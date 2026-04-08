Abonett – Gustări simple, echilibrate și pline de savoare

Într-un ritm de viață tot mai alert, alegerea unor gustări echilibrate devine esențială. Abonett propune o alternativă simplă și gustoasă, bazată pe ingrediente naturale, pentru momentele în care vrei să mănânci conștient, fără compromisuri.

De peste 70 de ani, Abonett rămâne fidel principiului său: gustări crocante, din ingrediente atent selecționate, potrivite pentru orice moment al zilei. Fiecare felie este o sursă naturală de fibre, fără conservanți sau adaosuri inutile – o alegere echilibrată pentru un stil de viață modern.

O gamă variată pentru fiecare preferință

Abonett include o varietate de produse adaptate nevoilor actuale:

tartine crocante din cereale integrale

opțiuni bio și fără gluten

variante cu semințe sau super-cereale

gustări dulci sau sărate

sandwich-uri practice, gata de consum

Într-o perioadă în care mulți români aleg postul ca moment de echilibru și introspecție, Abonett reamintește că postul poate fi nu doar o perioadă de renunțare, ci una a alegerilor conștiente și gustoase. Abonett aduce în prim-plan o gamă variată de produse potrivite si pentru zilele de post, completată anul acesta de noul Abonett Protein, o inovație dedicată celor care își doresc un plus de nutrienți și sațietate.

Gama Abonett include:

Abonett tartine crocante cu grau spelta Bio – 100g

Abonett tartine crocante cu hrisca Bio, fara gluten 100g

Abonett tartine crocante cu quinoa, fara gluten 100g

Abonett tartine crocante cu seminte de in, fara gluten 100g

Abonett tartine crocante din porumb, fara gluten 100g

Abonett tartine croante vegane , fara gluten, bogate in protein (21%) 100g

Abonett tartine crocante cu cacao, fara gluten si fara zahar adaugat 100g

Abonett sandvis cu branza si chives, fara gluten 26g

Abonett sandvis cu rosii si ierburi aromatice, fara gluten 26g

Abonett sandvis cu crema de alune, fara gluten 26g

Indiferent de momentul zilei, Abonett oferă soluții simple și gustoase pentru un stil de viață echilibrat.

Abonett Protein – gust echilibrat, aport nutritiv superior

Noul Abonett Protein este creat pentru consumatorii activi, care își doresc gustări sănătoase și sățioase. Cu un conținut ridicat de proteine vegetale din mazăre și cereale integrale, produsul susține energia zilnică și contribuie la menținerea masei musculare.

O alegere modernă, curată și echilibrată – pentru momentele în care ai nevoie de un plus de energie.

„Prin lansarea Abonett Protein, ne dorim să arătăm că și gustările simple pot fi nutritive și moderne. Credem în alegeri conștiente și în puterea ingredientelor naturale de a susține un stil de viață echilibrat.” — Adelina Păsat, Cofondator Nutrivita

Despre Abonett

Brandul Abonett a luat naștere în Ungaria și este prezent astăzi în peste 20 de țări, fiind sinonim cu gustările crocante, naturale și echilibrate. Produsele sunt realizate din cereale integrale, bogate în fibre și fără conservanți, fiind potrivite pentru întreaga familie.

În România, Abonett este distribuit exclusiv de Nutrivita, companie care aduce consumatorilor mărci europene dedicate unui stil de viață sănătos și echilibrat. Gama Abonett, inclusiv noul Abonett Protein, este disponibilă în rețelele Auchan, Carrefour, Mega Image, eMag, Freshful, Sezamo precum și online pe www.nutrivita.ro.

Abonett – Simplu. Natural. Echilibrat.

Alegeri inspirate, în fiecare zi.

