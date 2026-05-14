5 outfit-uri de vară în care poți integra perfect sandale cu platformă

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Sunt comode, îți dau câțiva centimetri în plus fără drama unui toc imposibil și au capacitatea aceea specială de a face orice ținută să pară mai interesantă fără prea mult efort. În plus, funcționează excelent atât în outfit-uri casual, cât și în combinații mai elegante sau relaxate de vacanță.Partea cea mai bună este că sandalele cu platformă pot salva inclusiv zilele acelea în care stai în fața dulapului și ai impresia că toate hainele tale au decis să nu mai colaboreze între ele.

Vara are un talent aparte de a transforma complet garderoba. Dintr-odată, hainele devin mai lejere, culorile mai deschise, iar ideea de a purta ceva incomod când afară sunt 34 de grade începe să pară o alegere făcută împotriva propriei fericiri.Iar când vine vorba despre încălțăminte, sandalele cu platformă revin în fiecare sezon cu aceeași energie de personaj principal care știe foarte bine că nu pleacă nicăieri prea curând.

Sunt comode, îți dau câțiva centimetri în plus fără drama unui toc imposibil și au capacitatea aceea specială de a face orice ținută să pară mai interesantă fără prea mult efort. În plus, funcționează excelent atât în outfit-uri casual, cât și în combinații mai elegante sau relaxate de vacanță.Partea cea mai bună este că sandalele cu platformă pot salva inclusiv zilele acelea în care stai în fața dulapului și ai impresia că toate hainele tale au decis să nu mai colaboreze între ele.

Sandale cu platformă, piesa care nu ar trebui să îți lipsească din garderoba de vară

Sandalele cu platformă au devenit una dintre cele mai versatile piese din garderoba de vară tocmai pentru că reușesc să combine două lucruri extrem de importante: confortul și efectul vizual.Față de sandalele cu toc clasic, platforma distribuie greutatea mult mai uniform și oferă stabilitate mai bună. Asta înseamnă că poți merge ore întregi fără să ajungi în punctul acela dramatic în care începi să negociezi mental distanța până acasă.

În același timp, platforma alungește vizual silueta și oferă ținutei un aer mai bine construit. Chiar și cele mai simple combinații capătă mai multă personalitate când sunt completate de perechea potrivită de sandale.Un alt avantaj important este flexibilitatea stilistică. Sandalele cu platformă funcționează surprinzător de bine cu:

rochii vaporoase;

pantaloni largi;

fuste midi;

denim;

outfit-uri minimaliste;

combinații boho;

look-uri inspirate din stilul scandinav.

Secretul este să păstrezi echilibrul. Dacă sandalele sunt masive și statement, restul ținutei trebuie să respire. Dacă alegi o variantă minimalistă, poți construi outfit-ul într-o direcție mai îndrăzneață.

Rochia albă din in și sandalele cu platformă

Puține combinații funcționează atât de bine vara precum o rochie albă din in și o pereche de sandale cu platformă.Ținuta are acel aer relaxat și elegant care pare că spune: „Da, arăt bine, dar nu am depus efort exagerat pentru asta.”

Rochiile din in sunt perfecte pentru temperaturile ridicate deoarece materialul permite pielii să respire și oferă o senzație foarte plăcută pe timpul verii. În plus, textura naturală a inului se potrivește excelent cu aspectul casual-chic al sandalelor cu platformă.

Pentru un look echilibrat, platformele din rafie, iută sau în nuanțe naturale funcționează foarte bine. Creează o atmosferă de vacanță mediteraneană chiar dacă, realist vorbind, singura destinație exotică din ziua respectivă este supermarketul cu aer condiționat.

Accesoriile contează enorm. O geantă simplă din paie și câteva bijuterii minimaliste completează perfect outfit-ul fără să îl încarce.Lungimea rochiei influențează și ea efectul final. Modelele midi sau ușor oversized arată foarte bine cu platforme deoarece creează proporții relaxate și moderne.

Jeans largi, tricou simplu și sandale cu platformă pentru zilele aglomerate

Uneori, cele mai bune outfit-uri sunt cele construite din piese simple care funcționează impecabil împreună.Jeansii largi sau relaxed fit combinați cu un tricou alb și sandale cu platformă creează unul dintre cele mai practice look-uri de vară.

Ținuta funcționează excelent pentru:

ieșiri în oraș;

cumpărături;

birou casual;

întâlniri relaxate;

zile în care ai mult de mers.

Platformele oferă acel plus de stil care transformă outfit-ul din „m-am îmbrăcat rapid” în „știu exact ce fac din punct de vedere fashion”.Jeansii foarte skinny nu creează același efect vizual. Platformele arată mult mai bine cu croieli relaxate deoarece păstrează echilibrul întregii siluete.Poți adăuga un sacou oversized subțire pentru serile mai răcoroase sau o cămașă purtată lejer peste tricou pentru un vibe urban foarte actual.

Fusta satinată și topul minimalist pentru serile de vară

Sandalele cu platformă pot funcționa excelent și în outfit-uri mai elegante.O fustă satinată midi combinată cu un top simplu creează un look foarte modern și feminin. Platformele adaugă înălțime și confort fără să facă ținuta să pară prea formală.Această combinație este ideală pentru:

cină în oraș;

evenimente casual elegante;

terase;

petreceri de vară;

vacanțe.

Foarte importante sunt proporțiile. Dacă fusta este fluidă și are multă mișcare, topul trebuie să fie mai simplu și bine structurat.Sandalele în nuanțe neutre sunt cele mai versatile deoarece se potrivesc aproape cu orice paletă cromatică. Bejul, crem, nude sau caramel sunt alegeri excelente pentru vară.

Seturile din două piese și platformele minimaliste

Seturile coordonate au devenit extrem de populare deoarece simplifică foarte mult procesul de construire a unei ținute.Un set format din pantaloni largi și cămașă scurtă sau top cropped merge perfect cu sandale cu platformă minimaliste.

Avantajul principal este coerența vizuală. Outfit-ul pare bine gândit fără să fie nevoie să petreci 40 de minute analizând toate hainele din dulap ca într-o investigație detectivistică.Pentru un look modern, culorile neutre funcționează excelent:

bej;

alb;

olive;

gri deschis;

cappuccino;

negru minimalist.

Platformele simple completează ținuta fără să concureze cu restul pieselor.Foarte importantă este și textura materialelor. Vara, țesăturile fluide și naturale creează un efect mult mai relaxat și elegant.

Rochia florală scurtă și sandalele cu platformă pentru vibe-ul de vacanță

Unele combinații pur și simplu funcționează perfect vara. Rochiile scurte cu imprimeuri florale și sandalele cu platformă fac parte clar din categoria aceasta.Outfit-ul are energie, este feminin și foarte ușor de purtat în zilele călduroase.

Platformele asigură un contrast foarte bun pentru rochiile fluide și adaugă acel aer relaxat inspirat din stilul boho-modern.Cele mai reușite combinații apar atunci când imprimeul rochiei nu este foarte încărcat. Modelele aerisite și culorile luminoase păstrează ținuta fresh și modernă.

Accesoriile trebuie să rămână simple. Ochelarii de soare mari și o geantă compactă sunt suficiente pentru a completa look-ul.Iar partea bună este că această combinație funcționează excelent inclusiv în vacanțe, unde confortul începe să devină prioritar după câteva ore de mers prin orașe fierbinți și poze repetate „încă una și gata”.

Fie că alegi rochii vaporoase, jeans largi, fuste satinate sau seturi minimaliste, platformele adaugă echilibru și personalitate fără să sacrifice comoditatea.Secretul stă în proporții, materiale și aleg

Urmărește-ne pe Google News