8 sfaturi pentru a reduce disconfortul bufeurilor în perioada menopauzei

Menopauza aduce adesea schimbări care pot pune răbdarea la încercare. Printre cele mai răspândite simptome se numără bufeurile, acele valuri de căldură apărute brusc și transpirațiile care pot tulbura somnul sau pot incomoda în activitățile zilnice. Multe femei caută soluții utile pentru a gestiona aceste stări, iar unele schimbări în rutinele zilnice pot face diferența. Descoperă opt metode aplicate care ajută la reducerea disconfortului provocat de bufeuri, cu explicații clare și exemple concrete care să te ajute să găsești opțiuni potrivite pentru tine.

Ce sunt bufeurile și de ce apar la menopauză?

Bufeurile apar atunci când vasele de sânge situate aproape de suprafața pielii se lărgesc subit, determinând o creștere rapidă a temperaturii corpului. Aceasta se manifestă prin senzație de căldură intensă și, adesea, transpirație. Cauza principală îl reprezintă dezechilibrul hormonal specific menopauzei, mai ales scăderea estrogenului care influențează activitatea hipotalamusului — zona creierului responsabilă cu reglarea temperaturii corporale.

Dacă te întrebi cât durează bufeurile la menopauză, frecvența și durata acestor episoade variază de la o persoană la alta, putând apărea zilnic sau doar ocazional și pot dura de la câteva secunde până la câteva minute. E important de reținut că uneori, aceste manifestări persistă timp de luni sau chiar ani. 

Soluțiile de mai jos te pot ajuta să gestionezi mai ușor aceste stări, însă orice modificare apărută la nivelul sănătății trebuie discutată cu medicul specialist.

1. Identifică simptomele și cere sfatul medicului

Bufeurile se manifestă de obicei prin senzații de căldură pe față, gât sau piept, transpirații intense și, uneori, bătăi rapide ale inimii sau roșeață a pielii. În general, aceste episoade durează între jumătate de minut și câteva minute.

E important să urmărești cu atenție simptomele. Dacă observi sângerări vaginale după instalarea menopauzei, amețeli frecvente, slăbiciune sau episoade intense care nu cedează, programează imediat un consult medical. Astfel, vei putea exclude alte cauze medicale ce pot semăna cu bufeurile.

2. Ajustează stilul de viață

Anumite obiceiuri zilnice pot influența intensitatea bufeurilor. Încearcă să te concentrezi pe:

  • Evitarea alimentelor picante sau foarte fierbinți, a cafelei, alcoolului și a fumatului. De exemplu, notează-ți când observi că bufeurile se accentuează după consumul anumitor alimente și folosește acest jurnal ca instrument de identificare a factorilor declanșatori.
  • Optează pentru haine comode, din bumbac sau alte fibre naturale, și evită îmbrăcămintea groasă. Îmbracă-te „în straturi” ca să poți schimba rapid o piesă atunci când apare un val de căldură.
  • Reglează temperatura din locuință prin aerisire, utilizarea unui ventilator sau a aerului condiționat. Dacă e cald, un duș cu apă mai rece poate aduce rapid confort.

3. Menține hidratarea și alege o dietă echilibrată

Hidratarea ajută organismul să regleze temperatura mai eficient. Ține la îndemână o sticlă cu apă și consumă lichide pe tot parcursul zilei, nu doar când simți setea.

O alimentație bogată în fructe, legume, proteine slabe și fibre ajută la menținerea unei stări generale bune și poate diminua disconfortul asociat bufeurilor. De exemplu, porțiile mici și frecvente te ajută să eviți episoadele bruște de foame sau fluctuațiile nivelului glicemiei, care pot contribui la iritabilitate sau oboseală.

4. Include activitatea fizică, cu atenție la supraîncălzire

Exercițiile fizice regulate susțin echilibrul hormonal, reduc stresul și au efect pozitiv asupra dispoziției. Îți poți alege activități plăcute, cum ar fi plimbările ușoare în parc, ciclismul, înotul sau dansul.

Pentru a evita supraîncălzirea:

  • Programează mișcarea la primele ore din zi sau seara, când afară este mai răcoare.
  • Poartă haine lejere și oprește-te dacă observi semne de disconfort, cum ar fi amețeli sau transpirație excesivă.

5. Discută cu medicul despre posibile tratamente hormonale sau non-hormonale

Când bufeurile devin greu de suportat și afectează activitățile zilnice, consultă medicul pentru opțiuni terapeutice. Terapia de substituție hormonală, ce presupune administrarea de estrogen și progesteron în doze controlate, ajută unele paciente să obțină o ameliorare a simptomelor.

Totuși, există riscuri: tromboză venoasă, accidente vasculare sau, în anumite situații, apariția unor tipuri de cancer. Medicul va recomanda această terapie după analize accesibile și o evaluare completă a stării generale.

6. Explorează cu atenție suplimentele naturale și remediile din plante

Există suplimente pe bază de fitoestrogeni care pot atenua bufeurile pentru unele femei. Totuși, reacțiile diferă de la o persoană la alta. Alte plante, precum salvia sau valeriana, apar frecvent în recomandări, dar nu funcționează pentru toată lumea.

Anxietatea sau schimbările de dispoziție pot apărea pe parcursul acestei perioade. Dacă simți că nu reușești să gestionezi singură stările emoționale, discută cu familia sau cu un specialist pentru sprijin suplimentar.

Articolul are un scop informativ și nu înlocuiește consultul medical de specialitate. Discută deschis cu medicul despre orice simptom nou sau deranjant, nu lua decizii fără avizul specialistului și menține controalele regulate. Prevenția și abordarea personalizată te pot ajuta să traversezi această perioadă cu mai multă încredere și confort.    

Foto: Shutterstock

