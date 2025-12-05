adidas lansează colecția istorică de mingi ale Campionatului Mondial FIFA

adidas lansează astăzi Historical World Cup Ball Collection, o ediție premium de colecție care celebrează peste cinci decenii de parteneriat emblematic între brand și FIFA World Cup. Setul include replici de înaltă calitate ale tuturor celor 15 mingi oficiale adidas folosite până acum, începând cu Telstar, mingea Campionatului Mondial din 1970 din Mexic, și până la noua minge oficială Trionda a Campionatului ce urmează în 2026. Fiecare set vine într-o cutie specială de prezentare, concepută pentru a evidenția evoluția designului mingilor adidas de-a lungul anilor, devenind astfel piesa perfectă pentru colecționarii și pasionații de fotbal la nivel global.

Gândită ca o călătorie curatoriată printre cele mai mari competiții de fotbal din lume, colecția aduce un omagiu designurilor îndrăznețe, inovațiilor tehnologice și impactului cultural al unora dintre cele mai memorabile mingi folosite în istoria turneului.

Din 1970, adidas a creat o minge unică pentru fiecare ediție a Campionatului Mondial FIFA, începând cu Telstar (1970) și Telstar Durlast (1974), continuând cu emblematicele modele Tango (1978, 1982). Azteca (1986) a deschis o nouă eră, iar anii ’90 au adus modele de neuitat precum Etrusco Unico (1990), Questra (1994) și Tricolore (1998).

Anii 2000 au introdus inovații curajoase odată cu Fevernova (2002) și Teamgeist (2006), aceasta din urmă având panouri rotunjite, netradiționale, spre deosebire de orice altă minge folosită anterior la Cupa Mondială. Au urmat Jabulani (2010) și performanta Brazuca (2014). Turneele recente au propus reinterpretări moderne cu Telstar 18 (2018), Al Rihla (2022) și varianta sa pentru fazele finale, Al Hilm (2022).

Această evoluție a designului și tehnologiei continuă acum cu Trionda – noua minge oficială pentru FIFA World Cup 2026 – lansată oficial la începutul lunii octombrie.

FIFA World Cup Historical Mini Ball Set se lansează astăzi și include toate cele 15 mingi oficiale. Toate modelele mini sunt laminate și au un miez din spumă, subliniind abordarea unică adidas în construcția mingilor și păstrând estetica și caracterul versiunilor originale. Setul de mini mingi este disponibil începând de astăzi pentru 250 € în magazinele selecționate și online pe adidas.ro.

FIFA World Cup Historical Pro Ball Set (mărimea 5) va fi lansat la începutul anului 2026, într-o ediție limitată în mai puțin de 3.000 de exemplare. Fiecare minge este o reproducere aproape identică a originalelor, realizată cu aceeași tehnologie folosită la momentul lansării lor. Setul Pro va avea un preț de 2.500 € și este dedicat colecționarilor care își doresc cea mai autentică experiență a unei mingi oficiale de meci.

Lansat în paralel cu Pro Ball Set, FIFA World Cup Historical Club Ball Set (mărimea 5) va fi disponibil la nivel global, cu excepția Europei, la prețul de 400 €. Fiecare minge are o suprafață uniformă din TPU și o construcție cusută la mașină, oferind o versiune mai accesibilă comercial a designurilor istorice și actuale, păstrând în același timp moștenirea vizuală a originalelor.

Ulterior, în martie 2026, adidas va lansa încă două seturi regionale în ediție limitată, fiecare disponibil în doar 2.026 de exemplare. FIFA World Cup Historic Mexico Ball Set va fi disponibil exclusiv în LAM, iar FIFA World Cup Historic USA Ball Set exclusiv în NAM.

Despre adidas

adidas este lider global în industria articolelor sportive. Cu sediul central în Herzogenaurach, Germania, compania are peste 62.000 de angajați la nivel mondial și a generat vânzări de 23,7 miliarde de euro în 2024.

Pentru mai multe informații, vizitați www.adidas-Group.com.

Despre adidas în fotbal

adidas este liderul global în fotbal. Compania este furnizorul oficial al celor mai importante competiții fotbalistice din lume, precum FIFA World Cup™, FIFA Women’s World Cup™, FIFA Club World Cup™, UEFA European Football Championship™, UEFA Champions League™ și UEFA Women’s Champions League™. adidas sponsorizează, de asemenea, unele dintre cele mai prestigioase cluburi, printre care Real Madrid, Manchester United, Arsenal, FC Bayern München și Juventus. Brandul este partener și al unora dintre cei mai buni sportivi la nivel mondial, precum Aitana Bonmatí, Trinity Rodman, Vivianne Miedema, Alessia Russo, Lena Oberdorf, Mary Fowler, Wendie Renard, Leo Messi, Jude Bellingham, Mohamed Salah, Pedri, Lamine Yamal, Florian Wirtz, Paulo Dybala, Gabriel Jesus, Ousmane Dembélé, Serge Gnabry și Manuel Neuer.

Sursă foto: adidas

