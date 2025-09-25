  MENIU  
Home > Advertorial > AccessABILITY Expo 2025: ediţia care a adus împreună comunitatea, companiile și cultura incluzivă

AccessABILITY Expo 2025: ediţia care a adus împreună comunitatea, companiile și cultura incluzivă

AccessABILITY Expo 2025: ediţia care a adus împreună comunitatea, companiile și cultura incluzivă
.  Actualizat 25.09.2025, 18:58

Trei zile, 1500 de vizitatori și zeci de inițiative care au demonstrat că barierele pot fi depășite prin dialog și inovație. Așa s-a încheiat ediția 2025 a AccessABILITY Expo, organizată de Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC) la Biblioteca Națională a României. Evenimentul a reunit companii, instituții publice și ONG-uri, confirmând statutul de cel mai important eveniment din Europa de Est dedicat incluziunii.

La deschiderea oficială s-au făcut declaraţii ce au accentuat rolul statului şi al comunităţii în promovarea accesului şi oportunităţilor pentru toţi.

Silvia Dinică, secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a subliniat importanța comunităților și a unor astfel de evenimente: “În aceste vremuri, avem nevoie de comunități puternice. Iar comunitățile puternice înseamnă diversitate, înseamnă incluziune, încredere și speranță. Înseamnă oameni care sunt alături unii de alții, indiferent de poziția pe care o au, și care înțeleg atât nevoia de ajutor, cât și nevoia de sprijin constructiv – sprijin care îl poate ajuta pe celălalt să crească, să spere, să-și dorească să devină mai mult, să simtă că este acceptat în comunitate, că vocea lui contează. Iar acest eveniment este unul dintre acele momente în care comunitățile pot veni împreună și, mai mult decât atât, pot crea legături care să le unească și pentru perioada următoare.”

Eduard Novak, președintele Comitetului Național Paralimpic a atras atenția asupra ritmului lent al schimbărilor în domeniul accesibilizării: “În 2004, la Jocurile Paralimpice din Atena, lotul României a avut doi sportivi. Douăzeci de ani mai târziu, în 2024, România a participat cu 6 sportivi. Este o creștere, dar una mult prea lentă. Acest lucru se întâmplă din cauza lipsei de accesibilizare și cred că a venit momentul ca autoritățile să se implice mai ferm și să aducă schimbările legislative necesare.”

„Omul abuzat în casa aia am fost eu!”. Alexandru Ciucu spune că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Ce detalii intime din mariajul lor a făcut publice
„Omul abuzat în casa aia am fost eu!”. Alexandru Ciucu spune că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Ce detalii intime din mariajul lor a făcut publice
Recomandarea zilei
AccessABILITY Expo 2025: ediţia care a adus împreună comunitatea, companiile și cultura incluzivă

Momente-cheie în cea de-a doua ediţie

AccessABILITY Expo 2025 a demonstrat, prin fiecare componentă a sa, de la joburi și conferințe, la sport, cultură și dialoguri inspiraționale, că incluziunea poate prinde contur concret atunci când comunitatea, autoritățile și companiile colaborează.

S-a aflat! Aceasta este suma pe care au încasat-o Raluca Bădulescu și Florin Stamin la Asia Express! Au stat 3 săptămâni în competiție, dar au câștigat cât alții nu reșesc nici în jumătate de an! Wooow, la așa cifre nici că se aștepta cineva!
S-a aflat! Aceasta este suma pe care au încasat-o Raluca Bădulescu și Florin Stamin la Asia Express! Au stat 3 săptămâni în competiție, dar au câștigat cât alții nu reșesc nici în jumătate de an! Wooow, la așa cifre nici că se aștepta cineva!
Recomandarea zilei

Opportunity Job Hub a confirmat că piața muncii se deschide tot mai mult către diversitate. Companii din domenii precum IT, retail, producție și servicii – de la Beiersdorf, DKV Mobility, Ikea, Info Pro Digital, Kaufland, SLB, Tonelli, UiPath, Undelucram și alți angajatori – au oferit zeci de oportunități de angajare. CV Clinic, powered by Kaufland, împreună cu sesiunile de interviuri directe, au facilitat întâlniri reale între candidați și recrutorii prezenți la eveniment.

Kaufland, la a doua participare atât în zona de joburi, cât și în calitate de partener principal al evenimentului, a subliniat prin Estera Anghelescu,  Director Recrutare & Employer Branding la Kaufland România și președinta RDCC, că “implicarea face diferența și produce transformare în bine. Suntem încrezători că acest parteneriat le va da încredere persoanelor cu dizabilități din România care se confruntă cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă, dar și care simt că oferta evenimentelor incluzive este foarte limitată.”

Conferința RAAD (Romanian Accessibility Awareness Day) a adus în prim-plan studii de caz și soluții concrete pentru accesibilizarea locurilor de muncă. Concluzia unanimă a experților: incluziunea nu este doar un obiectiv social, ci și un avantaj competitiv pentru organizații.

Zona expozițională a demonstrat că inovația poate face viața de zi cu zi mai accesibilă. Tehnologii asistive, soluții educaționale și produse realizate de Unități Protejate Autorizate au fost testate și apreciate de vizitatori, arătând cum inițiativele sociale pot deveni modele sustenabile de business.

Andreea Baciu, Chief Culture Officer, UiPath & Membru al Consiliului Director RDCC:

„La UiPath, credem că incluziunea este un motor al inovației și al creșterii. Atunci când construim locuri de muncă în care fiecare persoană se simte văzută, auzită și valorizată, deschidem ușa către perspective noi și soluții mai bune. Participarea noastră la AccessABILITY Expo este o extensie firească a acestui angajament: de a susține accesibilitatea, de a învăța de la comunitate și de a demonstra că tehnologia și cultura, împreună, pot elimina barierele și pot crea oportunități pentru toți.”

AccessABILITY Expo 2025: ediţia care a adus împreună comunitatea, companiile și cultura incluzivă

Sportul, cultura și dialogul autentic au completat experiența AccessABILITY Expo. De la tirul cu arcul pentru nevăzători și zona de gaming accesibil, care au conectat vizitatori cu și fără dizabilități, la proiecțiile „Cinema fără limite. Cultură pentru toți”, care au atras un public numeros și au demonstrat nevoia reală de accesibilitate culturală, până la Scena Tandem Coffee, unde poveștile împărtășite de sportivi, antrenori și profesioniști au arătat că incluziunea se spune cel mai puternic la persoana întâi, toate au subliniat că barierele pot fi depășite prin experiențe comune și autentice.

AccessABILITY Expo 2025 a arătat că incluziunea nu este doar o temă de discuție, ci o realitate construită pas cu pas de companii, instituții și comunități. Organizatorii pregătesc deja ediția viitoare, cu obiectivul de a extinde programul și de a aduce și mai multe soluții concrete pentru o societate accesibilă tuturor.

Cea de-a doua ediţie AccessABILITY Expo 2025 a fost realizată cu sprijinul partenerilor principali Kaufland România și Undelucram.ro. Sponsori: Banca Transilvania, Betfair Romania Development, Dentons, Raiffeisen Bank, UiPath. Parteneri strategici:  5 To Go, Aqua Carpatica, British Romanian Chamber of Commerce, Fru Fru, LifeBox, Netherlands Romanian Chamber of Commerce, UtilDeco şi WeMaster.

Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC) este o organizație orientată spre mediul de afaceri, dedicată promovării creșterii economice incluzive și inovației corporative. RDCC sprijină companiile în integrarea echității și a strategiilor de afaceri vizionare, pentru a rămâne competitive pe piețele globale și europene. Prin servicii de consultanță, programe de certificare și traininguri executive, RDCC oferă companiilor instrumentele necesare pentru a construi echipe reziliente, diverse și lanțuri de aprovizionare incluzive. În calitate de partener strategic al corporațiilor multinaționale, întreprinderilor locale și factorilor de decizie, RDCC face legătura dintre incluziune, conformitate și succes în afaceri.

Pentru mai multe informații:

Olivia Duțu | 0723 332 047 | [email protected] | [email protected]

Ramona Barbu | 0726 253 290 | [email protected]

Sursa foto: AccessABILITY Expo

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Alexandru Ciucu își acuză fosta soție, pe Alina Sorescu, de abuz. „S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu!”
Alexandru Ciucu își acuză fosta soție, pe Alina Sorescu, de abuz. „S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu!”
Fanatik
La 22 de ani, fosta iubită a lui Joao Felix a dat lovitura. Anunțul neașteptat a fost făcut chiar de noul milionar din viața ei
La 22 de ani, fosta iubită a lui Joao Felix a dat lovitura. Anunțul neașteptat a fost făcut chiar de noul milionar din viața ei
GSP.ro
Răsturnare: instanța a schimbat decizia în cazul lui Toto Dumitrescu
Răsturnare: instanța a schimbat decizia în cazul lui Toto Dumitrescu
Click.ro
Paula Seling, mărturisiri în lacrimi despre fiica adoptată! „Ea știe că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”
Paula Seling, mărturisiri în lacrimi despre fiica adoptată! „Ea știe că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”
TV Mania
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Redactia.ro
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, discuție savuroasă înainte ca prezentatorul să plece la filmările Power Couple: „Închide, că ne facem de râs”
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, discuție savuroasă înainte ca prezentatorul să plece la filmările Power Couple: „Închide, că ne facem de râs”
Raluca Bădulescu, mărturii șocante despre dieta ei. Ce se chinuie să consume zi de zi și nu îi iese: „Pe mine mă ceartă toată lumea”
Raluca Bădulescu, mărturii șocante despre dieta ei. Ce se chinuie să consume zi de zi și nu îi iese: „Pe mine mă ceartă toată lumea”
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Elle
Andreea Bălan, declarație superbă de dragoste pentru Victor Cornea de ziua lui de naștere: "Ne-a adus mie și fetițelor mele liniște, pace și iubire." VIDEO
Andreea Bălan, declarație superbă de dragoste pentru Victor Cornea de ziua lui de naștere: "Ne-a adus mie și fetițelor mele liniște, pace și iubire." VIDEO
Rihanna a născut o fetiță și a dezvăluit PRIMA IMAGINE cu micuța care a abia a venit pe lume! Ce nume special a ales artista pentru al treilea copil al ei. FOTO
Rihanna a născut o fetiță și a dezvăluit PRIMA IMAGINE cu micuța care a abia a venit pe lume! Ce nume special a ales artista pentru al treilea copil al ei. FOTO
Anunț oficial! Care sunt cele nouă cupluri de vedete care participă la sezonul 3 al emisiunii Power Couple de la Antena 1
Anunț oficial! Care sunt cele nouă cupluri de vedete care participă la sezonul 3 al emisiunii Power Couple de la Antena 1
DailyBusiness.ro
Divizia pentru servicii financiare a Zitec își dublează veniturile în S1 2025, contribuind la creșterea de 20% a companiei
Divizia pentru servicii financiare a Zitec își dublează veniturile în S1 2025, contribuind la creșterea de 20% a companiei
Avertisment AFM: Înscrierile la Rabla Auto 2025 sunt gratuite și se fac doar pe site-ul oficial
Avertisment AFM: Înscrierile la Rabla Auto 2025 sunt gratuite și se fac doar pe site-ul oficial
A1.ro
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Zodiile care au noroc începând cu 3 octombrie. Sunt privilegiate de astre
Zodiile care au noroc începând cu 3 octombrie. Sunt privilegiate de astre
Zodii care se despart în octombrie. Nu pot trece peste infidelitățile partenerilor
Zodii care se despart în octombrie. Nu pot trece peste infidelitățile partenerilor
Paula Seling, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre fiica ei adoptată: „Oamenii care o necăjesc…”
Paula Seling, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre fiica ei adoptată: „Oamenii care o necăjesc…”
Ella Vișan și Maria Avram de la Insula Iubirii, pe mâna medicilor esteticieni. Cum arată cele două acum
Ella Vișan și Maria Avram de la Insula Iubirii, pe mâna medicilor esteticieni. Cum arată cele două acum
Observator News
O fabrică japoneză din România face diponibilizări colective. Peste 200 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
O fabrică japoneză din România face diponibilizări colective. Peste 200 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
Libertatea pentru Femei
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Viva.ro
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
A IESIT LA IVEALA TOT!! Nu s-a stiut NIMIC despre ei: &quot;Ne-am sarutat!!!&quot; E vorba de doua vedete de la noi
A IESIT LA IVEALA TOT!! Nu s-a stiut NIMIC despre ei: &quot;Ne-am sarutat!!!&quot; E vorba de doua vedete de la noi
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Premiere medicale la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) din Oradea
Premiere medicale la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) din Oradea
Gestul banal care creşte cu 40% riscul de deces din cauza cancerului de sân
Gestul banal care creşte cu 40% riscul de deces din cauza cancerului de sân
STUDIU: 1 din 2 români consideră că ceea ce cumpără în prezent reprezintă strictul necesar pentru a-și asigura traiul
STUDIU: 1 din 2 români consideră că ceea ce cumpără în prezent reprezintă strictul necesar pentru a-și asigura traiul
Se pregăteşte Europa de o criză majoră? Stocuri pentru război și dezastre. BCE: „Stați calmi, dar păstrați bani cash!”
Se pregăteşte Europa de o criză majoră? Stocuri pentru război și dezastre. BCE: „Stați calmi, dar păstrați bani cash!”
TV Mania
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Imagini irezistibile cu Aryna Sabalenka! Campioana și-a lăsat inhibițiile acasă și a făcut senzație în Grecia
Imagini irezistibile cu Aryna Sabalenka! Campioana și-a lăsat inhibițiile acasă și a făcut senzație în Grecia
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum Raluca, una dintre solistele care făceau furori! E de nerecunoscut la aproape 40 de ani
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum Raluca, una dintre solistele care făceau furori! E de nerecunoscut la aproape 40 de ani
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton