partener Oficial al echipei Audi F1, dezvoltând  produse inovative  pentru echipa tehnică, iar pentru fani – îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii tematice. 
  • adidas își extinde angajamentul față de Formula 1 și cultura curselor auto, continuând să extindă creativitatea atât în performanță cât și în stil pentru unul dintre sporturile cu cea mai rapidă expansiune din lume.  
  • Colecția adidas x Audi F1 se va lansa la nivel global în februarie 2026, înainte de debutul mult anticipat al Audi în competiție.

Astăzi, adidas anunță extinderea angajamentul față de motorsport printr-un parteneriat multianual cu viitoarea echipă Audi F1. Colecția, care va debuta înainte de sezonul 2026, va combina tehnologia de ultimă generație cu designul care modelează cultura, creat de două embleme ale performanței sportive.

adidas și viitoarea echipă Audi F1 vor lucra împreună pentru a crea o gamă completă de produse de înaltă performanță, axate pe stil și concepute pentru piloți, mecanici și întreaga echipă. Creată cu cea mai recentă tehnologie adidas, colecția va introduce o nouă perspectivă asupra culturii motorsportului și va continua să aducă o abordare nouă pe pistă, dar și în afara ei.

Fanii reprezintă spiritul oricărei echipe, iar adidas și Audi F1 își propun să celebreze pasiunea lor încă din prima zi. Înainte de prima cursă a echipei,  o gamă dedicată de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii va fi disponibilă pentru fanii din întreaga lume, pentru ca ei să își arate cu mândrie și cu stil loialitatea față de echipă.

Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina fostului președinte Traian Băsescu / FOTO
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina fostului președinte Traian Băsescu / FOTO
Recomandarea zilei

Bjoern Gulden, CEO adidas: “Suntem mândri să colaborăm cu viitoarea echipă Audi F1 și să sprijinim debutul lor la cel mai înalt nivel de competiție din acest sport, marcând astfel un nou capitol interesant în lumea motorsportului în sezonul competițional din 2026. Această colaborare face parte din angajamentul nostru continuu față de F1 și reflectă dorința de a lucra cu branduri care împărtășesc aceleași valori și o viziune inovatoare. Așteptăm cu nerăbdare să dezvăluim tot ceea ce am planificat, în timp ce le dorim piloților și echipei să învingă și să atragă o nouă generație de fani ai motorsportului!”

Jonathan Wheatley, Team Principal al viitoarei echipe Audi F1: “Acest parteneriat reunește două branduri emblematice pe o scenă globală și reprezintă un punct important în călătoria noastră ca viitoare echipă Audi F1. Cu adidas, ne dotăm coechipierii cu echipamente sportive tehnice de elită, adaptate fiecărui rol, și care le îmbunătățesc performanța. Dincolo de cursă, ambiția noastră comună este de a inspira o nouă generație de fani prin inovație, stil și o dedicare perpetuă pentru excelență.”

Lidia Buble, bătută pe stradă, în București. „A început să dea în mine cu o mătură, dar isteric!” Incidentul a tulburat-o profund pe artistă. Cine e persoana care a atacat-o
Lidia Buble, bătută pe stradă, în București. „A început să dea în mine cu o mătură, dar isteric!” Incidentul a tulburat-o profund pe artistă. Cine e persoana care a atacat-o
Recomandarea zilei

Gernot Döllner, CEO AUDI AG și Președinte al Consiliului Director al Sauber Motorsport AG: “adidas și Audi au decenii de colaborare în sporturile de top – construite pe valori comune și dorința de a inspira prin excelență. Parteneriatul nostru în Formula 1 merge mult dincolo de căutarea inovației și a performanței de vârf: reunește punctele forte și viziunile a două branduri progresiste. Viitoarea colecție adidas va fi caracterizată de claritate și precizie, exact ca noua filozofie de design Audi. Faptul că debutăm intrarea brandului nostru în clasa reprezentativă a motorsportului împreună cu adidas subliniază încrederea și aprecierea deosebită pe care o avem pentru colaborarea noastră.” 

Colecția adidas x Audi F1 se va lansa la începutul anului 2026. Urmăriți povestea pe adidas.com/motorsport.

Despre adidas

adidas este lider global în industria articolelor sportive. Cu sediul central în Herzogenaurach/Germania, compania are peste 62.000 de angajați în întreaga lume și a generat vânzări de 23,7 miliarde de euro în 2024.

Despre proiectul Audi F1

Audi va intra în Formula 1 pentru prima dată în 2026 cu propria echipă de fabrică și un sistem de propulsie hibrid („Power Unit”) dezvoltat în Germania. Viitoarea echipă are sediul în trei locații: Audi Formula Racing GmbH, fondată special pentru acest proiect, dezvoltă Power Unit în Neuburg an der Donau. Hinwil din Elveția va găzdui dezvoltarea mașinii de curse, precum și planificarea și desfășurarea curselor. Ambele locații sunt susținute de un centru tehnic situat în inima Motorsport Valley din Marea Britanie. Formula 1 este considerată vârful motorsportului și, cu acoperirea sa globală, este una dintre cele mai importante platforme sportive din lume. Un alt factor decisiv pentru intrarea Audi îl reprezintă noile reglementări FIA, care, începând cu 2026, vor include combustibili sustenabili și vor crește ponderea unității de propulsie hibride pe motor electric la aproape 50%.

Sursa foto: adidas

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine e iubita lui Ștefan Floroaica, de la Asia Express. Sânziana Negru este mai mare decât el cu 8 ani
Cine e iubita lui Ștefan Floroaica, de la Asia Express. Sânziana Negru este mai mare decât el cu 8 ani
Ce pasiune scumpă are Gina Pistol și cât de mult investește în ea: „Am ce să las copilului meu, și nepoților, și strănepoților”
Ce pasiune scumpă are Gina Pistol și cât de mult investește în ea: „Am ce să las copilului meu, și nepoților, și strănepoților”
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Avantaje
Cea mai insuportabilă zodie. Singura care nu se înțelege cu nimeni. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Cea mai insuportabilă zodie. Singura care nu se înțelege cu nimeni. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Elle
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Noi detalii tulburătoare despre moartea Lisei Marie Presley ies la iveală în timpul unui proces intentat mamei sale, Priscilla Presley. Ce acuzații grave i se aduc vedetei
Noi detalii tulburătoare despre moartea Lisei Marie Presley ies la iveală în timpul unui proces intentat mamei sale, Priscilla Presley. Ce acuzații grave i se aduc vedetei
Daciana Sârbu, mesaj neașteptat după ce a dezvăluit că are un nou iubit: „Fericirea nu este întotdeauna logică. Dacă...”
Daciana Sârbu, mesaj neașteptat după ce a dezvăluit că are un nou iubit: „Fericirea nu este întotdeauna logică. Dacă...”
DailyBusiness.ro
Câți bani cheltuie un om într-o viață. Cât îi trebuie unui român ca să ducă un trai decent
Câți bani cheltuie un om într-o viață. Cât îi trebuie unui român ca să ducă un trai decent
Grindeanu îl acuză pe Boloș pentru cheltuielile din Fondul de Rezervă: „Mecanismul a fost propus de ministrul Finanțelor”
Grindeanu îl acuză pe Boloș pentru cheltuielile din Fondul de Rezervă: „Mecanismul a fost propus de ministrul Finanțelor”
A1.ro
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Surpriză la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Maximus Prigoană a venit să-și conducă bunica pe ultimul drum
Surpriză la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Maximus Prigoană a venit să-și conducă bunica pe ultimul drum
Câți bani a luat Angela Rusu de la Traian Băsescu când s-a măritat EBA: „Domnul președinte i-a dat un plic soțului meu”
Câți bani a luat Angela Rusu de la Traian Băsescu când s-a măritat EBA: „Domnul președinte i-a dat un plic soțului meu”
Dana Budeanu, mesaj tăios pentru sindicaliștii care au blocat prima zi de școală. "Niște conserve! E un sistem plin de pile!"
Dana Budeanu, mesaj tăios pentru sindicaliștii care au blocat prima zi de școală. "Niște conserve! E un sistem plin de pile!"
Fotbalistul Dragoș Nedelcu divorțează la 3 luni după căsătorie
Fotbalistul Dragoș Nedelcu divorțează la 3 luni după căsătorie
Observator News
Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional
Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit, iar el are o nouă iubită de nici 30 de ani. Detalii incredibile au ieșit la iveală
Ultima oră! Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit, iar el are o nouă iubită de nici 30 de ani. Detalii incredibile au ieșit la iveală
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Bianca Brad, imagine rară cu fiul ei student. Luca are 20 de ani, e leit tatăl lui și studiază în Italia, la o facultatea grea
Bianca Brad, imagine rară cu fiul ei student. Luca are 20 de ani, e leit tatăl lui și studiază în Italia, la o facultatea grea
Gestul lui Bursucu, după ce toată lumea l-a pus la colț în urma interviului cu Tzancă Uraganu. Decizia luată legat de podcast
Gestul lui Bursucu, după ce toată lumea l-a pus la colț în urma interviului cu Tzancă Uraganu. Decizia luată legat de podcast
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Grindeanu, replica tranșantă din plen! Ce mesaj i-a transmis lui Bolojan
Grindeanu, replica tranșantă din plen! Ce mesaj i-a transmis lui Bolojan
Ce trebuie să ai în buzunar pentru noroc de Sfânta Maria Mică 2025?
Ce trebuie să ai în buzunar pentru noroc de Sfânta Maria Mică 2025?
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Parlamentul a decis: schimbare uriașă pentru părinții care au copii cu handicap
Parlamentul a decis: schimbare uriașă pentru părinții care au copii cu handicap
Alertă alimentară: Retragere urgentă a mai multor tipuri de brânză contaminate cu listeria
Alertă alimentară: Retragere urgentă a mai multor tipuri de brânză contaminate cu listeria
„Boala sărutului ucigaș” se răspândește cu rapiditate în SUA. Cât de repede ar putea ajunge în Europa
„Boala sărutului ucigaș” se răspândește cu rapiditate în SUA. Cât de repede ar putea ajunge în Europa
Călimănești-Căciulata, stațiunea pentru toate anotimpurile. Boli tratabile, efecte ale apelor, cazare și atracții din stațiune
Călimănești-Căciulata, stațiunea pentru toate anotimpurile. Boli tratabile, efecte ale apelor, cazare și atracții din stațiune
TV Mania
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton