  MENIU  
Home > Advertorial > Adidas cucerește pistele de bowling cu o nouă colecție de pantofi de bowling

Adidas cucerește pistele de bowling cu o nouă colecție de pantofi de bowling

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Imaginează-ți că pășești într-o sală de bowling retro unde sunetul popicelor doborâte și mirosul cerii de podea definesc întreaga atmosferă. Brandul celor trei dungi captează această esență unică prin cea mai recentă inițiativă creativă, împletind moștenirea sportivă cu elemente specifice unei subculturi pline de caracter. Vei descoperi că această abordare inedită reușește să transforme echipamentul funcțional într-o piesă de rezistență pentru garderoba ta cotidiană. Această colecție demonstrează că inspirația poate veni din cele mai surprinzătoare locuri, oferindu-ți o perspectivă proaspătă asupra stilului urban. Este momentul să explorezi cum nostalgia anilor trecuți se adaptează perfect nevoilor tale de autoexprimare în prezent.

Adidas prezintă o colecție de sneakerși inspirată de bowling-ul retro

Adidas a lansat o colecție inedită numită Bowling Shoe Pack, care explorează estetica nostalgică a echipamentului sportiv de altădată prin trei siluete emblematice. Această serie specială îți propune un design unitar, inspirat direct de pantofii pe care îi găsești în sălile de joc tradiționale, reinterpretând formele pentru mediul urban. Vei observa că întreaga colecție este dominată de o paletă de culori vintage, reușind să creeze o punte vizuală între sportul de performanță și timpul liber. Pachetul include modelul transformat Predator Mundial, alături de noile siluete Anfu și Changle, toate fiind gândite să îți ofere un look autentic. Alegând piese din gama adidas Originals, ai ocazia să porți un simbol al culturii retro care nu trece niciodată neobservat. Această lansare subliniază capacitatea brandului de a reinventa piese clasice într-un mod care să rezoneze cu preferințele tale actuale pentru autenticitate și design de calitate.

Adidas Predator Mundial reimaginat pentru trasee

Modelul emblematic Predator Mundial a fost adaptat pentru stilul de viață cotidian, transformându-se dintr-o gheată de fotbal într-un sneaker versatil cu talpă plată. Te vei bucura de păstrarea detaliului iconic reprezentat de limba pliabilă, care conferă acestor pantofi o notă distinctivă și o textură plină de personalitate. Partea superioară este construită din piele premium, asigurând nu doar un aspect vizual rafinat, ci și durabilitatea necesară pentru plimbările lungi prin oraș. Schema cromatică bazată pe roșu, alb și albastru captează perfect vibrația pantofilor de bowling clasici, oferindu-ți o piesă de colecție cu adevărat specială. Designul este completat de cele trei dungi laterale proeminente, care subliniază apartenența la o tradiție sportivă de necontestat.

Iată câteva dintre caracteristicile tehnice care fac acest pachet să fie unul remarcabil:

Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Recomandarea zilei
  • Utilizarea pielii de înaltă calitate pentru un confort tactil superior și rezistență în timp.
  • Tălpi de tip „court” care oferă o aderență optimă pe suprafețele plate din mediul urban.
  • Logo-uri brodate și finisaje care respectă standardele estetice ale deceniilor trecute.
  • O structură adaptată pentru uz zilnic, păstrând în același timp silueta sportivă originală.

Anfu și Changle – completează trioul

Modelele Anfu și Changle completează acest trio fascinant, oferind opțiuni variate care se pliază pe diferite preferințe de stil și volum. Adidas Anfu îți propune o siluetă joasă și elegantă, cu un design de tip T-toe, amintind de modelele clasice de antrenament care au definit moda stradală în trecut. În contrast, modelul Changle vine cu un aspect mai robust și stratificat, fiind în perfectă concordanță cu tendințele actuale de tip „chunky runner”. Acești sneakersi folosesc aceleași nuanțe de albastru, alb și roșu, menținând o coerență vizuală impecabilă în cadrul întregului pachet inspirat de pistele de bowling. Fie că ești adeptul unui stil minimalist sau preferi încălțămintea cu o prezență mai puternică, vei găsi în aceste modele echilibrul dorit între modă și funcționalitate. Astfel, garderoba ta va beneficia de o infuzie de energie retro, adaptată perfect ritmului tău de viață activ.

Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Recomandarea zilei

Detalii despre ediția exclusivă pentru Japonia

Lansarea oficială a pachetului adidas Bowling Shoe Pack este programată exclusiv pentru piața din Japonia, stârnind deja interesul pasionaților de modă din întreaga lume. Data stabilită pentru acest eveniment de retail este 18 aprilie, moment în care cele trei variante vor deveni disponibile publicului larg. Poți găsi aceste produse prin intermediul site-ului oficial al brandului din Japonia sau la partenerii de retail selectați din regiune. Această strategie de distribuție limitată transformă colecția într-un obiect al dorinței pentru colecționarii care vânează piese rare cu o poveste culturală bogată. Chiar dacă disponibilitatea este restrânsă geografic, influența designului se va resimți cu siguranță în tendințele globale ale acestui an. Vei vedea cum acest tip de lansări exclusive reușește să mențină interesul crescut pentru fuziunea dintre sport, tradiție și estetică urbană.

Pachetul inspirat de bowling demonstrează încă o dată că granițele dintre echipamentul sportiv și moda de stradă sunt extrem de flexibile și pline de potențial creativ. Prin reinterpretarea unor modele iconice și introducerea unor siluete noi, brandul reușește să aducă un omagiu unei activități recreative clasice. Această colecție nu reprezintă doar o simplă achiziție de încălțăminte, ci este o invitație de a celebra momentele relaxate și stilul care nu se demodează niciodată. Te încurajăm să descoperi cum o estetică veche de zeci de ani poate fi integrată cu succes în ținutele tale contemporane, oferindu-ți un plus de originalitate. Până la urmă, moda este despre modul în care alegi să porți poveștile trecutului în fiecare pas pe care îl faci astăzi.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral: „Este un moment greu pentru amândoi”
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral: „Este un moment greu pentru amândoi”
Cât costă cursurile de bune maniere pentru copii la școala Ancăi Serea: „Un proiect de suflet la care visez de peste 20 de ani”
Cât costă cursurile de bune maniere pentru copii la școala Ancăi Serea: „Un proiect de suflet la care visez de peste 20 de ani”
Proiecte speciale
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Libertatea.ro
Nicole Kidman promovează „Danaida” lui Brâncuși. Sculptura, estimată la 100 de milioane de dolari, ar putea stabili zilele viitoare un nou record de piață al artistului
Nicole Kidman promovează „Danaida” lui Brâncuși. Sculptura, estimată la 100 de milioane de dolari, ar putea stabili zilele viitoare un nou record de piață al artistului
Avantaje
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Elle
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Mihai Trăistariu, declarații scandaloase despre Mădălina Manole: „Dacă nu era combinată cu Șerban Georgescu, poate nici nu reușea”
Mihai Trăistariu, declarații scandaloase despre Mădălina Manole: „Dacă nu era combinată cu Șerban Georgescu, poate nici nu reușea”
Anca Serea, șocată în trafic de o domnișoară „Aranjată, botoxata, cu unghiuțe scoase pe geam”
Anca Serea, șocată în trafic de o domnișoară „Aranjată, botoxata, cu unghiuțe scoase pe geam”
Ahmed s-a întors în "Casa iubirii". Reacția fostei iubite, Veronica, i-a lăsat mască pe fani: "Ți-ai găsit altul!"
Ahmed s-a întors în "Casa iubirii". Reacția fostei iubite, Veronica, i-a lăsat mască pe fani: "Ți-ai găsit altul!"
Dan Negru, reacție după semifinala Eurovision 2026, unde România a fost reprezentată de Alexandra Căpitănescu: „Maimuțăreli”
Dan Negru, reacție după semifinala Eurovision 2026, unde România a fost reprezentată de Alexandra Căpitănescu: „Maimuțăreli”
Observator News
Presa britanică, despre prestaţia Alexandrei de la Eurovision: "Versuri despre sufocat femei şi teme sexuale"
Presa britanică, despre prestaţia Alexandrei de la Eurovision: "Versuri despre sufocat femei şi teme sexuale"
Libertatea pentru Femei
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Breaking news! Mesajul crucial al lui Ilie Bolojan! Șah mat! Ce decizie a luat premierul în urmă cu puțin timp
Breaking news! Mesajul crucial al lui Ilie Bolojan! Șah mat! Ce decizie a luat premierul în urmă cu puțin timp
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Cum arată acum Conchita, &quot;femeia cu barbă&quot; care a câștigat Eurovision în 2014. Și-a schimbat radical înfățisarea
Cum arată acum Conchita, &quot;femeia cu barbă&quot; care a câștigat Eurovision în 2014. Și-a schimbat radical înfățisarea
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Nutriționist: După 50 de ani, redu consumul de pâine. Ce riscuri apar pentru sănătate
Nutriționist: După 50 de ani, redu consumul de pâine. Ce riscuri apar pentru sănătate
Lista fructelor și legumelor cele mai contaminate cu pesticide din 2026
Lista fructelor și legumelor cele mai contaminate cu pesticide din 2026
Dieta Cindy Crawford la 60 de ani. Meniul complet care o ajută să arate spectaculos la 60 de ani
Dieta Cindy Crawford la 60 de ani. Meniul complet care o ajută să arate spectaculos la 60 de ani
Previziunea care reaprinde temerile globale: ce ar fi spus Baba Vanga despre 2026
Previziunea care reaprinde temerile globale: ce ar fi spus Baba Vanga despre 2026
TV Mania
Hande Erçel vs. Demet Özdemir: Cine a fost regina de la Cannes 2026? 50 de imagini pe care fanii le-au așteptat un an de zile
Hande Erçel vs. Demet Özdemir: Cine a fost regina de la Cannes 2026? 50 de imagini pe care fanii le-au așteptat un an de zile
Alexandra Căpitănescu, poziție strategică în Finala Eurovision 2026! Pe ce loc intră România în concurs și de ce pariorii sunt în extaz
Alexandra Căpitănescu, poziție strategică în Finala Eurovision 2026! Pe ce loc intră România în concurs și de ce pariorii sunt în extaz
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Toată Italia vorbește despre ei! Imaginile virale cu Cristi și Adelina Chivu care au făcut înconjurul rețelelor sociale
Toată Italia vorbește despre ei! Imaginile virale cu Cristi și Adelina Chivu care au făcut înconjurul rețelelor sociale
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
Motivul pentru care Cabral și Andreea Ibacka nu mai dormeau împreună. Declarația blondinei a uimit pe toată lumea
Motivul pentru care Cabral și Andreea Ibacka nu mai dormeau împreună. Declarația blondinei a uimit pe toată lumea
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
Libertatea
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
25 de mașini de lux, printre care Porsche, Mustang, BMW M și Mercedes-AMG, confiscate din garajul unei asistente medicale. Statul a vândut 23 dintre ele cu 847.077,60 de euro
25 de mașini de lux, printre care Porsche, Mustang, BMW M și Mercedes-AMG, confiscate din garajul unei asistente medicale. Statul a vândut 23 dintre ele cu 847.077,60 de euro
Nicole Kidman promovează „Danaida” lui Brâncuși. Sculptura, estimată la 100 de milioane de dolari, ar putea stabili zilele viitoare un nou record de piață al artistului
Nicole Kidman promovează „Danaida” lui Brâncuși. Sculptura, estimată la 100 de milioane de dolari, ar putea stabili zilele viitoare un nou record de piață al artistului
Cristi Chivu, imagine emoționantă după câștigarea Cupei Italiei. Și-a îmbrățișat soția și fiicele chiar pe teren
Cristi Chivu, imagine emoționantă după câștigarea Cupei Italiei. Și-a îmbrățișat soția și fiicele chiar pe teren
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton