adidas readuce emblema Trefoil pe scena FIFA World Cup™ pentru prima dată în 36 de ani, odată cu lansarea tricourilor de deplasare

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Astăzi, adidas prezintă echipamentele oficiale de deplasare pentru toate cele 25 de federații partenere, inclusiv pentru 13 națiuni deja calificate la FIFA World Cup 2026™.

Inspirate din cultura unică a fiecărei țări, tricourile de deplasare reinterpretează estetica adidas clasică în cadrul FIFA World Cup™ — precum modelele geometrice și liniile verticale stilizate — într-o manieră modernă și contemporană, care rezonează atât cu fanii, cât și cu sportivii.

Povestea adidas în fotbal este una profundă, de la performanța pe teren până la influența culturală a stilului urban. Marcându-și prezența pe cea mai mare scenă a fotbalului mondial pentru prima dată în 36 de ani, emblema adidas Trefoil — simbolul originalității adidas — este imprimată pe partea dreaptă a pieptului fiecărui tricou. Fiecare echipament aduce un omagiu culturii fotbalului din anii ’90, fiind reinterpretat pentru cerințele sportivului modern și creat cu mândrie pentru cultura și comunitatea de atleți și fani care îl vor purta.

Fiecare tricou spune povestea propriei națiuni prin referințe subtile la peisaje unice, date importante, artă și arhitectură, toate realizate folosind tehnologii de ultimă generație pentru a echilibra designul istoric cu cel contemporan.

Sam Handy, GM Football la adidas, a declarat: „Pe măsură ce ne apropiem de un Campionat Mondial de o amploare uriașă, desfășurat în trei țări gazdă incredibile, am simțit că este momentul potrivit și o sursă reală de inspirație să readucem emblema Trefoil pe cea mai mare scenă a fotbalului mondial. Aceasta este o eră definitorie pentru cultura fotbalului. Stilul său se răspândește mai mult ca oricând în diverse subculturi, iar tricoul este, poate, cea mai autentică reprezentare a acestui fenomen. În acest spirit, aceste designuri aduc un omagiu fiecărei țări, oferind în același timp fanilor o colecție de modele care depășesc cu ușurință granița dintre teren și tribune.”

Întreaga colecție este creată pentru performanță, fiind concepută pentru a sprijini jucătorii de clasă mondială în momente de presiune ridicată și în condițiile variate pe care le vor întâlni în cele trei țări gazdă. Pentru a face față temperaturilor mai ridicate, materialele elastice mecanice 3D, dezvoltate pe baza cartografierii corpului, integrează cele mai noi materiale CLIMACOOL+ de la adidas, care elimină transpirația mai rapid și mențin confortul termic.

Tricourile sunt realizate și din material jacquard, pentru un finisaj mai ușor care permite o libertate mai mare de mișcare pe teren. Fiecare echipament este completat de cele trei dungi clasice pe umeri, aplicate printr-un model de cusătură în formă de spic, care este conceput pentru a îmbunătăți respirabilitatea și pentru a asigura o ventilație optimă chiar și în cele mai solicitante condiții climatice.

Ca parte a lansării globale a echipamentelor de deplasare FIFA World Cup 2026™, adidas a organizat un eveniment imersiv în Los Angeles, reunind sportivi, creatori de conținut și figuri culturale din fotbal, muzică și cultura urbană.

Brandul a transformat Lower Grand Tunnel din centrul orașului Los Angeles, într-o petrecere urbană plină de energie, dezvăluind noile tricouri de deplasare și marcând revenirea emblemei adidas Originals Trefoil pe echipamentele federațiilor de fotbal pentru prima dată după decenii.

Seara a inclus un moment al artistului Kaytranada și un concert principal susținut de Baby Keem, transformând un blocaj de mașini într-o celebrare vibrantă a culturii fotbalului.

Toate tricourile de deplasare ale federațiilor adidas*** vor fi disponibile începând de vineri, 20 martie, ora 11:00 EET, pe adidas.ro și în magazinele selectate.

Prezentarea designului pentru câteva națiuni

Argentina

Tricoul de deplasare este inspirat din bogata moștenire artistică a Argentinei și prezintă un model grafic distinct în nuanțe de albastru, inspirat de motivele tradiționale ale țării. Accentele de alb pe o bază neagră evidențiază liniile stilizate, spiralele florale complexe și plantele cățărătoare, aducând designul la viață printr-un contrast puternic.

Pe partea din spate a gulerului este gravat un motiv personalizat cu inscripția„Argentina”, plasat în fața Sol de Mayo, simbolul național al soarelui.

Germania

Continuând limbajul vizual al echipamentului de acasă, șevroanele diagonale sunt reinterpretate sub forma unui model integral în albastru marin, formând o repetiție ritmică a trei forme interconectate. Paleta cromatică combină nuanțe din diferite epoci ale istoriei DFB. Include o referință la jachetele albastre, clasice cu fermoar, purtate în 1954, dar și la tricourile de antrenament alb-albastru din anii ’60, ’70 și ’80, în timp ce accentele aqua-blue fac trimitere la echipamentele colorate din anii ’90. Toate acestea creează un efect vizual puternic și distinct.

O etichetă discretă cu steagul Germaniei, plasată la baza tricoului, celebrează parteneriatul de lungă durată dintre adidas și Germania din 1954.

Italia

Inspirat de croitoria tradițională italiană și de sacourile elegante purtate de echipa națională în momente istorice de celebrare, tricoul prezintă un model integral în albastru deschis și alb, care reproduce țesăturile complexe ale acestor articole vestimentare.

Mânecile, siglele și numerele integrează detalii în albastru marin și auriu, iar pe spatele gulerului apare inscripția „Italia”, stilizată într-un monogrom, care evocă ideea de personalizare, apartenență și identitate.

Japonia

Inspirat de conceptul „Colours Beyond the Horizon”, designul tricoului de deplasare al Japoniei prinde viață printr-un model cu dungi în 12 culori distincte, care reprezintă unitatea și legătura națiunii, pe teren și în afara lui.

Pe o bază alb-crem, 11 linii verticale estompate coboară pe tricou într-un efect asemănător ploaii, simbolizând cei 11 jucători de pe teren. A 12-a linie, plasată central și într-o nuanță intensă inspirată de soarele roșu de pe steagul național, simbolizează inima echipei: fanii.

Steagul Japoniei este imprimat cu mândrie pe partea din spate a gulerului, ca simbol al identității naționale și al mândriei colective.

Mexic

Inspirat de istoria bogată a Mexicului, tricoul de deplasare integrează un model grafic gri pe întreaga suprafață, aplicat pe o bază albă, influențat de motivele cunoscute sub numele de „Grecas”, întâlnite în arhitectura și arta tradițională. Motivele recurente formează un tipar repetitiv de trepte abstracte, făcând referire la exteriorul în trepte al clădirilor tradiționale mexicane.

Fraza „SOMOS MÉXICO”, care înseamnă „Noi suntem Mexic”, este inscripționată pe partea din spate a gulerului și simbolizează unitatea și pasiunea care definesc spiritul mexican înainte de a găzdui pentru a treia oară FIFA World Cup™.

Spania

Designul tricoului de deplasare al Spaniei se inspiră din bogata tradiție literară a țării. Un model complex în culoarea piritei, inspirat de ilustrațiile și grafica din cărți și manuscrise clasice, punctează o bază alb-crem care evocă culoarea unei pagini.

Mânecile și gulerul includ detalii aurii și burgundy, iar inscripția „ESPAÑA” este gravată pe partea din spate a gulerului, litera distinctivă Ñ celebrând limba spaniolă și patrimoniul său cultural.

Foto: adidas

Urmărește-ne pe Google News