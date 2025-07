5 Tendințe de covoare care domină 2025, conform experților în design

În 2025, covoarele nu mai sunt doar simple accesorii de acoperire a podelei – ele devin veritabile opere de artă și oportunități creative care dau viață și personalitate oricărui spațiu. Alegerea covorului perfect poate transforma complet atmosfera unei camere, adăugând culoare, textură și profunzime, iar designerii și editorii de interior sunt în căutare continuă a celor mai noi tendințe capabile să insufle viață pardoselilor.

Am discutat cu specialiștii de la Mango+Bloom, un brand recunoscut pentru colecțiile sale de covoare premium din lână, lucrate manual de artizani din întreaga lume. Am conturat cele mai importante tendințe în materie de covoare pentru anul 2025 — tendințe care îmbină stilul atemporal cu prospețimea contemporană.

1. Materialele Contează

Într-o eră în care consumatorii se îndepărtează de „fast furniture” și aleg investiții durabile, materialele naturale precum lâna, mătasea și fibrele vegetale câștigă teren. Mihai Marinescu, fondator mangoandbloom.ro, subliniază această orientare:

„Există o preferință tot mai clară pentru covoarele artizanale, realizate manual din materiale premium, care oferă nu doar durabilitate, ci și un caracter unic. Aceste covoare creează un sentiment de căldură și stabilitate, perfect pentru spațiile contemporane care îmbină natura și confortul.”

2. Covoare Groase și Pufoase

Confortul senzorial este în centrul designului interior modern, iar covoarele cu fir lung sunt în plină ascensiune în 2025. Covoarele premium din lână aduc un nivel de moliciune greu de egalat, oferind o experiență de neuitat sub tălpi. În plus, aceste covoare au proprietăți naturale de izolare termică și fonică, aducând beneficii practice pe lângă aspectul estetic rafinat. „Designurile cu fir înalt creează o senzație aproape de nor sub picioare, transformând spațiile cotidiene în refugii luxoase,” explică Mihai.

Un exemplu desăvârșit al acestei tendințe a covoarelor pufoase și luxoase sunt covoarele marocane Beni Mrirt, lucrate manual de artizani iscusiți în inima Marocului. Fiecare covor este realizat nod cu nod, printr-un proces meticulos ce garantează o densitate excepțională și o textură de o moliciune incomparabilă. Secretul constă nu doar în selecția celor mai fine fibre de lână naturală, ci și în tehnicile unice de spălare repetată, care conferă fiecărui covor din lână acea suplețe și senzație catifelată inegalabilă. „Am fost uimit să descopăr la prima mea vizită în Maroc câtă muncă și dedicare se ascund în fiecare covor.” Astfel, covoarele Beni Mrirt sunt considerate unele dintre cele mai moi și mai luxoase covoare din lume, transformând orice spațiu într-un adevărat refugiu de confort și rafinament.

3. Blocuri de Culoare

Minimalismul cromatic primește o nouă energie prin covoarele color-blocked. Se folosesc culori primare, grile și forme futuriste pentru a crea un impact vizual puternic, dar echilibrat. Introducerea strategică a culorilor vii într-un spațiu neutru adaugă personalitate și dinamism fără a încărca vizual încăperea.

4. Modele Grafice

În 2025, modelele grafice capătă un rol central în designul covoarelor. Modelele geometrice clare, liniile stilizate și floralele abstracte sunt preferate în detrimentul stilurilor uzate sau distressed. Aceste covoare devin puncte focale în camerele moderne, fără a compromite eleganța.

5. Forme Irregulare

Dacă nu poți alege între un covor rotund sau dreptunghiular, atunci există o soluție. În 2025, tendința este să renunțăm complet la formele clasice și să optăm pentru covoare cu forme neregulate.

„Formele neregulate aduc o prospețime aparte, interacționând creativ cu mobilierul și fluxul încăperii,” explică Mihai Marinescu. Un exemplu perfect al acestei tendințe sunt covoarele din piele de vacă, ale căror contururi organice și texturi naturale conferă un aer sofisticat și neconvențional spațiilor de locuit. Fie că sunt utilizate în interioare rustice sau contemporane, covoarele din piele de vacă aduc o senzație de autenticitate și rafinament, fiind piese de accent versatile și durabile.

Dar ce covoare nu mai sunt în tendințe?

În timp ce noile tendințe aduc în prim-plan covoarele lucrate manual, din materiale naturale, există și stiluri care își pierd popularitatea. Covoarele fabricate industrial, cu suport dur și aspect artificial, sunt tot mai evitate de iubitorii de design interior rafinat. Aceste produse de serie, deși accesibile, nu pot oferi aceeași senzație de autenticitate, confort sau durabilitate pe care o aduc covoarele realizate artizanal. Alegerea actuală în materie de stil presupune opțiuni clare: fie un covor flat weave, suplu și versatil, ideal pentru spațiile cu trafic intens, fie un covor cu fir înalt, moale și luxos, ce adaugă profunzime și căldură oricărui decor. Astăzi, accentul cade pe texturi naturale și pe măiestria umană, nu pe produsele de fabrică fără suflet.

Foto: mangoandbloom.ro

