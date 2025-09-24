  MENIU  
Home > Advertorial > 9 sfaturi practice pentru gravide care călătoresc cu avionul

9 sfaturi practice pentru gravide care călătoresc cu avionul

Sarcina nu trebuie să însemne renunțarea la călătorii sau la micile aventuri care îți aduc bucurie. Multe viitoare mămici aleg să urce în avion pentru vacanțe, vizite sau chiar drumuri necesare, dar gândul la orele petrecute în aer vine adesea cu întrebări și neliniști: „Este sigur pentru mine și pentru bebeluș?”, „Ce trebuie să fac pentru a mă simți confortabil?”, „Există reguli speciale pentru gravide la companiile aeriene?”.

Veștile bune sunt că, dacă respecți câteva recomandări simple, zborul poate fi o experiență plăcută și lipsită de griji. De la alegerea momentului potrivit pentru călătorie și până la detalii practice legate de alimentație, hidratare sau mișcare pe parcursul zborului, fiecare gest mic poate face diferența. În continuare vei descoperi 9 sfaturi practice, testate și aprobate de specialiști, care te vor ajuta să te bucuri de călătorie și să ai parte de liniște, siguranță și confort pe tot parcursul drumului.

1. Consultă medicul înainte de planificarea zborului

Primul pas important este să discuți cu medicul tău înainte să faci orice zbor cu avionul în sarcină. Un control la medicul obstetrician clarifică rapid dacă starea sarcinii îți permite să călătorești fără risc. Chiar și la o sarcină normală, sfaturile personalizate te pot ajuta să previi neplăceri.

De exemplu, dacă ai antecedente de hipertensiune, diabet sau ai avut sângerări recente, medicul poate recomanda să alegi zboruri scurte sau chiar să amâni călătoria. Mulți doctori eliberează la nevoie o adeverință medicală care atestă starea ta – un document cerut de unele companii aeriene, pentru sarcinile aflate într-un anumit moment al evoluției. Este important să te documentezi cu privire la cerințele impuse de compania aeriană, să discuți cu medicul și să iei o decizie informată, bazată pe specificul situației tale.

2. Alege perioada optimă de călătorie: cel mai potrivit trimestru

Statisticile arată că trimestrul al doilea (săptămânile 14-28) este cel mai potrivit pentru zbor. În această perioadă, primele simptome precum greața sau oboseala severă se estompează în general, iar probabilitatea unor complicații rămâne redusă.

Multe companii nu acceptă gravide cu sarcini mai avansate de săptămâna a 36-a (sau după 32 la sarcinile gemelare). Dacă te apropii de această limită, pregătește din timp actele medicale necesare pentru a evita surprizele neplăcute la îmbarcare. 

3. Informează-te despre regulile fiecărei companii aeriene

Regulamentele diferă de la o companie la alta. Unele solicită certificat medical încă din săptămâna 28 de sarcină, altele cer documentul abia aproape de data nașterii. Verifică site-urile oficiale sau sună la serviciul pentru clienți înainte de rezervare.

Păstrează dosarul de sarcină, inclusiv data estimată a nașterii, și o asigurare medicală care acoperă eventualele complicații. La nevoie, notează numărul medicului și caută adresele spitalelor din orașul de destinație, pentru a fi sigură că ai variante la care să apelezi în cazul în care este nevoie.

4. Pregătește-ți bagajul și ținuta pentru confort în timpul zborului

Optează pentru haine lejere, din materiale naturale care permit pielii să respire, și alege o încălțăminte comodă, fără toc sau baretele strânse pe gleznă. Multe femei folosesc ciorapi de compresie medicali, disponibili în farmacii, pentru a preveni umflarea picioarelor și riscul de tromboză venoasă. 

Pune în bagajul de mână câteva obiecte care te pot ajuta să te simți mai bine pe durata zborului:

  • sticlă cu apă plată (cumpărată după controlul de securitate);
  • gustări sănătoase (biscuiți simpli, fructe uscate);
  • dropsuri cu ghimbir sau brățară anti-greață;
  • pernuță mică pentru spate sau sub picioare.

O altă recomandare utilă poate fi aceea de a rezerva un loc la culoar. Astfel, te vei putea ridica ușor dacă vei simți nevoia de a merge des la toaletă. În cazul în care zborul implică și o escală (schimbare de avion pe traseu), alege o pauză de cel puțin 1-2 ore între segmente, pentru a nu fi nevoită să te grăbești, să alergi prin aeroport și, implicit, să te epuizezi.

5. Ai grijă la hidratare și nutriție pe parcursul zborului

Presiunea din avion favorizează deshidratarea, mai ales la altitudini mari. Bea câteva înghițituri apă la fiecare jumătate de oră, chiar dacă nu simți că îți este sete, pentru a menține organismul hidratat. Evită sucurile carbogazoase și cafeaua, care pot balona sau accentua senzația de disconfort.

De asemenea, e indicat să alegi gustări simple, fără multă sare. Fructele uscate sau biscuiții integrali reprezintă o opțiune bună. Dacă ai diabet gestațional, informează echipajul despre necesitatea unei mese potrivite și poartă cu tine suplimente prescrise de medic.

6. Ocupă-te de siguranța ta în timpul călătoriei

Poziționează centura de siguranță sub burtă, pe șolduri, și regleaz-o astfel încât să nu apese, dar nici să nu cadă. Fă pauze la fiecare oră – ridică-te, plimbă-te pe culoar, execută mișcări ușoare de rotație a gleznelor sau de întindere.

Dacă zborul depășește două ore, acest ritual ajută la prevenirea formării cheagurilor de sânge. Folosește o pernuță pentru relaxarea lombară sau sprijină picioarele pe bagajul de mână dacă ai nevoie de o poziție mai confortabilă.

La cel mai mic semn de amețeală, lipsă de aer sau constricții, informează imediat însoțitorii de zbor. Aceștia au instrucțiuni clare pentru a răspunde rapid nevoilor persoanelor aflate în astfel de situații.

7. Treci cu încredere prin controalele de securitate din aeroport

Scanerele de securitate din aeroport utilizează tehnologii sigure pentru sarcină, cu expunere minimă la radiații. Totuși, poți solicita un control manual dacă dorești să eviți orice expunere, oricât de mică.

Amintește personalului de securitate că ești însărcinată; de regulă, aceștia oferă prioritate la acces sau aleg metode alternative de control. 

8. Stabilește când să nu călătorești și ce riscuri trebuie să eviți

Evită zborul dacă ai sângerări, contracții regulate, hipertensiune severă sau anemia accentuată, ori mediul ți-a indicat să nu zbori. Sarcina gemelară sau suspiciunea de travaliu prematur necesită acordul direct al medicului. 

Dacă prezinți simptome alarmante, anulează sau amână călătoria, chiar dacă acest lucru presupune costuri în plus. Siguranța ta și a bebelușului trebuie să primeze față de orice plan personal sau profesional.

9. Planifică situațiile neprevăzute: travaliu în timpul zborului și gestionarea urgențelor

Travaliul care debutează în avion reprezintă o situație rară, dar nu imposibilă. Echipajul are proceduri pentru astfel de cazuri, iar însoțitorii de zbor oferă ajutor medical până la aterizare. De asemenea, piloții pot solicita devierea cursei către cel mai apropiat aeroport unde există asistență medicală.

Femeile aflate aproape de termen sau cu risc de naștere prematură ar trebui să opteze pentru polițe de asigurare care acoperă eventuale urgențe si repatrierea. Ține aproape dosarul medical, date de contact ale medicului tău și o listă cu spitalele din apropierea destinației.

Așadar, fiecare călătorie poate fi privită ca o mică aventură, iar sarcina nu face excepție. Atâta timp cât pui pe primul loc sănătatea ta și a bebelușului, zborul poate deveni o experiență frumoasă, chiar plină de amintiri de povestit mai târziu.

Foto: Shutterstock

