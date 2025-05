7 obiceiuri care îți dau un plus de energie dimineața

Dimineața dă tonul pentru restul zilei, dar adevărul este că mulți dintre noi nu se trezesc plini de energie. Dacă și tu apeși des butonul snooze, îți este greu să te ridici din pat sau ai nevoie imediat de cafea pentru a funcționa, poate fi o idee bună să îți regândești rutina de dimineață. Din fericire, obiceiurile mici pot face diferența în ceea ce privește nivelul de energie și motivație. Iată câteva sugestii pe care le poți pune în practică.

Bea apă imediat ce te trezești

Când te trezești, este firesc să fii deshidratată după orele de somn, iar acest lucru poate duce la moleșeală. Un pahar de apa minerala imediat după trezire este un mod simplu de a-ți energiza corpul. Apa „pornește” digestia, elimină toxinele și ajută la buna funcționare a organelor și a sistemelor.

Întinde-te

Câteva întinderi la prima oră reprezintă un mod excelent de a-ți dezmorți mușchii și îmbunătăți circulația. Întinderile matinale stimulează fluxul sanguin și contribuie la eliberarea endorfinelor, care oferă o stare de bine. Nici măcar nu este nevoie de antrenamente intense, chiar și 5-10 minute de întinderi îți pot oferi un plus de energie. Include exerciții de întindere pentru principalele grupe musculare, umeri, gât și picioare.

De asemenea, poți include și câteva exerciții de respirație. Acestea stimulează organismul prin creșterea oxigenului prezent în circulație, motiv pentru care ești mai energică. Respirațiile lungi sau meditația ghidată te-ar putea ajuta să fii mai atentă la ce se întâmplă în jur.

Alege un mic dejun plin de nutrienți

Dacă sari peste micul dejun, riști lentoare și un nivel redus al energiei. Prin comparație, un mic dejun sănătos oferă organismului nutrienții necesari pentru a funcționa. Include la prima masă a zilei proteine, grăsimi sănătoase și carbohidrați complecși.

De exemplu, poți servi ouă fierte cu avocado pe pâine integrală sau un smoothie de banane, unt de arahide și spanac. Astfel de alimente vor menține nivelul glicemiei și îți vor asigura energia de care ai nevoie cel puțin până la prânz.

Petrece 10-15 minute la soare

Lumina naturală contribuie la reglarea ritmului circadian, care este implicat activ în ciclul somn-veghe. Expunerea la soare imediat după trezire semnalează corpului că trebuie să se trezească. Petrecere 10-15 minute la soare, fie servind cafeaua, fie cu o plimbare scurtă sau cu activități precum grădinăritul. Acest obicei simplu te va ajuta să ai un plus de energie de-a lungul zilei.

Evită să apeși butonul Snooze

Multe persoane care se trezesc la sunetul alarmei sunt tentate să apese butonul Snooze pentru câteva minute în plus, însă acest gest poate duce la o senzație mai mare de oboseală. Minutele în plus pe care le „dormi” nu oferă odihnă, ci pot contribui la starea de inerție de somn, un sentiment de confuzie și moleșeală la trezire.

Pentru a evita astfel de simptome, este indicat să te ridici din pat când auzi alarma. Dacă îți este greu, poți pune ceasul la distanță de pat, în cealaltă parte a camerei.

Planifică-ți ziua de seara

Planificarea zilei cu o seară înainte contribuie la nivelul de energie de dimineață, deoarece reduce din povara cognitivă și te ajută să te odihnești mai bine. Atunci când ți-ai făcut planul pe următoarea zi, poți elimina din grijile care pot afecta somnul și te poți relaxa.

În plus, planificarea cu o zi înainte te ajută să îți organizezi rutina de dimineață. Alocând timpul necesar pentru exerciții fizice, un mic dejun sănătos sau câteva exerciții de respirație, începi dimineața în tihnă. O astfel de structură îți permite să nu mai fii pe fugă dimineața, un fapt care îți consumă din energie.

Fă un duș rece

Dușurile reci dimineața te pot înviora și umple de energie. Dacă dușul cald te relaxează, cel rece, din contră, te energizează.

Conform unui studiu apărut în North American Journal of Medical Sciences, apa rece produce dilatarea vaselor de sânge, stimularea ritmului cardiac și a circulației, în general. Astfel, un duș rece te ajută să fii vioaie. Dacă nu dorești să faci duș rece la prima oră, te poți stropi pe față cu apă rece, având un efect stimulent asemănător.

Începutul zilei poate fi cel mai provocator. Adoptând recomandările de mai sus, îți poți transforma dimineața dintr-o rutină obositoare într-un ritual care te va umple de energie.

Bibliografie:

Water, Hydration and Health, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2908954/

Daily muscle stretching enhances blood flow, endothelial function, capillarity, vascular volume and connectivity in aged skeletal muscle, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29623692/

Breath of Life: The Respiratory Vagal Stimulation Model of Contemplative Activity, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6189422/

The causal role of breakfast in energy balance and health: a randomized controlled trial in lean adults, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916523047068

Shine light on sleep: Morning bright light improves nocturnal sleep and next morning alertness among college students, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36058557/

Waking up is the hardest thing I do all day: Sleep inertia and sleep drunkenness, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5337178/

Is snoozing losing? Why intermittent morning alarms are used and how they affect sleep, cognition, cortisol, and mood, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsr.14054

Thinking ahead and staying in the present: Implications for reactivity to daily stressors, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886920301604

Scientific Evidence-Based Effects of Hydrotherapy on Various Systems of the Body, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4049052/

Sursa foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News