adidas Originals prezintă Superstar: The Original 

Samuel L. Jackson narează, în timp ce Missy Elliott, Jennie, Anthony Edwards și alții demonstrează ce reprezintă un Original

Creat pentru baschet, adoptat de liderii streetwear-ului și susținut iar și iar de fiecare generație, adidas Superstar este un simbol original, care a făcut tranziția de la sport la cultură. După lansarea campaniei „The Original” la începutul acestui an, adidas revine cu un nou capitol ce pune în lumină influența inovatoare a modelului Superstar.  

Inspirându-se din moștenirea siluetei emblematice care a depășit granițele culturale, campania „Superstar, The Original” este un omagiu adus atât variantei originale Superstar, cât și simplității sale, surprins într-un contrast dramatic alb-negru.

Regizată de fotograful și cineastul vizionar Thibaut Grevet, a cărui estetică onirică a revoluționat imaginile din modă și muzică, campania aduce împreună o listă fără precedent de lideri culturali, care exemplifică ce înseamnă să fii o emblemă Originals și să îți definești prezența în domeniul de activitate prin inovație și autenticitate.

Legendarul actor Samuel L. Jackson este naratorul filmului, folosindu-și vocea distinctivă pentru a duce mai departe istoria creată de-a lungul timpului prin generații de inovație culturală. Campania are o distribuție multigenerațională de voci autentice: compozitoarea și producătoarea multipremiată Missy Elliott, legenda skateboarding-ului Mark Gonzales, senzația NBA Anthony Edwards, trupa multi-platină GloRilla din Memphis, cântărețul american Teezo Touchdown, fenomenul muzical global JENNIE și modelul și actrița inovatoare Gabbriette.

„Superstar a fost întotdeauna mai mult decât un simplu sneaker – este un simbol al originalității și o scânteie pentru schimbarea culturală”, a declarat Annie Barrett, vicepreședinte de marketing la adidas Originals. „De la colțul străzii până la scena internațională, a fost purtat de cei care nu așteaptă permisiunea de a conduce. Această campanie nu este despre a privi înapoi – este despre a scoate în evidență o nouă generație de Originals care construiesc ceea ce urmează, fără a ezita.”

În România, „Superstar, The Original” a prins o nouă dimensiune prin colaborarea cu Delia, una dintre cele mai emblematice voci ale culturii pop locale, care a reinterpretat spiritul Originals prin autenticitate și expresivitate. Apariția artistei pe coperta revistei ELLE, alături de un shooting dedicat, a marcat începutul unei campanii ce a depășit granițele vizibilității clasice, transformându-se într-o platformă de inspirație. Extinsă printr-o prezență vizuală puternică în spațiul OOH și prin materiale co-branded în magazinele adidas, campania aduce mai aproape de public magnetismul și forța simbolică a Superstar.

„Sunt onorată să fac echipă cu adidas și ELLE România. Îmi place să mixez moda cu energia pe care o am pe scenă și în viața de zi cu zi, iar adidas e fix despre asta – libertate, mișcare, autenticitate. Colaborarea a venit firesc, pentru că am deja multe piese adidas în garderobă, pe care le port atât pe scenă, cât și când fac sport. Mă bucur să fiu parte din povestea asta și abia aștept să împărtășesc cu voi ce urmează.” – menționează Delia.

Campania se desfășoară în două capitole. Primul capitol este „Piramidele”, un teaser puternic în care Samuel L. Jackson reflectă asupra monumentelor durabile ale realizărilor umane care rezistă testului timpului – trasând o paralelă între aceste structuri antice și impactul cultural de durată al modelului Superstar.

Al doilea capitol: „Ceasuri”, un film-ce reunește distribuția completă a celor șapte personalități culturale prezente în campanie, într-o declarație de stil singulară și puternică.

În centrul atenției se află silueta adidas Superstar, care revine în două combinații de culori clasice, alături de legendara jachetă Firebird. Superstar, cu căptușeala îmbunătățită a limbii și a interiorului, a definit o eră influentă a expresiei creative la sfârșitul anilor ’90, devenind încălțămintea preferată de artiști, muzicieni și skateri care au depășit granițele culturale. Completând această siluetă, jacheta Firebird a rămas în centrul atenției culturale din 1967, fiind îmbrățișată în mod continuu de creatorii stilului și inovatorii muzicali din întreaga lume.

Este nevoie doar de unul.

Înainte să poată fi o mie.

Superstarurile sunt cei ce atrag mulțimi, în loc să li se alăture.

The Originals Hub

Explorează interpretări noi ale legendarului Superstar și vezi cum familia adidas îl reinterpretează cu un stil îndrăzneț și individual. Cufundă-te în moștenirea acestei embleme culturale prin intermediul poveștilor noastre din arhivă și obține acces exclusiv, din culise, la filmările campaniei. Alătură-te comunității Originals și rămâi la curent cu evenimentele globale, transmise în direct la adidas.com/go/campaign/originals

Despre adidas Originals

Inspirat de bogata moștenire sportivă adidas – una dintre cele mai importante mărci de articole sportive din lume și un lider global în designul și dezvoltarea echipamentelor si încălțămintei atletice  – adidas Originals este un brand de lifestyle fondat în 2001. Având la bază arhiva adidas, adidas Originals continuă să dezvolte moștenirea brandului prin angajamentul său față de inovația produselor și capacitatea sa de a filtra creativitatea și curajul găsite pe terenuri și arene sportive prin prisma culturii tinere contemporane. Marcat de logo-ul iconic Trefoil, folosit pentru prima dată în 1972 și susținut de cei care continuă să modeleze și să definească cultura creativă, adidas Originals rămâne un pioner al stilului sportiv urban.

Sursa foto: adidas

